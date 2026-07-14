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Concorso Agenzia delle Entrate 2026: in arrivo 335 posti da Assistente

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In arrivo un nuovo Concorso Agenzia delle Entrate 2026: l’Agenzia delle Entrate si prepara ad ampliare l’organico con 335 nuove assunzioni nell’Area Assistenti, autorizzate dal DPCM del 2 luglio 2026 e già inserite nella programmazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028.

La procedura, pensata per il profilo gestionale, apre le porte a chi possiede un diploma di scuola secondaria di secondo grado, senza vincoli di indirizzo. In questo articolo trovi ente organizzatore, requisiti attesi, modalità di domanda e i riferimenti utili per prepararti in vista della pubblicazione ufficiale del bando.

Indice

Comincia a prepararti con il nuovo manuale!

VOLUME

Concorso Agenzia delle Entrate 2026 – 335 Assistenti. Manuale per la preparazione al concorso

Questo manuale è uno strumento di studio completo e indispensabile per prepararsi al nuovo concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate per il 2026 volto al reclutamento di 335 Assistenti.Il testo illustra in maniera chiara, approfondita e aggiornata le materie d’esame:- Diritto amministrativo- Contabilità di Stato- Pubblico Impiego- Ordinamento dell’Agenzia delle Entrate. All’interno dell’esclusiva sezione online, accessibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al volume, sono disponibili straordinari strumenti interattivi per completare la preparazione:› Quiz di Lingua Inglese: per allenarsi sulla prova linguistica.› Sezione Informatica: teoria e quiz per padroneggiare le competenze digitali richieste.› Tutor Digitale: l’assistente virtuale per il ripasso mirato e la gestione delle simulazioni.› Simulatore di Quiz: per esercitarsi sui test dei precedenti concorsi Agenzia delle Entrate e RIPAM.LUISA DI GIACOMOAvvocato, divulgatrice giuridica e content creator. Dopo anni divisi tra aule di tribunale e consulenze aziendali, ha deciso di portare il diritto fuori dai tecnicismi, fon- dando una community social che oggi conta centinaia di migliaia di follower.Nei suoi video e nei suoi post smonta la burocrazia con ironia, pragmatismo e un linguaggio accessibile a tutti. Oltre alla saggistica professionale, scrive volumi di varia in cui esplora il rapporto tra legge, società e vita quotidiana.LUIGI TRAMONTANOGiurista, esperto di tecnica legislativa e autore di una vastissima produzione di pubblicazioni giuridiche. Curatore di prestigiose banche dati e direttore scientifico di corsi accreditati per la preparazione all’esame di avvocato, ha dedicato la sua carriera a decodificare la complessità delle norme. Conosciuto per la sua straordinaria capacità di sintesi e per un metodo di studio rigoroso ma accessibile, accompagna da anni migliaia di candidati nel superamento dei più selettivi concorsi pubblici e abilitazioni professionali.

 

Luisa Di Giacomo, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2026

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Concorso Agenzia delle Entrate 2026: per chi ha fretta

  • Agenzia delle Entrate: 335 posti nell’Area Assistenti, tipologia concorso pubblico
  • Concorso ancora da bandire: nessuna scadenza definita al momento
  • Requisito principale: diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualsiasi indirizzo
  • Domanda prevista tramite portale inPA, modalità da confermare con la pubblicazione del bando
  • Fonti: DPCM 2 luglio 2026 e PIAO 2026-2028 dell’Agenzia delle Entrate
  • Aggiornamento: l’articolo sarà integrato con scadenza e link ufficiale non appena disponibili

Concorso Agenzia delle Entrate 2026: requisiti di partecipazione

Per l’Area Assistenti, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado rappresenta il titolo di studio richiesto. A differenza del profilo tecnico, che in genere prevede il diploma di geometra, il profilo gestionale ammette qualsiasi indirizzo di studio, ampliando così la platea dei candidati.

Ai requisiti specifici si aggiungono quelli generali previsti per l’accesso al pubblico impiego: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica alle mansioni e assenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa da un precedente impiego pubblico. L’elenco completo e gli eventuali requisiti aggiuntivi saranno definiti dal testo del bando.

Per approfondire: “Concorsi pubblici 2026: pubblicato il DPCM che autorizza 3.742 nuove assunzioni nella PA

Concorso Agenzia delle Entrate 2026: come fare domanda

La domanda del Concorso Agenzia delle Entrate 2026 si presenterà, in linea con le procedure già adottate dall’Agenzia per i concorsi più recenti, attraverso il portale inPA. Al momento non è indicato il link diretto alla pagina del concorso: il dato sarà reso disponibile con la pubblicazione ufficiale del bando sul portale.

Anche l’eventuale tassa di partecipazione non è ancora nota. Chi intende partecipare può nel frattempo registrarsi sul portale inPA con SPID, CIE o CNS compilando tutte le informazioni richieste per il proprio profilo, e verificare periodicamente la sezione dedicata ai concorsi dell’Agenzia delle Entrate.

Concorso Agenzia delle Entrate 2026: le prove del concorso

Al momento non è indicato il numero né la tipologia delle prove concorsuali, compresa l’eventuale preselezione: questi dettagli saranno stabiliti dal bando al momento della sua pubblicazione. Eventuali rettifiche o integrazioni saranno riportate in un aggiornamento di questo articolo.

Come prepararsi

Il Manuale Concorso Agenzia delle Entrate 2026 – 335 Assistenti. Manuale per la preparazione al concorso è uno strumento di studio completo e indispensabile per prepararsi al nuovo concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate per il 2026 volto al reclutamento di 335 Assistenti.
Il testo illustra in maniera chiara, approfondita e aggiornata le materie d’esame, mentre nella sezione online sono disponibili:
› Quiz di Lingua Inglese: per allenarsi sulla prova linguistica.
› Sezione Informatica: teoria e quiz per padroneggiare le competenze digitali richieste.
› Tutor Digitale: l’assistente virtuale per il ripasso mirato e la gestione delle simulazioni.
› Simulatore di Quiz: per esercitarsi sui test dei precedenti concorsi Agenzia delle Entrate e RIPAM.

Fonti ufficiali

Le informazioni contenute in questo articolo sono tratte esclusivamente da fonti ufficiali.

  • DPCM 2 luglio 2026, registrato dalla Corte dei conti — Tabella 18, Agenzia delle Entrate
  • Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 dell’Agenzia delle Entrate
  • Portale inPA (inpa.gov.it), per il monitoraggio della pubblicazione del bando

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Alessandro Sodano

Laureato in Scienze Politiche, giornalista, mi occupo da diversi anni di lavoro pubblico e di concorsi pubblici. Appassionato di Intelligenza Artificiale e delle sue implicazioni nel mondo del lavoro e della comunicazione.

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