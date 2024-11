Bonus Natale 2024 statali su NoiPA: il servizio self-service per richiederlo online e in autonomia

Anche per i dipendenti pubblici è in arrivo il Bonus Natale 2024, gestito in questo caso su NoiPA. Ed esattamente come per il settore privato, anche gli statali dovranno fare richiesta, certificando i requisiti richiesti per legge, tramite autodichiarazione.

Le differenza sta nel fatto che, mentre i dipendenti di aziende private devono compilare e consegnare al datore di lavoro il modulo certificativo (scaricabile a questo link), per la PA viene messo a disposizione un servizio self-service, per fare tutto in autonomia.

Si legge nella nota sul sito: “per facilitare gli amministrati, a partire da novembre, NoiPA metterà a disposizione una funzionalità, in modalità self-service, per richiedere il beneficio. Il Bonus, infatti, può essere erogato esclusivamente su richiesta dei lavoratori”.

Bonus Natale 2024 dipendenti pubblici e privati Una delle misure di welfare natalizie di quest’anno è il Bonus Natale 2024, un’indennità una tantum introdotta dal Decreto Legge Omnibus (Dl n. 113/2024), destinata ai lavoratori dipendenti con un reddito annuo non superiore a 28.000 euro. Questo bonus ha l’obiettivo di fornire un supporto economico durante il periodo natalizio, particolarmente per le famiglie con figli a carico.

Bonus pagato con la Tredicesima 2024 Il Bonus in questione, dell’importo massimo di 100 euro, verrà accreditato agli statali da NoiPA con la tredicesima mensilità di dicembre. I lavoratori potranno verificarne l’importo, proporzionato ai giorni di lavoro effettuati nel 2024, indipendentemente dal tipo di contratto: full time o part time e indeterminato o determinato. Il Decreto Omnibus qualifica infatti l’indennità una tantum di 100,00 euro come “rapportata al periodo di lavoro”. Inoltre, L’Agenzia Entrate ha precisato, nella sua circolare operativa, che nessuna riduzione del bonus dev’essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario, come avviene per i contratti part-time di tipo orizzontale, verticale o ciclico.

Bonus pagato ma non spettante E’ meglio accertarsi di avere tutti i requisiti stabiliti, perché chi riceve l’indennità natalizia senza averne diritto, si vedrà recuperare da NoiPA l’intero importo erogato, con il conguaglio fiscale a febbraio 2025. Se poi il rapporto di lavoro non sia più in essere nel mese di febbraio 2025, l’indennità verrà recuperata in sede di dichiarazione di redditi relativa all’anno 2024.

I requisiti Tra i requisiti da certificare mediante servizio self-service NoiPA: Reddito annuo complessivo, che non deve superare i 28 mila euro nel 2024. Non si conta il reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze.

complessivo, che non deve superare i nel 2024. Non si conta il reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze. Requisiti familiari :

: avere un coniuge fiscalmente a carico (non separato legalmente o di fatto).



avere almeno un figlio fiscalmente a carico, anche adottivo o in affido.



per le famiglie monogenitoriali, è necessario avere almeno un figlio a carico

Capienza fiscale: l’imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve superare le detrazioni per lavoro dipendente, come previsto dall’art. 13, comma 1 del Tuir. Chiunque ritenga di essere in queste condizioni, può chiedere l’erogazione del bonus, con la tredicesima.

Comparti Scuola e aziende sanitarie Assieme a tutti i dipendenti pubblici, NoiPA ricorda che possono fare richiesta del Bonus Natale 2024 anche i Supplenti brevi e saltuari del comparto Scuola. Tuttavia, “l’erogazione del bonus nel mese di dicembre è condizionata all’avvenuta registrazione del contratto nel sistema NoiPA e alla presenza di un cedolino per la mensilità stessa. In caso contrario sarà possibile beneficiare dell’indennità in sede di dichiarazione dei redditi 2024 da presentarsi nell’anno 2025”.



Il personale della Aziende Sanitarie e Ospedaliere potrà fare riferimento al proprio datore di lavoro, cui saranno fornite successive istruzioni per la raccolta delle richieste.

Richiesta self-service Bonus Natale NoiPA Tutti i dipendenti pubblici possono richiedere il Bonus Natale utilizzando una procedura self-service disponibile nel portale NoiPa, seguendo tre step: accedere alla propria Area Personale su NoiPa.

su NoiPa. navigare nel menu Servizi e selezionare la categoria Stipendiali .

e selezionare la categoria . compilare e inviare la richiesta del Bonus Natale seguendo le istruzioni fornite

