Concorso Agenzia delle Entrate 2026: in arrivo 335 posti da Assistente

In arrivo un nuovo Concorso Agenzia delle Entrate 2026: l’Agenzia delle Entrate si prepara ad ampliare l’organico con 335 nuove assunzioni nell’Area Assistenti, autorizzate dal DPCM del 2 luglio 2026 e già inserite nella programmazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028.
La procedura, pensata per il profilo gestionale, apre le porte a chi possiede un diploma di scuola secondaria di secondo grado, senza vincoli di indirizzo. In questo articolo trovi ente organizzatore, requisiti attesi, modalità di domanda e i riferimenti utili per prepararti in vista della pubblicazione ufficiale del bando.
Indice
Comincia a prepararti con il nuovo manuale!
Concorso Agenzia delle Entrate 2026 – 335 Assistenti. Manuale per la preparazione al concorso
Questo manuale è uno strumento di studio completo e indispensabile per prepararsi al nuovo concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate per il 2026 volto al reclutamento di 335 Assistenti.Il testo illustra in maniera chiara, approfondita e aggiornata le materie d’esame:- Diritto amministrativo- Contabilità di Stato- Pubblico Impiego- Ordinamento dell’Agenzia delle Entrate. All’interno dell’esclusiva sezione online, accessibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al volume, sono disponibili straordinari strumenti interattivi per completare la preparazione:› Quiz di Lingua Inglese: per allenarsi sulla prova linguistica.› Sezione Informatica: teoria e quiz per padroneggiare le competenze digitali richieste.› Tutor Digitale: l’assistente virtuale per il ripasso mirato e la gestione delle simulazioni.› Simulatore di Quiz: per esercitarsi sui test dei precedenti concorsi Agenzia delle Entrate e RIPAM.LUISA DI GIACOMOAvvocato, divulgatrice giuridica e content creator. Dopo anni divisi tra aule di tribunale e consulenze aziendali, ha deciso di portare il diritto fuori dai tecnicismi, fon- dando una community social che oggi conta centinaia di migliaia di follower.Nei suoi video e nei suoi post smonta la burocrazia con ironia, pragmatismo e un linguaggio accessibile a tutti. Oltre alla saggistica professionale, scrive volumi di varia in cui esplora il rapporto tra legge, società e vita quotidiana.LUIGI TRAMONTANOGiurista, esperto di tecnica legislativa e autore di una vastissima produzione di pubblicazioni giuridiche. Curatore di prestigiose banche dati e direttore scientifico di corsi accreditati per la preparazione all’esame di avvocato, ha dedicato la sua carriera a decodificare la complessità delle norme. Conosciuto per la sua straordinaria capacità di sintesi e per un metodo di studio rigoroso ma accessibile, accompagna da anni migliaia di candidati nel superamento dei più selettivi concorsi pubblici e abilitazioni professionali.
Luisa Di Giacomo, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2026
24.70 €
Concorso Agenzia delle Entrate 2026: per chi ha fretta
- Agenzia delle Entrate: 335 posti nell’Area Assistenti, tipologia concorso pubblico
- Concorso ancora da bandire: nessuna scadenza definita al momento
- Requisito principale: diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualsiasi indirizzo
- Domanda prevista tramite portale inPA, modalità da confermare con la pubblicazione del bando
- Fonti: DPCM 2 luglio 2026 e PIAO 2026-2028 dell’Agenzia delle Entrate
- Aggiornamento: l’articolo sarà integrato con scadenza e link ufficiale non appena disponibili
Concorso Agenzia delle Entrate 2026: requisiti di partecipazione
Per l’Area Assistenti, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado rappresenta il titolo di studio richiesto. A differenza del profilo tecnico, che in genere prevede il diploma di geometra, il profilo gestionale ammette qualsiasi indirizzo di studio, ampliando così la platea dei candidati.
Ai requisiti specifici si aggiungono quelli generali previsti per l’accesso al pubblico impiego: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica alle mansioni e assenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa da un precedente impiego pubblico. L’elenco completo e gli eventuali requisiti aggiuntivi saranno definiti dal testo del bando.
Per approfondire: “Concorsi pubblici 2026: pubblicato il DPCM che autorizza 3.742 nuove assunzioni nella PA”
Concorso Agenzia delle Entrate 2026: come fare domanda
La domanda del Concorso Agenzia delle Entrate 2026 si presenterà, in linea con le procedure già adottate dall’Agenzia per i concorsi più recenti, attraverso il portale inPA. Al momento non è indicato il link diretto alla pagina del concorso: il dato sarà reso disponibile con la pubblicazione ufficiale del bando sul portale.
Anche l’eventuale tassa di partecipazione non è ancora nota. Chi intende partecipare può nel frattempo registrarsi sul portale inPA con SPID, CIE o CNS compilando tutte le informazioni richieste per il proprio profilo, e verificare periodicamente la sezione dedicata ai concorsi dell’Agenzia delle Entrate.
Concorso Agenzia delle Entrate 2026: le prove del concorso
Al momento non è indicato il numero né la tipologia delle prove concorsuali, compresa l’eventuale preselezione: questi dettagli saranno stabiliti dal bando al momento della sua pubblicazione. Eventuali rettifiche o integrazioni saranno riportate in un aggiornamento di questo articolo.
Come prepararsi
Il Manuale Concorso Agenzia delle Entrate 2026 – 335 Assistenti. Manuale per la preparazione al concorso è uno strumento di studio completo e indispensabile per prepararsi al nuovo concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate per il 2026 volto al reclutamento di 335 Assistenti.
Il testo illustra in maniera chiara, approfondita e aggiornata le materie d’esame, mentre nella sezione online sono disponibili:
› Quiz di Lingua Inglese: per allenarsi sulla prova linguistica.
› Sezione Informatica: teoria e quiz per padroneggiare le competenze digitali richieste.
› Tutor Digitale: l’assistente virtuale per il ripasso mirato e la gestione delle simulazioni.
› Simulatore di Quiz: per esercitarsi sui test dei precedenti concorsi Agenzia delle Entrate e RIPAM.
Quando scade la domanda per il concorso Agenzia delle Entrate da 335 assistenti?
Al momento non è stata fissata alcuna scadenza, perché il concorso non è ancora stato bandito. Il DPCM del 2 luglio 2026 ha autorizzato l’Agenzia delle Entrate ad avviare la procedura, e il Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 la colloca tra le selezioni da bandire nel corso dell’anno. La data di apertura e chiusura delle domande, insieme al link diretto sul portale inPA, saranno resi noti con la pubblicazione ufficiale del bando in Gazzetta Ufficiale. Chi è interessato può nel frattempo monitorare periodicamente il portale inPA e la sezione concorsi del sito dell’Agenzia delle Entrate per non perdere l’uscita dell’avviso.
Quali requisiti servono per partecipare al concorso per 335 assistenti?
Il titolo di studio richiesto per l’Area Assistenti è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per il profilo gestionale, al quale sembra riferirsi questa selezione, non sono previsti vincoli di indirizzo: qualsiasi diploma è considerato valido, a differenza del profilo tecnico che generalmente richiede il diploma di geometra. Ai requisiti specifici si aggiungono quelli generali previsti per l’accesso al pubblico impiego, come la cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione europea, il godimento dei diritti civili e politici e l’idoneità fisica alle mansioni. L’elenco completo dei requisiti sarà comunque confermato nel testo del bando.
Come si presenta la domanda di partecipazione?
La domanda si presenterà attraverso il portale inPA, in linea con la modalità già utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per le procedure concorsuali più recenti. Al momento non è disponibile il link diretto alla pagina dedicata a questo concorso, né sono note eventuali tasse di partecipazione: entrambi i dati saranno comunicati con la pubblicazione del bando. Chi intende partecipare può comunque registrarsi fin da ora sul portale inPA, così da poter presentare la domanda tempestivamente non appena la procedura sarà attiva, evitando intoppi legati a SPID, CIE o CNS necessari per l’accesso.
Quali prove sono previste per il concorso e quali materie studiare?
Le prove concorsuali e le materie d’esame non sono ancora state indicate: la loro definizione spetta al bando, non ancora pubblicato. Chi vuole iniziare a prepararsi può comunque orientarsi sui contenuti solitamente oggetto di verifica nei concorsi per l’Area Assistenti della pubblica amministrazione, come cultura generale, informatica di base e nozioni essenziali di diritto amministrativo, utili anche in vista di selezioni analoghe. Non appena l’ente pubblicherà il bando, l’articolo sarà aggiornato con il dettaglio ufficiale delle prove, dell’eventuale banca dati e dei criteri di valutazione.
Fonti ufficiali
Le informazioni contenute in questo articolo sono tratte esclusivamente da fonti ufficiali.
- DPCM 2 luglio 2026, registrato dalla Corte dei conti — Tabella 18, Agenzia delle Entrate
- Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 dell’Agenzia delle Entrate
- Portale inPA (inpa.gov.it), per il monitoraggio della pubblicazione del bando
Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso:
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.
Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.
Seguici sui social
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento