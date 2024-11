Via libera al CCNL statali: aumenti, lavoro su 4 giorni e buoni pasto in smart working. Le novità

Semaforo verde all’ipotesi di rinnovo del nuovo CCNL statali, siglata per il triennio 2022/24. A sorpresa la firma c’è stata, dopo che lo scorso lunedì 28 ottobre i sindacati si erano rifiutati di aderire alla proposta. La trattativa invece ha avuto ieri 6 novembre 2024 un diverso risvolto.



La maggioranza raggiunta al tavolo del negoziato è stata del 54,6%, senza Cgil e Uil, ma comunque sufficiente per varare definitivamente l’accordo di rinnovo.



Il nuovo CCNL del personale comparto Funzioni Centrali 2022/2024 vede per il triennio molte novità, a partire dalla settimana lavorativa corta di 4 giorni all’erogazione dei buoni pasto anche in smart working, fino ad aumenti di stipendio (che non raggiungono l’entità richiesta dai sindacati), che si attestano su una media di 165 euro mensili, per 13 mensilità.



Partendo proprio dagli aumenti sulle retribuzioni dei dipendenti PA, ecco i punti cardine del nuovo CCNL statali.

La maggior parte dei fondi stanziati dal governo per il rinnovo del contratto delle Funzioni centrali è destinata all’aumento dello stipendio base, con un ulteriore 0,22% del monte salari riservato al salario accessorio, come previsto nella manovra in discussione alla Camera. Intervento ha che portato gli aumenti complessivi del triennio 2022-2024 al 6%. Un altro aspetto rilevante è legato agli arretrati : nonostante l’anticipo sugli aumenti stanziato lo scorso anno, questo non copriva l’intero importo. Pertanto, sarà erogata una somma residua, stimata in circa un migliaio di euro medi . L’effettiva erogazione di queste somme è vincolata al completamento dell’iter: l’accordo preliminare del nuovo CCNL statali dovrà essere approvato dalla Ragioneria Generale, poi dalla Corte dei Conti e infine dal Consiglio dei Ministri. Si spera che il processo possa concludersi entro la fine dell’anno.

Come scritto sulla nota Aran , la media di incremento stipendio si attesta sui 165 euro per 13 mensilità, a seconda dei ruoli e livelli. L’aumento lordo mensile varia tra i 121,4 e i 193,9 euro , a seconda della categoria professionale.

“ In via sperimentale e ferma restando la garanzia del livello di servizi resi all’utenza, le amministrazioni, previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), possono articolare l’orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali previsto all’art. 17, comma 1, del CCNL 12 febbraio 2018, su quattro giorni. L’adesione all’articolazione oraria su quattro giorni da parte del lavoratore è volontaria”. L’articolazione dell’orario di lavoro su quattro giorni comporta un riproporzionamento delle giornate di ferie annue nonché di tutte le altre assenze giornaliere dal servizio, fatto salvo il permesso per matrimonio.

Sempre nell’accordo di rinnovo del CCNL statali, per le amministrazioni che non hanno ancora avviato le procedure, è stata estesa fino al 30 giugno 2026 la possibilità di effettuare passaggi all’area superiore, derogando al requisito del titolo di studio. In questi casi, sarà considerata l’esperienza maturata nell’area inferiore. Ad esempio, per avanzare da assistente a funzionario, sono richiesti 10 anni di esperienza nella posizione precedente, valutazioni di performance positive e assenza di sanzioni disciplinari.

Tra le novità dell’ipotesi di rinnovo, è previsto un ampliamento del lavoro da remoto, soprattutto per caregiver. Si legge nella nota ARAN che nel CCNL statali 2022/24 sono previsti miglioramenti nella regolamentazione del lavoro a distanza , anche mediante un possibile ampliamento delle giornate svolte in tale modalità per i lavoratori che abbiano particolari esigenze di salute o necessità di assistere familiari disabili.

Buoni pasto anche in smart working

Altra novità sul lavoro agile è la possibilità di ottenere i buoni pasto anche nelle giornate in cui si lavora in smart working. E’ tutto messo nero su bianco all’articolo 14, che specifica come, ai fini dell’erogazione del buono pasto le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.

In sostanza lavorare in sede o da casa non cambia nulla: il buono pasto viene erogato ugualmente.