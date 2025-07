Concorso ASMEL 2025: al via a settembre la nuova selezione per gli elenchi di idonei

Al via da settembre il maxi Concorso ASMEL 2025 per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi di idonei. L’iniziativa, promossa dalla Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele in collaborazione con il Comune di Melfi, è rivolta agli aspiranti candidati alle assunzioni negli enti locali associati ASMEL.

Dal 15 settembre 2025 ore 12:00 al 30 settembre 2025 ore 12:00, sarà possibile inviare la propria candidatura esclusivamente online tramite la piattaforma asmelab.it, scegliendo tra i numerosi profili messi a concorso.

Vediamo nei prossimi paragrafi cosa sapere sulla selezione, tutti i profili interessati, come partecipare e come funzionerà il Concorso ASMEL 2025. Per restare aggiornati è inoltre disponibile il gruppo telegram dedicato al concorso.

Preparati con il Manuale completo! FORMATO CARTACEO Concorso ASMEL 2025 Selezione idonei per Enti Locali – Manuale completo per la prova scritta CONFORME AL BANDO Questo volume è uno strumento utilissimo per prepararsi alla selezione indetta dall’ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) nel 2025 per diversi profili nelle aree di Operatori esperti, Istruttori e Funzionari. La procedura di selezione servirà a formare una graduatoria di idonei da assumere a tempo determinato e indeterminato presso gli Enti locali aderenti, per i diversi profili. La selezione consisterà in un test con 60 domande a risposta multipla sulle materie comuni (30 domande), materie specifiche ad ogni profilo (25 domande), lingua inglese e informatica (5 domande). Il testo tratta in maniera chiara e completa tutte le materie comuni a tutti i profili, ovvero:• Diritto pubblico;• Diritto amministrativo e del lavoro;• Trasparenza, anticorruzione e Privacy;• Diritto degli enti locali;• Contratti pubblici;• Pubblico impiego;• Diritto dell’Unione europea;• Diritto penale e reati contro la P.A.;• Contabilità pubblica.Nella sezione online collegata al volume saranno disponibili approfondimenti e strumenti di supporto alla preparazione:- quiz di lingua inglese e informatica;- prove ufficiali dei bandi precedenti;- simulatore di quiz;- Tutor digitale. Autori Vari | Maggioli Editore 2025 34.20 € Disponibile su Amazon.it Acquista su Maggioli Editore

Cosa sono gli elenchi di idonei del Concorso ASMEL 2025? Gli elenchi ASMEL sono speciali liste da cui gli enti locali aderenti possono selezionare personale già dichiarato idoneo. Non si tratta di graduatorie, bensì di elenchi unici ai quali gli enti attingono, attraverso interpelli mirati, nel corso dei successivi 3 anni. Quando un Ente fa un interpello per un determinato profilo, i candidati che rientrano nell’elenco di idonei per quel profilo riceveranno una PEC con tutti i dettagli. Saranno gli idonei a scegliere a quale procedura di interpello intendono partecipare, non c’è l’obbligo di partecipare a tutti gli interpelli. Gli idonei che partecipano all’interpello dovranno sostenere una nuova prova semplificata, scritta o orale, anche se saranno gli unici a partecipare per quell’interpello. I vincitori saranno poi assunti dall’Ente. L’iscrizione dura tre anni e cessa solo in caso di assunzione a tempo indeterminato presso uno degli enti partecipanti. L’obiettivo degli elenchi è accelerare e semplificare le procedure assunzionali per gli enti locali, ottimizzando tempi e risorse.

Concorso ASMEL 2025: profili e aree professionali coinvolte La selezione coinvolge ben 37 profili professionali, suddivisi in tre aree principali. Per gli elenchi dei profili da operatore è possibile partecipare con l’assolvimento dell’obbligo scolastico e determinati attestati di formazione professionale, per i profili da istruttore è necessario il diploma, mentre per i profili da istruttori direttivi e funzionari è richiesta la laurea, specifica in base al profilo.

Categoria Profilo Operatori Collaboratore tecnico manutentivo – Falegname Collaboratore tecnico manutentivo – Idraulico Collaboratore tecnico manutentivo – Muratore Collaboratore tecnico manutentivo – Elettricista Collaboratore tecnico manutentivo – Giardiniere Autista scuolabus Collaboratore amministrativo Messo notificatore Ausiliari Del Traffico Collaboratore Tecnico – Amministrativo Collaboratore Amministrativo Contabile Collaboratore Tecnico – Manutentivo Istruttori Istruttore amministrativo Istruttore Amministrativo – Contabile Istruttore Contabile Istruttore di Vigilanza Istruttore Tecnico (Geometra) Istruttore Informatico Istruttore turistico Istruttore comunicazione Istruttore Tecnico in Materie Agrarie Funzionari

Funzionario Amministrativo Funzionario amministrativo e contabile Funzionario contabile Funzionario area vigilanza Funzionario informatico Funzionario rendicontazione Funzionario comunicazione e gestione eventi Funzionario – Assistente sociale Funzionario Tecnico Funzionario Psicologo Funzionario Agronomo Funzionario Tecnico – Ingegnere ambientale Funzionario Avvocato Funzionario Farmacista Ingegnere Civile Educatore Asilo Nido

Quali sono i requisiti per partecipare al Concorso ASMEL 2025? Possono candidarsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: Cittadinanza italiana, europea o equiparata secondo normativa vigente;

Età non inferiore ai 18 anni;

Idoneità fisica al profilo selezionato;

Godimento diritti civili e politici;

Assenza di condanne ostative all’impiego pubblico;

Conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda (30 settembre 2025) e al momento dell’assunzione. I titoli di studio variano per ogni profilo e area professionale. L’elenco completo di tutti i titoli di studio richiesti per ogni profilo è disponibile nell’approfondimento dedicato.

Quale sarà il trattamento economico? Il trattamento economico previsto è disciplinato dal CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022. Gli importi, soggetti alle trattenute previste dalla normativa vigente, saranno rapportati all’orario di lavoro effettivo. Gli enti delle regioni a Statuto Speciale applicheranno i contratti locali specifici.

Come fare domanda per il Concorso ASMEL 2025? Le domande si presentano dal 15 al 30 settembre 2025 (ore 12:00) esclusivamente online, sul portale ufficiale www.asmelab.it, tramite SPID/CIE. È richiesta una tassa di iscrizione di €10,33 per ogni profilo selezionato (pagamento tramite PagoPA). Al termine della procedura, i candidati riceveranno conferma tramite PEC.

Concorso ASMEL 2025: come prepararsi alla prova unica online È prevista una prova scritta unica online da remoto composta da 60 domande a risposta multipla così distribuite: 30 domande specifiche sul profilo selezionato;

25 domande su materie comuni;

5 domande su lingua inglese e informatica. La durata della prova è di 60 minuti, con soglia minima di idoneità di 42 risposte corrette su 60. Non si terranno in considerazione le risposte errate o non date, basta dare almeno 42 risposte esatte. Prima della prova, è obbligatoria una verifica tecnica della propria dotazione informatica.

Il Manuale Concorso ASMEL 2025 Selezione idonei per Enti Locali tratta in maniera completa tutte le materie comuni a tutti i profili previsti dal concorso.

Nella sezione online collegata al volume saranno disponibili approfondimenti e strumenti di supporto alla preparazione: quiz di lingua inglese e informatica;

prove ufficiali dei bandi precedenti;

simulatore di quiz;

Tutor digitale. Il manuale è acquistabile anche su Amazon.

Concorso ASMEL 2025: le FAQ Chi può partecipare al concorso ASMEL 2025?

Cittadini italiani, europei o extra-UE con requisiti previsti nel bando ufficiale.

Quanti profili sono disponibili?

Sono disponibili 37 profili, suddivisi in Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari.

Come si svolge la prova selettiva?

Prova unica online di 60 quiz. Soglia minima 42 risposte corrette su 60. Cosa succede dopo l’idoneità?

I candidati idonei entrano in un elenco valido per 3 anni e possono partecipare agli interpelli banditi dagli enti locali aderenti ASMEL.

Come si presenta la domanda?

Esclusivamente online sul portale www.asmelab.it, tramite SPID/CIE, dal 15 al 30 settembre 2025.

