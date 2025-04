Cedolino NoiPA aprile 2025: in arrivo emissioni extra. Date, arretrati e aumenti

Aprile 2025 porta diverse novità sul fronte stipendi delle e dei dipendenti pubblici. Oltre al consueto accredito dello stipendio, il cedolino NoiPA di questo mese include arretrati fiscali e aumenti di stipendio temporanei.



Le novità riguardano milioni di lavoratori, in particolare il personale scolastico, le Funzioni Centrali e chi ha incarichi temporanei o a termine.



Tra i cambiamenti più importanti ci sono l’accredito degli arretrati legati al taglio del cuneo fiscale, piccoli aumenti salariali collegati all’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), e un calendario di emissioni più articolato rispetto al solito. Si parla infatti di cedolini multipli per i lavoratori e lavoratrici della pubblica amministrazione.



Di seguito tutte le novità nel cedolino NoiPA di aprile 2025: quando saranno disponibili i cedolini, quali importi aspettarsi, come funzionano gli arretrati e cosa cambia nei pagamenti.



Anzitutto i tempi. Il cedolino NoiPA di aprile 2025 sarà disponibile per la consultazione in PDF sul portale NoiPA a partire dal 15 aprile. L’accredito sul conto corrente avverrà, come da calendario ordinario, il 23 aprile . Questo vale per la generalità dei dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato. Tuttavia a partire dall’ 8 aprile si possono iniziare a vedere gli importi netti nel sistema NoiPA. Nel caso del personale della scuola , il cedolino di aprile avrà una gestione più articolata. I lavoratori riceveranno infatti due cedolini distinti : uno ordinario, riferito alla mensilità corrente, e uno straordinario relativo agli arretrati fiscali derivanti dalle modifiche sul cuneo contributivo. Le Funzioni centrali – tra cui ministeri e enti centrali dello Stato – potrebbero addirittura ricevere tre cedolini : quello ordinario, uno legato agli arretrati per il cuneo fiscale, e un ulteriore cedolino riferito agli arretrati per perequazione, cioè l’adeguamento delle retribuzioni in base all’inflazione.

Come anticipato, le buste paga di aprile 2025 gestite da NoiPA includono diverse novità significative per i dipendenti pubblici. Tra queste:

Una delle voci cardine del cedolino NoiPA di aprile 2025 sono gli arretrati legati al taglio del cuneo fiscale , cioè la riduzione dei contributi a carico del lavoratore finalizzata ad aumentare il netto in busta paga. Per il periodo gennaio-aprile 2025, questi vengono erogati sotto forma di rimborso IRPEF . L’importo massimo previsto è di 333,33 euro. È importante notare che si tratta di somme nette, non soggette a ulteriori tassazioni, e che verranno accreditate in un cedolino separato rispetto a quello ordinario. A questo si aggiunge un’altra misura: per i lavoratori ATA della scuola (personale amministrativo, tecnico e ausiliario) verranno effettuate rettifiche retributive legate a errori riscontrati nei mesi precedenti, in particolare nel periodo maggio-novembre 2024. In questi casi, se vi sono stati pagamenti in eccesso, si procederà con un recupero a rate degli importi indebitamente corrisposti. Anche queste voci saranno visibili in cedolini dedicati.

Indennità IVC: aumenti temporanei da aprile

Un’altra importante novità per aprile 2025 riguarda l’applicazione dell’Indennità di vacanza contrattuale (IVC). Si tratta di un’indennità temporanea introdotta per compensare la perdita di potere d’acquisto dei dipendenti pubblici in attesa del rinnovo del contratto nazionale.



Per il personale scolastico, quindi docenti e ATA, è previsto un aumento dello 0,6% sulle retribuzioni a partire da aprile e fino a giugno 2025.



A luglio 2025, è atteso un ulteriore aumento dell’1%. Questi aumenti vengono calcolati sullo stipendio tabellare lordo e contribuiscono a mantenere una certa stabilità economica per i lavoratori in un contesto inflattivo ancora instabile.



Per fare alcuni esempi concreti:

un docente laureato della scuola secondaria superiore con meno di 8 anni di servizio riceverà circa 11,42 euro netti in più a partire da aprile.

un docente con oltre 35 anni di servizio vedrà l’IVC salire a circa 17,75 euro netti.

Si tratta di un incremento temporaneo, previsto per legge, che arriva in attesa della firma del nuovo CCNL. I dipendenti del comparto scuola (insegnanti e personale Ata) riceveranno un doppio beneficio. Oltre all’IVC già in vigore per il triennio 2022-2024 (non ancora chiuso con un contratto definitivo), si aggiunge ora l’anticipo economico per il contratto 2025-2027.