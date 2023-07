Concorso Comune di Modena, 22 amministrativi con diploma: requisiti, domanda, stipendio

Dopo il precedente concorso bandito nel 2022 la cui graduatoria si è già esaurita, è stato indetto un nuovo Concorso Comune di Modena per istruttori amministrativi diplomati, questa volta per la copertura di 22 posti.

Al concorso si applicano le seguenti riserve:

3 posti agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1 lettere a) b) e d) della Legge 68/99

6 posti ai militari di cui agli artt. 678, comma 9, e 1014, comma 1, del d.lgs. 66/2010

Vediamo nei prossimi paragrafi come funzionerà il concorso, le fasi della selezione, come fare domanda e come prepararsi al meglio per le prove.

Concorso Comune di Modena, 22 amministrativi: mansioni da svolgere L’istruttore amministrativo svolge attività istruttorie nel campo amministrativo e contabile che comportano la raccolta e gestione di dati ed informazioni di natura complessa, relativamente a: istruttoria e predisposizione di atti e provvedimenti di natura amministrativa e contabile attraverso l’utilizzo di applicativi informatici;

raccolta, elaborazione e gestione di dati e banche dati anche complessi;

gestione di atti e procedimenti amministrativi;

gestione delle attività di segreteria e di pubbliche relazioni, diffusione delle informazioni e rapporto con utenti e pubblico anche complesso.

Concorso Comune di Modena, 22 amministrativi: requisiti Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: Titolo di studio: diploma di maturità;

cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1 e 3 bis, del D.Lgs. 165/2001;

età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono cittadini italiani, il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

idoneità fisica a svolgere le funzioni previste per il posto;

posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per gli obbligati ai sensi di legge;

buona conoscenza della lingua italiana (per coloro che non sono cittadini italiani). Non possono partecipare alla selezione coloro che: abbiano riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

siano stati destituiti oppure dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero di progressione di carriera, ai sensi dell’art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

siano stati licenziati dal Comune di Modena per non superamento del periodo di prova per il medesimo profilo messo a selezione da meno di cinque anni, e coloro che siano stati licenziati da una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare.

Concorso Comune di Modena, 22 amministrativi: come fare domanda La domanda di partecipazione al concorso andrà inviata esclusivamente per via telematica tramite il Portale InPA, all’indirizzo inpa.gov.it, entro le ore 13 del 16 agosto 2023, accedendo tramite credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. Al termine della compilazione, dopo aver eseguito l’invio, il portale consente di scaricare un riepilogo della domanda presentata. Al riepilogo sarà attribuito un codice ID associato in maniera univoca alla singola domanda. L’ ID sarà utilizzato dall’Ente in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future per la presente procedura di selezione. Per la partecipazione al concorso è richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10 euro effettuabile seguendo le istruzioni presenti durante l’invio della domanda.

Concorso Comune di Modena, 22 amministrativi: prove La selezione prevede: una PROVA PRESELETTIVA che si effettuerà solo nel caso in cui pervengano più di 150 domande e che verrà svolta a distanza in modalità telematica . Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria finale.

che si effettuerà solo nel caso in cui pervengano più di 150 domande e che verrà svolta . Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria finale. una PROVA SCRITTA alla quale saranno ammessi tutti coloro che avranno presentato domanda in possesso dei requisiti, se in numero inferiore o uguale a 150, oppure i primi 100 candidati della graduatoria redatta a seguito della preselezione in ordine di punteggio decrescente e i candidati esonerati dallo svolgimento della preselettiva.

alla quale saranno ammessi tutti coloro che avranno presentato domanda in possesso dei requisiti, se in numero inferiore o uguale a 150, oppure i primi 100 candidati della graduatoria redatta a seguito della preselezione in ordine di punteggio decrescente e i candidati esonerati dallo svolgimento della preselettiva. una PROVA ORALE a cui saranno ammessi tutti i candidati che hanno conseguito il punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta. Sono esonerati dalla preselettiva: i candidati con invalidità uguale o superiore a 80%, ai sensi dell’art 20 comma 2 bis della L. 104/1992. Tale circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione;

i candidati che risultino avere prestato complessivamente servizio, anche non continuativo, per almeno 1 anno (360 gg) presso Pubbliche Amministrazioni con contratto individuale di lavoro subordinato nell’area degli Istruttori o area superiore La prova scritta sarà articolata in due fasi: prima fase – domande a risposta multipla;

seconda fase – domande a risposta aperta sintetica o articolata. Accedono alla seconda fase i candidati che hanno ottenuto un punteggio di almeno 21/30 alla prima fase. Il punteggio della prova scritta sarà dato dalla media tra i punteggi ottenuti nelle due fasi. La prova orale verterà sulle materie della prova scritta. Inoltre, in sede di prova orale sarà effettuato l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse. A partire dal 28 agosto 2023 sarà reso noto, sul portale InPA e sul sito del Comune di Modena, il calendario delle prove insieme alle istruzioni e la tempistica

per la partecipazione alla verifica tecnica obbligatoria per la partecipazione alla preselettiva che si terrà da remoto.

Concorso Comune di Modena, 22 amministrativi: materie d’esame Le prove verteranno sulle seguenti materie: Ordinamento delle Autonomie Locali (d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.);

Elementi in materia di appalti e contratti nella Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 36/2023);

Principi generali dell’attività amministrativa contenuti nella Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

Gli atti amministrativi del Comune;

Disposizioni in materia di documentazione amministrativa – DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013 e ss.mm.ii.) e del Comune di Modena;

Principi in materia di trattamento dei dati personali – D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e R.G.P.D.(Regolamento Generale protezione dati) 2016/679;

Elementi in materia di accesso civico, trasparenza e prevenzione corruzione;

Principi del Codice dell’Amministrazione Digitale – D. Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.

Concorso Comune di Modena, 22 amministrativi: come prepararsi Il volume “L’impiegato del Comune” espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per Istruttore direttivo e Funzionario (cat. C e D) dell’area amministrativa negli Enti locali. Il libro “Quiz commentati per impiegato negli enti locali” raccoglie invece numerose batterie di quiz a risposta multipla svolti e commentati sulle materie comuni a tutti i profili richieste dai concorsi indetti dagli enti locali. Nella sezione online del volume raggiungibile seguendo le istruzioni presenti in fondo al libro, sono disponibili: batterie di quiz di lingua inglese con risposta commentata;

teoria e quiz di informatica;

simulatore di quiz.

Concorso Comune di Modena, 22 amminsitrativi: stipendio L'importo mensile del trattamento economico iniziale lordo per un istruttore amministrativo è di Euro 1.782,74. L'Indennità di comparto è pari a Euro 45,80. Saranno inoltre corrisposti la tredicesima mensilità ed altre indennità se dovute.

