Nuovo CCNL statali 2022/24: le tabelle degli aumenti di stipendio per Area e livello

Il 6 novembre 2024 ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del settore hanno siglato l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni Centrali con riguardo al triennio 2022/2024: in sostanza il nuovo CCNL statali.



L’accordo prevede innanzitutto un incremento di stipendio medio di circa 165 euro per 13 mensilità.



Il rinnovo contrattuale si caratterizza inoltre per la previsione di interventi volti a agevolare l’attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale. Si segnala ad esempio il rafforzamento del sistema di incarichi di posizione organizzativa e professionale, destinato a valorizzare le competenze professionali dei dipendenti e, al tempo stesso, prevedere un riconoscimento stabile a coloro per cui per almeno 8 anni sia stato affidato un incarico di posizione organizzativa.



Si contempla inoltre, in via sperimentale e garantendo comunque qualità e livello dei servizi resi all’utenza, la possibilità di articolare l’orario di lavoro di trentasei ore settimanali su 4 giorni, previa adesione volontaria da parte dei lavoratori.



Sempre in tema di orario di lavoro, l’accordo sul nuovo CCNL statali migliora la regolamentazione dello smart working anche mediante un possibile ampliamento delle giornate svolte in tale modalità per i lavoratori con particolari esigenze di salute o necessità di assistere familiari disabili.



Tornando agli effetti economici del rinnovo contrattuale analizziamo in dettaglio gli aumenti previsti nel CCNL statali 2022/24.

Gli aumenti di stipendio nel nuovo CCNL statali Come diffuso nella nota ARAN, l’Ipotesi di nuovo CCNL statali, siglata lo scorso 6 novembre, copre il periodo 1° gennaio 2022/31 dicembre 2024, sia per la parte giuridica che per quella economica (articolo 2 dell’accordo).



A norma del successivo articolo 30 del Ccnl si dispone che gli stipendi tabellari di cui al precedente Contratto collettivo del 9 maggio 2022, sono incrementati: per l’anno 2022, degli importi mensili lordi corrispondenti all’anticipazione già erogata in tale anno;

per l’anno 2023, degli importi mensili, per tredici mensilità, corrispondenti all’anticipazione già corrisposta in tale anno;

con decorrenza 1° gennaio 2024 degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella 1 dell’accordo. Per effetto degli aumenti delle retribuzioni mensili, decorrenti dal 1° gennaio 2024, nella successiva tabella 2 sono riportati gli importi annui lordi (aggiornati) degli stipendi tabellari. C’è poi l’aspetto arretrati: nonostante l’anticipo sugli aumenti stanziato lo scorso anno, questo non copriva l’intero importo. Verrà quindi erogata una somma residua, stimata in circa un migliaio di euro medi.

Le tabelle: l’aumento mensile della retribuzione Per effetto del rinnovo contrattuale (tabella 1) la retribuzione tabellare è incrementata, dal 1° gennaio 2024, dei seguenti importi mensili da corrispondere per 13 mensilità:

Area Aumento mensile della retribuzione tabellare (per tredici mensilità) Elevate professionalità 193,90 euro Funzionari 155,10 euro Assistenti 127,70 euro Operatori 121,40 euro Tabella 2

Tabelle CCNL statali: la nuova retribuzione annua Per effetto degli aumenti mensili, la nuova retribuzione tabellare annua è pari agli importi descritti in tabella, espressi per 12 mensilità, cui aggiungere la tredicesima:

Area Retribuzione tabellare annua (dal 1° gennaio 2024) Elevate professionalità 34.634,49 euro Funzionari 25.363,13 euro Assistenti 20.884,37 euro Operatori 19.847,64 euro

Aumenti stipendio settore trasporti (Enac, Ansfisa, Ansv) Le tabelle 3 e 5 allegate all’accordo del 6 novembre 2024 riportano gli aumenti retributivi per il settore trasporti, rappresentato da: ENAC (Ente nazionale aviazione civile);

ANSFISA (Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali);

ANSV (Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo). Ecco di seguito riportati in tabella gli aumenti mensili della retribuzione tabellare per ENAC, ANSFISA e ANSV:

Posizione economica Aumento mensile della retribuzione tabellare (per tredici mensilità) dal 1° gennaio 2024 (in euro) PII 4 super 221,88 PII 4 206,79 PII 3 184,23 PII 2 161,79 PII 1 141,76 C5 191,80 C4 177,51 C3 164,12 C2 150,08 C1 136,00 B4 142,82 B3 134,52 B2 126,73 B1 118,75 A4 122,45 A3 116,95 A2 111,28 A1 104,33

Come per gli altri settori del CCNL statali, anche per ENAC, ANSFISA e ANSV l’accordo riporta la nuova retribuzione tabellare annua, dal 1° gennaio 2024:

Posizione economica Nuova retribuzione tabellare (per dodici mensilità cui aggiungere la tredicesima) dal 1° gennaio 2024 (in euro) PII 4 super 43.120,20 PII 4 40.187,81 PII 3 35.803,60 PII 2 31.442,69 PII 1 27.550,20 C5 37.273,91 C4 34.497,04 C3 31.895,84 C2 29.167,01 C1 26.430,75 B4 27.755,56 B3 26.142,22 B2 24.629,27 B1 23.078,40 A4 23.797,87 A3 22.729,22 A2 21.627,21 A1 20.275,35

Aumenti di stipendio dipendenti AGID Le tabelle 4 e 6 allegate all’accordo del 6 novembre 2024 riportano, rispettivamente, gli incrementi mensili della retribuzione tabellare e il nuovo compenso annuo lordo per i dipendenti AGID.

Incrementi mensili dal 1° gennaio 2024 (da corrispondere per tredici mensilità) in euro Categoria Profilo Posizione economica Aumento Terza Professional F9 193,90 F8 193,90 F7 193,90 F6 193,90 Funzionari F7 155,10 F6 155,10 F5 155,10 F4 155,10 F3 155,10 F2 155,10 F1 155,10 Seconda Collaboratori F6 127,70 F5 127,70 F4 127,70 F3 127,70 F2 127,70 F1 127,70 Prima Operatori F3 121,40 F2 121,40 F1 121,40

Ecco di seguito la nuova retribuzione tabellare annua AGID, espressa per dodici mensilità, cui aggiungere la tredicesima:

Retribuzione tabellare annua AGID – decorrenza 1° gennaio 2024 (in euro) Categoria Profilo Posizione economica Aumento Terza Professional F9 47.001,67 F8 42.886,95 F7 36.807,44 F6 34.634,49 Funzionari F7 35.475,68 F6 33.502,20 F5 31.516,87 F4 29.720,04 F3 27.234,84 F2 25.965,41 F1 25.363,13 Seconda Collaboratori F6 25.575,73 F5 24.919,26 F4 24.325,44 F3 22.981,76 F2 21.699,43 F1 20.884,37 Prima Operatori F3 21.007,45 F2 20.321,51 F1 19.847,64

