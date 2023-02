Decreto Milleproroghe 2023: tutti gli slittamenti previsti

– Slitta data cessioni e sconto in fattura: si tratta di un altro tentativo di sbloccare le cessioni relativamente alle spese sostenute nel 2022 e le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

– Slittano le deleghe del family act: il comma 7 dell’articolo 1 del Decreto Milleproroghe in corso di conversione proroga da 12 a 24 mesi la scadenza per attuare le deleghe del Family Act. Il nuovo termine per l’esercizio delle deleghe viene a scadere il 12 maggio 2024.

– Proroga fondo nuove competenze: contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale potranno prevedere, anche per quest’anno, intese di rimodulazione di parte dell’orario di lavoro per permettere al personale la frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze.

– Slittano termini mutui e bonus prima casa: * il termine per il trasferimento della residenza nell’immobile acquisito come prima casa è prorogato da 18 ad un massimo di 37 mesi;

* il termine per il riacquisto della prima casa dopo l’alienazione dell’immobile precedentemente acquisito con le stesse agevolazioni passa da un anno ad un massimo di 2 anni e 7 mesi;

* passa da un anno ad un massimo di 2 anni e 7 mesi il termine entro il quale l’acquirente di un nuovo immobile deve cedere l’immobile precedentemente eletto a residenza come prima casa.

– Proroga smartworking differenziata: il Decreto in corso di conversione proroga i termini per dello smartworking per i lavoratori fragili, sia pubblici che privati, al 30 giugno 2023. Approondisci qui –> Tutte le novità sul lavoro in smart pre viste dal Milleproroghe

– Scorrimento graduatorie e nuovo concorso Polizia: *scorrimento della graduatoria del concorso interno per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato indetto nel 2019 e della graduatoria del concorso per 1.000 sostituti commissari indetto nel 2020;

*fissato al 2028, in luogo del 2027, l’anno in cui bandire il secondo dei due concorsi straordinari per titoli ed esami per la qualifica di ispettore superiore.

– Graduatoria Vigili del Fuoco valida per tutto il 2023: proroga fino al 31 dicembre 2023, la validità della graduatoria del concorso a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco.

– Semplificazione concorsi forze armate: fino al 31 dicembre 2026 si applicano modalità semplificate di svolgimento dei concorsi per l’accesso alle Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si parla inoltre di abbreviare la durata dei corsi di formazione.

– Proroga contratti di somministrazione: vi è la possibilità di tenere i lavoratori con contratti di somministrazione fino al 30 giugno 2025 anche oltre i 24 mesi previsti.

– Ok al concorso dirigenti tecnici istruzione: il Ministero dell’istruzione e del merito può bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di complessivi 146 dirigenti tecnici, di cui 59 a decorrere dal 2024 e 87 a decorrere dal 2025.

– Mini proroga bonus TV: fino alla data del 31 dicembre 2023, Poste Italiane può provvedere, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna “anche agli Enti del terzo settore” dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi di prezzo non superiore a 30 euro.

– Estesa validità graduatoria dirigenti scolastici: estende fino all’anno scolastico 2025 2026 la validità della graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.

– Nuove assunzioni AFAM: gli istituti AFAM possono reclutare, per l’anno scolastico 2023 2024, personale docente a tempo indeterminato.

– Proroga credito d’imposta investimenti beni strumentali: proroga al 30 novembre 2023 del termine per completare gli investimenti in beni ordinari e materiali 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2022.

– Proroga validità graduatorie comunali scuola: proroga dal 30 settembre 2023 al 30 settembre 2024

*il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017

*il termine di validità delle predette graduatorie comunali in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2024.

– Slittano deleghe per riforma disabilità: proroga il termine per l’esercizio della delega in materia di disabilità al 15 marzo 2024.

– Tirocini semplificati per tutto il 2023 proroga al 31 dicembre 2023 relativa alla possibilità di svolgimento, secondo modalità particolari e semplificate, per

*gli esami per l’abilitazione relativi ad alcune professioni;

*le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio di professioni.

– Stabilizzazione personale enti pubblici di ricerca proroga al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale è possibile per gli Enti pubblici di Ricerca ricorrere alle tipologie di stabilizzazione del personale.

– Estesa equipollenza titoli AFAM slitta al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale i diplomi accademici rilasciati dalle istituzioni AFAM all’esito dei percorsi formativi in vigore prima della riforma, sono equipollenti.

– Proroga concessioni balneari proroga fino al 31 dicembre 2024. Il testo prevede anche che tale data che può slittare fino al 31 dicembre 2025 per i Comuni alle prese con un contenzioso in essere o con “”difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa”.

– Proroga graduatorie cancellieri e direttori il Ministero della giustizia potrà utilizzare fino al 31 dicembre 2024 le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di direttori e cancellieri esperti.

– Esteso il termine dell’isopensione proroga sino al 2026 la possibilità, attualmente prevista sino al 2023, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale, di accedere al pensionamento anticipato.

– Stop sospensione unilaterale contratti luce e gas proroga fino al 30 giugno 2023, la sospensione dell’efficacia delle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo.

– Progetto polis, termini prorogati estende fino al 31 dicembre 2026 le regole previste per agevolare la realizzazione degli interventi relativi alle Case dei servizi di cittadinanza digitale “Polis”, contenuti nel Fondo complementare al PNRR.

– Nuove assunzioni AGEA proroga al 2023 per bandire concorsi e assumere 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale.

– Credito imposta attività agricola o pesca slittamento dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l’attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nel terzo trimestre dell’anno 2022.