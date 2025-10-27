Concorso ASP Catania 2025, 50 amministrativi diplomati: come partecipare

Concorso ASP Catania 2025, arriva una nuova importante occasione per diplomati in Sicilia. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha pubblicato un bando di concorso per 50 posti di Assistente Amministrativo, categoria C del CCNL Sanità.

Le domande devono essere inoltrate esclusivamente online entro le ore 23:59 del 20 novembre 2025, seguendo le istruzioni riportate sul sito istituzionale dell’ente. Il bando è stato pubblicato sia sul portale ASPCT sia per estratto nella Gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi.

Vediamo nei prossimi paragrafi chi può partecipare al Concorso ASP Catania 2025, come fare domanda e come prepararsi al meglio alle prove.

Concorso ASP Catania 2025, 50 amministrativi diplomati: requisiti Il concorso è aperto a cittadini italiani o dell’Unione europea in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 2 del d.P.R. 220/2001, tra cui: maggiore età e godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica alle mansioni;

assenza di condanne penali o destituzioni da pubblici impieghi. Il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale). I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto il riconoscimento di equipollenza entro la scadenza del termine per l’invio delle domande.

Concorso ASP Catania 2025, 50 amministrativi diplomati: domanda La domanda di partecipazione al concorso per 50 assistenti amministrativi ASP Catania 2025 deve essere compilata e inviata esclusivamente in modalità telematica, non sono ammesse domande cartacee o inviate per PEC. Il sistema digitale consente l’accesso solo dopo registrazione e autenticazione personale: il candidato deve creare un profilo sul portale ASPCT, completare tutti i campi richiesti e allegare i documenti in formato PDF. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 15 euro, da effettuare tramite bonifico bancario seguendo le istruzioni contenute all’interno del bando. Il termine per l’invio della domanda scade alle 23:59 del 20 novembre 2025.

Concorso ASP Catania 2025, 50 amministrativi diplomati: prove Il concorso si svolge per titoli ed esami, per un totale massimo di 100 punti (30 per i titoli e 70 per le prove). La selezione mira a verificare le competenze amministrative, giuridiche e informatiche richieste per operare negli uffici dell’ASP. In caso di un numero elevato di domande, l’amministrazione potrà indire una prova preselettiva a quiz a risposta multipla: i test saranno elaborati tramite procedure automatizzate e potranno includere domande di logica, comprensione del testo e nozioni amministrative di base. La prova scritta (massimo 30 punti) consiste nello svolgimento di un elaborato o di una serie di quesiti a risposta aperta o multipla sulle materie indicate.

Gli argomenti comprendono diritto amministrativo, legislazione sanitaria, contrattualistica pubblica e organizzazione delle aziende sanitarie.

Il punteggio minimo per l’ammissione alla prova pratica è 21/30. La prova pratica (fino a 20 punti) verifica la capacità operativa del candidato mediante la predisposizione di atti amministrativi o la simulazione di procedure tipiche degli uffici ASP, come protocollazione, gestione documentale, e archiviazione digitale. La prova orale (massimo 20 punti) approfondisce gli stessi argomenti della prova scritta, con domande anche su diritto sanitario regionale, privacy (GDPR), anticorruzione (L. 190/2012) e trasparenza (d.lgs. 33/2013).

Durante il colloquio sarà inoltre valutata la conoscenza della lingua inglese e l’uso di applicativi informatici d’ufficio (pacchetto Office, gestione PEC, firma digitale).

La prova si intende superata con una votazione minima di 14/20. Le date, gli orari e le sedi di svolgimento saranno pubblicate esclusivamente sul sito www.aspct.it e notificate ai candidati tramite PEC personale.

Concorso ASP Catania 2025, 50 amministrativi diplomati: come prepararsi

Il Manuale Concorso ASP Catania – 50 Assistenti Amministrativi contiene tutti gli aggiornamenti normativi commentati legati al Covid-19, al D.M. 77/2022, ai progetti di sviluppo del S.S.N. (Documento AGENAS e Missioni 5 e 6 PNRR), al Decreto Correttivo del Codice dei Contratti (D.lgs. 209/2024) e alle ultime evoluzioni della sanità digitale.



Il testo illustra in maniera chiara e approfondita tutti gli argomenti richiesti dalle prove, e si conclude con una ricca rassegna dei testi di normativa e giurisprudenza più importanti per il settore.

Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili: i testi degli atti amministrativi in formato word,

i testi delle leggi,

l’innovativo Tutor Digitale per esercitarsi e ripassare. Il Manuale è disponibile anche su Amazon.

Per una preparazione ancora più completa è disponibile il Corso online Concorso Assistente amministrativo ASL strutturato in 28 lezioni registrate accessibili in qualsiasi momento.

Concorso ASP Catania 2025, 50 amministrativi diplomati: valutazione titoli I titoli concorrono a un punteggio massimo di 30 punti, così distribuiti: titoli di carriera: fino a 10 punti;

titoli accademici e di studio: fino a 10 punti;

pubblicazioni scientifiche o professionali: fino a 5 punti;

curriculum formativo e professionale: fino a 5 punti. Solo i titoli posseduti alla data di scadenza del bando e inseriti correttamente durante la presentazione della domanda sono valutabili.

Concorso ASP Catania 2025, 50 amministrativi diplomati: tutte le info utili Ente: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (ASP Catania)

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (ASP Catania) Profilo: Assistente amministrativo – Categoria C

Assistente amministrativo – Categoria C Posti: 50 (con riserve per FF.AA. e personale interno)

50 (con riserve per FF.AA. e personale interno) Scadenza: ore 23:59 del 20 novembre 2025

Domanda: solo online su www.aspct.it → sezione Bandi di concorso

solo online su Tassa: € 15,00 tramite bonifico bancario intestato all’ASP Catania

€ 15,00 tramite bonifico bancario intestato all’ASP Catania Prove: preselettiva (eventuale), scritta, pratica e orale

preselettiva (eventuale), scritta, pratica e orale Titolo richiesto: diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado

diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado Scarica il bando [PDF ufficiale]

Verifica eventuali avvisi successivi su www.aspct.it

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso:

