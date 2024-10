Bonus natale 2024, serve l’Autodichiarazione: dati da inserire e Fac-simile da scaricare

Entro il mese di dicembre, assieme alle tredicesime, arriverà anche il bonus Natale 2024. Non tutti i lavoratori lo avranno, ma solo quelli che hanno tutti i requisiti richiesti dalla misura. Il governo infatti ha pensato di aiutare in primis le famiglie con figli, e comunque fino a un tetto di reddito. Chi non ha figli o figlie a carico resterà fuori dalla misura. Così come ci sono altri lavoratori esclusi.

E’ importante capire requisiti e condizioni, perché queste andranno certificate dalle lavoratrici e lavoratori interessati. Ricordiamo infatti che l’indennità una tantum, introdotta dal decreto Omnibus, non è automatica. Chi la vuole deve chiederla.

Vediamo in questo articolo chi può ottenerla e cosa deve fare per chiederla.



Alleghiamo inoltre un modello Fac-simile di autodichiarazione, che i dipendenti dovranno consegnare al datore di lavoro.

Chi riceverà il Bonus natale 2024 Il Bonus Natale, introdotto dal Decreto Omnibus e disciplinato nella Circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024, prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti che soddisfano alcuni requisiti specifici. Il bonus è rivolto a coloro che: hanno un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro per l’anno d’imposta 2024.

per l’anno d’imposta 2024. sono coniugati e hanno almeno un figlio fiscalmente a carico , o in alternativa, appartengono a un nucleo familiare monogenitoriale.

, o in alternativa, appartengono a un nucleo familiare monogenitoriale. l’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente supera l’importo della detrazione prevista. I beneficiari sono esclusivamente i lavoratori dipendenti, senza distinzione di contratto (a tempo determinato o indeterminato), purché in possesso dei requisiti sopra menzionati. Restano esclusi i titolari di redditi assimilati, come le pensioni, che non sono qualificati come redditi da lavoro dipendente.

Importo e calcolo del Bonus Natale L’importo del Bonus Natale è fissato a 100 euro e viene erogato una tantum per l’anno 2024. La cifra è fissa e non soggetta a variazioni, pari a 100 euro, indipendentemente dal reddito complessivo del lavoratore o dal numero di figli a carico.



Tuttavia, il bonus è rapportato al periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024. In altre parole, per poter ricevere l’intero importo di 100 euro, il lavoratore deve avere un contratto attivo durante l’intero anno. Se il lavoratore ha iniziato o terminato il proprio contratto durante l’anno, l’importo sarà calcolato in proporzione ai mesi lavorati.



Il calcolo viene effettuato su questi parametri: giorni di lavoro effettivi nell’anno 2024: il bonus viene rapportato ai giorni di lavoro effettivamente svolti, in modo analogo alle detrazioni per lavoro dipendente. Non subisce riduzioni in base all’orario di lavoro (part-time, full-time, ecc.).

redditi da lavoro dipendente: è necessario che il lavoratore abbia un reddito da lavoro dipendente per tutto o parte dell’anno 2024.

Come richiedere il Bonus natale: l’autodichiarazione Per ottenere il bonus, come spiegato nelle istruzioni operative delle Entrate, il lavoratore deve presentare un’autodichiarazione al proprio datore di lavoro, attestando il possesso dei requisiti economici e familiari richiesti. L’autodichiarazione, che dovrà essere resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000), è fondamentale per ricevere il bonus unitamente alla tredicesima mensilità. Nel caso di più contratti di lavoro part-time, il bonus verrà erogato solo dal datore di lavoro indicato dal lavoratore, il quale dovrà includere tutte le informazioni necessarie per determinare correttamente l’importo spettante.

Dati da inserire nell’autodichiarazione bonus Natale L’autodichiarazione attestante i requisiti del lavoratore/lavoratrice deve contenere: codice fiscale del richiedente.

codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o solo dei figli nel caso di nucleo monogenitoriale.

indicazione del reddito complessivo annuo.

dati relativi al periodo di lavoro svolto e, se applicabile, i giorni lavorativi in eventuali altri rapporti di lavoro part-time.

attestazione di possesso dei requisiti economici e familiari richiesti per il beneficio del bonus. Come spiegato dalla circolare 19/E, in presenza di più figli fiscalmente a carico, si ritiene sufficiente l’indicazione del codice fiscale di un solo figlio. Leggi anche > Chi resta escluso dal Bonus Natale 2024

Fac-simile Autodichiarazione Bonus natale 2024 Di seguito un modello di autodichiarazione da compilare e consegnare al datore di lavoro per la richiesta del Bonus Natale:



