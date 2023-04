Concorsi scuola 2023, bandi in uscita: 25mila posti

In questo articolo approfondiamo tutti i nuovi concorsi che hain programma il Ministero dell’Istruzione e del Merito (ex Miur). Si tratta di concorsi per docenti e personale ATA a partire da quest’anno scolastico 2023. Di seguito, nel dettaglio, l’elenco aggiornato di tutti i concorsi scuola 2023 fino al 2024.

Concorsi scuola 2023: TFA sostegno

Concorsi scuola 2023: TFA sostegno Fino al 2024 è prevista una doppia possibilità di ingresso ai corsi di specializzazione sul sostegno. Una parte degli aspiranti dovrà sostenere le prove d’accesso mentre per una parte è previsto l’esonero. Ecco l’articolo di approfondimento TFA sostegno, come funziona e come iniziare a prepararsi. L’accesso ai corsi TFA è dato da superamento del concorso che sarà bandito da ciascuna Università. In base al decreto MIUR 30 settembre 2011, la procedura concorsuale prevede lo svolgimento delle seguenti prove: test preselettivo, una o più prove scritte o pratiche e una prova orale.





Concorsi scuola 2023: insegnanti di scienze motorie Dal prossimo anno scolastico 2023/2024, l’educazione motoria verrà introdotta anche dalla quarta primaria, mentre per quest’anno in corso l’insegnamento è limitato alle classi quinte. Il concorso per insegnanti di educazione motoria è atteso entro il 2023. Il Ministero dell’Istruzione è pronto a bandire un nuovo concorso destinato ai docenti di scienze motorie presso le scuole primarie. I posti disponibili sono 4.000, dunque, vi daremo maggiori informazioni in vista dell’uscita del bando. Qui l’articolo di approfondimento Concorso educazione motoria, bando nel 2023: ci sono novità.

Concorsi scuola 2023: insegnanti di religione cattolica Tra le selezioni pubbliche più attese c’è anche il concorso per insegnanti di Religione Cattolica (IRC). Si tratta di due bandi, quello ordinario e quello straordinario, dove in palio ci sono ben 7000 posti. Il bando per IRC era previsto inizialmente per il 31 dicembre 2021 ma con la modifica della normativa introdotta dal decreto PNRR 2, l’uscita è stata spostata nuovamente. Secondo il sindacato Anief è molto probabile che la procedura concorsuale venga indetta entro il 2023. Aggiorneremo l’articolo non appena uscirà il bando di concorso.

Concorsi scuola 2023: concorsi ATA Ecco i bandi previsti per il biennio 2023-2024: concorso ATA 2023 per le graduatorie di prima fascia : questo bando è rivolto a chi ha maturato 3 anni di servizio;

: questo bando è rivolto a chi ha maturato 3 anni di servizio; personale all’estero 2023 : bando rivolto solo ai Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e agli Assistenti Amministrativi (AA);

: bando rivolto solo ai Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e agli Assistenti Amministrativi (AA); concorso DSGA 2023 : il bando è per titoli ed esami e sarà disponibile nei prossimi mesi;

: il bando è per titoli ed esami e sarà disponibile nei prossimi mesi; DSGA facenti funzione 2023 : il bando è rivolto al personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto la funzione di Direttore dei servizi generali e amministrativi per almeno 3 anni;

: il bando è rivolto al personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto la funzione di Direttore dei servizi generali e amministrativi per almeno 3 anni; concorso ATA terza fascia 2024: il bando è per soli titoli.

Concorsi scuola 2023: docenti precari Uscirà in estate un nuovo bando di concorso per stabilizzare circa 25 mila docenti precari. Ad annunciarlo è il Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. La procedura concorsuale è rivolta agli insegnanti con 3 anni di servizio o in possesso di 24 CFU. Si tratta del bando per i precari con 3 anni di servizio, uno dei più attesi tra i concorsi scuola in arrivo nel 2023. La procedura concorsuale consentirà di coprire circa 25 mila cattedre e sarà aperta, oltre che agli insegnanti con 3 annualità di servizio, agli aspiranti che hanno conseguito 24 CFU, secondo quanto previsto dal PNRR e dalla riforma del reclutamento dei docenti.

Concorsi scuola 2023: DSGA facenti funzione Il concorso è atteso nel 2023, come previsto dal Milleproroghe ed è riservato agli assistenti amministrativi facenti funzione Dsga in possesso di specifico titolo di studio valido per l’accesso all’area dei Dsga. Per partecipare è necessario aver svolto servizio come Dsga facente funzione per almeno tre anni interi scolastici a partire dal 2011/12.