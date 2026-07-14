Concorso Agenzia delle Entrate 2026: in arrivo 335 posti da Assistente

VOLUME

Questo manuale è uno strumento di studio completo e indispensabile per prepararsi al nuovo concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate per il 2026 volto al reclutamento di 335 Assistenti.Il testo illustra in maniera chiara, approfondita e aggiornata le materie d’esame:- Diritto amministrativo- Contabilità di Stato- Pubblico Impiego- Ordinamento dell’Agenzia delle Entrate. All’interno dell’esclusiva sezione online, accessibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al volume, sono disponibili straordinari strumenti interattivi per completare la preparazione:› Quiz di Lingua Inglese: per allenarsi sulla prova linguistica.› Sezione Informatica: teoria e quiz per padroneggiare le competenze digitali richieste.› Tutor Digitale: l’assistente virtuale per il ripasso mirato e la gestione delle simulazioni.› Simulatore di Quiz: per esercitarsi sui test dei precedenti concorsi Agenzia delle Entrate e RIPAM.LUISA DI GIACOMOAvvocato, divulgatrice giuridica e content creator. Dopo anni divisi tra aule di tribunale e consulenze aziendali, ha deciso di portare il diritto fuori dai tecnicismi, fon- dando una community social che oggi conta centinaia di migliaia di follower.Nei suoi video e nei suoi post smonta la burocrazia con ironia, pragmatismo e un linguaggio accessibile a tutti. Oltre alla saggistica professionale, scrive volumi di varia in cui esplora il rapporto tra legge, società e vita quotidiana.LUIGI TRAMONTANOGiurista, esperto di tecnica legislativa e autore di una vastissima produzione di pubblicazioni giuridiche. Curatore di prestigiose banche dati e direttore scientifico di corsi accreditati per la preparazione all’esame di avvocato, ha dedicato la sua carriera a decodificare la complessità delle norme. Conosciuto per la sua straordinaria capacità di sintesi e per un metodo di studio rigoroso ma accessibile, accompagna da anni migliaia di candidati nel superamento dei più selettivi concorsi pubblici e abilitazioni professionali.

Luisa Di Giacomo, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2026