Concorso Agenzia Entrate 2024, 67 Funzionari Contabilità, Bilancio e Auditing: cosa studiare

Il Concorso Agenzia Entrate 2024 per il reclutamento di 190 Funzionari rappresenta una grande occasione per l’accesso alla Pubblica Amministrazione. Tra i profili previsti dal bando è incluso quello indicato dal Codice concorso 67FG/CB-AU, ovvero quello di Funzionario gestionale per i processi di contabilità, bilancio, pianificazione e controllo di gestione, auditing, al quale sono riservati 67 posti dei complessivi 190.

Si tratta di un’opportunità di lavoro a tempo indeterminato rivolta a candidati laureati in discipline economiche, con la possibilità di operare in diverse sedi dislocate su tutto il territorio nazionale. Vediamo nel dettaglio i requisiti, la suddivisione dei posti e le modalità di partecipazione.

Concorso Agenzia Entrate 2024, 67 Funzionari Contabilità, Bilancio e Auditing: mansioni e stipendio I funzionari assunti con il codice concorso 67FG/CB-AU saranno chiamati a svolgere attività relative alla contabilità, bilancio, pianificazione e controllo di gestione, auditing. Nello specifico, le mansioni includono: Redazione e gestione del bilancio dell’Agenzia.

Gestione delle attività di tesoreria e degli agenti contabili.

Monitoraggio dei flussi finanziari e dei fondi decentrati.

Definizione del sistema di gestione dei controlli interni.

Svolgimento di controlli di regolarità amministrativo-contabile.

Analisi e gestione del rischio. Ai nuovi assunti viene attribuito il trattamento economico corrispondente all’Area dei Funzionari, con un differenziale iniziale “D0”, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali – periodo 2019-2021, ovvero 23.501,93 euro lordi annuali (1.958,49 euro lordi al mese). A questi si aggiungono la tredicesima, e l’indennità di amministrazione che per l’Agenzia delle Entrate ammonta a 468,61 euro mensili.

Concorso Agenzia Entrate 2024, 67 Funzionari Contabilità, Bilancio e Auditing: suddivisione posti I 67 posti del Concorso Agenzia Entrate 2024 destinati ai Funzionari gestionali per i processi di contabilità, bilancio, pianificazione e controllo di gestione, auditing, sono così distribuiti tra le varie sedi:

Sede Numero di posti Direzione Centrale Amministrazione e Pianificazione 5 Direzione Centrale Audit 10 Direzione Regionale Abruzzo 2 Direzione Regionale Basilicata 2 Direzione Regionale Calabria 2 Direzione Regionale Campania 3 Direzione Regionale Emilia-Romagna 4 Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia 2 Direzione Regionale Lazio 4 Direzione Regionale Liguria 2 Direzione Regionale Lombardia 4 Direzione Regionale Marche 2 Direzione Regionale Molise 1 Direzione Regionale Piemonte 4 Direzione Regionale Puglia 3 Direzione Regionale Sardegna 2 Direzione Regionale Sicilia 3 Direzione Regionale Toscana 4 Direzione Provinciale Trento 2 Direzione Regionale Umbria 2 Direzione Regionale Veneto 4

Le sedi centrali si trovano a Roma, mentre per le Direzioni Regionali i posti sono disponibili nei rispettivi capoluoghi di regione.

Concorso Agenzia Entrate 2024, 67 Funzionari Contabilità, Bilancio e Auditing: requisiti Per candidarsi al concorso, è necessario possedere i seguenti requisiti generali e specifici: Requisiti generali:

Cittadinanza italiana.



Idoneità fisica all’impiego.



Godimento dei diritti civili e politici.



Regolare posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati soggetti a tale obbligo).

Titolo di studio :

: Laurea triennale in Scienze Economiche (L-33) o Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (L-18) .

o .

Oppure diploma di laurea in Economia e Commercio (ordinamento previgente al D.M. n. 509/99).

(ordinamento previgente al D.M. n. 509/99).

Oppure laurea magistrale o specialistica equiparata a uno dei titoli sopra indicati.

Altri requisiti :

: Assenza di condanne penali che impediscano l’assunzione presso una Pubblica Amministrazione.



Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da impieghi presso una Pubblica Amministrazione. Tutti i requisiti vanno posseduti entro la scadenza del termine per l’invio delle domande di partecipazione.

Concorso Agenzia Entrate 2024, 67 Funzionari Contabilità, Bilancio e Auditing: domanda La domanda di partecipazione al Concorso Agenzia Entrate 2024 deve essere inviata esclusivamente in formato digitale tramite la pagina dedicata al concorso sul portale inPA, cliccando sulla finestra “Invia la tua candidatura per il profilo di Funzionario gestionale, per i processi di contabilità, bilancio, pianificazione e controllo di gestione, auditing” che si trova in fondo alla pagina. Occorrerà accedere alla procedura mediante credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. È obbligatorio indicare un indirizzo PEC intestato al candidato per tutte le comunicazioni ufficiali. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per le ore 23.59 del 19 dicembre 2024. È prevista una quota di partecipazione di 10 euro, che verrà rimborsata a coloro che prenderanno parte alla prova scritta.

Concorso Agenzia Entrate 2024, 67 Funzionari Contabilità, Bilancio e Auditing: prove Il concorso prevede due fasi selettive: una prova scritta e una prova orale. La prova scritta consiste in un test a risposta multipla sulle materie specifiche per il profilo scelto. La prova si intenderà superata con un punteggio minimo di 21 su 30. Tuttavia, il numero di candidati ammessi alla prova orale sarà limitato: i candidati rientreranno in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino a 4 volte. Per il profilo indicato dal codice 67FG/CB-AU ci sarà una graduatoria per ogni sede. I candidati che si collocano a parità di punteggio nell’ultimo posto utile in graduatoria sono comunque ammessi alla prova orale. La prova orale si concentra sulle stesse materie della prova scritta e include una verifica delle competenze informatiche e della conoscenza della lingua inglese. Durante il colloquio, i candidati potranno anche essere valutati sulle loro motivazioni e attitudini, con il supporto di esperti in selezione del personale.

Per superare la prova orale è necessario ottenere almeno 21 punti su 30.

Concorso Agenzia Entrate 2024, 67 Funzionari Contabilità, Bilancio e Auditing: come prepararsi Le prove d’esame verteranno sulle seguenti materie: Contabilità generale;

Economia aziendale e organizzazione;

Pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo di gestione;

Elementi di diritto tributario e contabilità di Stato;

Elementi di diritto amministrativo e di diritto civile, tranne il diritto di famiglia;

Elementi di diritto penale.

Il Manuale Concorso Agenzia Entrate 190 Funzionari – 67 FG/CB-AU Contabilità, Bilancio e Auditing è il volume consigliato per il profilo 67 FG/CB-AU, e tratta tutte le materie previste dal bando per il suddetto profilo. Nella sezione online sarà possibile accedere al simulatore di quiz per esercitarsi in vista della prova scritta. Il testo è disponibile anche su Amazon

