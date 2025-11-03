Concorsi in scadenza novembre 2025: centinaia di posti per diplomati e laureati

Quali sono i concorsi in scadenza novembre 2025? Anche in autunno proseguono le assunzioni nella Pubblica Amministrazione. Enti Statali, Regioni, Comuni e Aziende Sanitarie hanno pubblicato numerosi bandi di concorso con scadenza entro il mese di novembre, offrendo complessivamente centinaia di posti a tempo indeterminato in tutta Italia.

Di seguito una panoramica dettagliata delle principali selezioni aperte, con indicazioni su profili, requisiti e modalità di partecipazione.

Concorsi in scadenza novembre 2025: 60 giuristi alla Banca d’Italia La Banca d’Italia ha pubblicato il bando 2025 per il reclutamento di 60 laureati con orientamento giuridico, una delle selezioni pubbliche più attese dell’anno. Si tratta di un’opportunità di rilievo per chi possiede una formazione universitaria in discipline giuridiche ed economiche e aspira a intraprendere una carriera all’interno della banca centrale del Paese. Il bando si rivolge a laureati triennali e magistrali, a seconda del profilo, e prevede una selezione rigorosa articolata in più prove. I 60 posti sono suddivisi in 35 esperti giuridici e 25 assistenti giuridici, figure con ruoli e responsabilità differenti. Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso il portale ufficiale della Banca d’Italia, entro le ore 16:00 del 3 novembre. Tutti i dettagli sono disponibili nell’approfondimento dedicato.

Concorsi in scadenza novembre 2025: 51 agenti Polizia Municipale Firenze Oltre alla selezione per 79 funzionari e istruttori amministrativi, il Comune di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di 51 posti a tempo indeterminato nel profilo di Agente di Polizia Municipale (categoria C). Il bando stabilisce che le domande di partecipazione debbano essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale InPA, collegandosi alla pagina del concorso raggiungibile cliccando qui, entro le 23:59 del 9 novembre 2025. Per l’ammissione è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’università, il possesso della patente di guida di categoria B e A2 (o superiore), oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego. Le prove d’esame consistono in una prova scritta, volta ad accertare la conoscenza della normativa in materia di circolazione stradale, pubblica sicurezza, ordinamento degli enti locali e diritto penale e processuale penale limitatamente alle funzioni di polizia giudiziaria, e in una prova orale che potrà includere anche l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera e dell’uso delle principali applicazioni informatiche.

Concorsi in scadenza novembre 2025: 101 Assistenti Avvocatura dello Stato È stato pubblicato sul Portale inPA il nuovo concorso Avvocatura dello Stato 2025 per il reclutamento di 101 Assistenti amministrativi, gestito dalla Commissione RIPAM. Il bando prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di personale non dirigenziale da destinare sia ai ruoli dell’Avvocatura dello Stato, sia a quelli del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (TAR), secondo la seguente ripartizione: 55 posti per assistenti amministrativi, giuridici e contabili da assegnare all’Avvocatura dello Stato;

46 posti per assistenti amministrativi giuridico-economici destinati al Consiglio di Stato e ai Tribunali amministrativi regionali. La selezione, aperta ai diplomati, rappresenta una delle principali opportunità del 2025 per entrare nella Pubblica Amministrazione nell’Area degli assistenti, con posti in tutta Italia. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 14 novembre 2025. Tutti i dettagli sul concorso sono disponibili nell’approfondimento dedicato.

Concorsi in scadenza novembre 2025: 50 diplomati ASP Catania L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha pubblicato un bando di concorso per 50 posti di Assistente Amministrativo, categoria C del CCNL Sanità.

Le domande devono essere inoltrate esclusivamente online entro le ore 23:59 del 20 novembre 2025, seguendo le istruzioni riportate sul sito istituzionale dell’ente. La selezione si articolerà in: eventuale preselettiva;

prova scritta;

prova pratica;

prova orale. Tutti i dettagli sul concorso e il manuale consigliato per la preparazione sono disponibili nell’articolo dedicato.

Concorsi in scadenza novembre 2025: 66 diplomati Valle d’Aosta l bando del nuovo Concorso della Regione Autonoma Valle d’Aosta prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 66 collaboratori (categoria C, posizione C2) nel profilo di assistente amministrativo-contabile, di cui 60 posti presso l’Amministrazione regionale e 6 distribuiti in vari comuni del comparto unico valdostano (Arvier, Ayas, Saint-Pierre, Sarre, Valsavarenche e Valtournenche). La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, tramite la piattaforma regionale, accessibile cliccando qui, entro le ore 24:00 del 27 novembre 2025. Per accedere è necessario autenticarsi con SPID, CIE o CNS. È previsto inoltre il versamento di un contributo di ammissione pari a 10 euro sul conto di Tesoreria regionale, seguendo le indicazioni indicate all’interno del bando. Scarica il bando di concorso in pdf

