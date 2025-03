Concorsi in scadenza a marzo 2025: bandi per oltre 2mila posti

Quali sono i concorsi in scadenza a marzo 2025? Sono tantissime le opportunità per chi si vuole affacciare al mondo della Pubblica Amministrazione: nelle scorse settimane sono stati pubblicati infatti diversi bandi per la copertura di un totale di oltre 2mila posti in diversi profili professionali.

Si tratta di occasioni per diplomati e laureati, per lavorare sia in Ministeri come il MAECI che in enti statali come l’Agenzia delle Dogane, passando per le Forze Armate.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutti i Concorsi in scadenza a febbraio 2025 a cui è ancora possibile partecipare, con indicazioni su come fare domanda e come prepararsi.

Concorsi in scadenza a marzo 2025: 626 Allievi Marescialli Carabinieri È stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 15° corso triennale (2025-2028) di 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Il concorso è aperto sia al personale già appartenente al Corpo sia ai civili: occorrerà essere in possesso del diploma o in alternativa si dovrà conseguire entro l’anno scolastico in corso. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online attraverso il Portale Concorsi dell’Arma dei Carabinieri, raggiungibile cliccando qui, entro il 6 marzo 2025. Tutti i dettagli sul concorso sono disponibili nella pagina dedicata alla selezione sul sito dell’Arma.

Concorsi in scadenza a marzo 2025: 200 diplomati al MAECI Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di 200 Assistenti amministrativi, contabili e consolari. Si tratta di un’importante opportunità per entrare a far parte del personale non dirigenziale del Ministero, con un contratto a tempo pieno e indeterminato.

L’obiettivo del concorso è rafforzare la rete diplomatico-consolare del MAECI, migliorando la gestione dei flussi migratori e la protezione internazionale. La selezione avverrà tramite titoli ed esami, con una prova scritta e una prova orale, a cui si aggiunge una prova facoltativa in una o più lingue straniere. Trattandosi del MAECI, infatti, la conoscenza di almeno una lingua straniera oltre all’inglese sarà fondamentale.

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online attraverso il Portale inPA collegandosi alla pagina dedicata al concorso. I candidati devono autenticarsi utilizzando SPID, CIE, CNS o eIDAS per accedere alla piattaforma e compilare il format di candidatura. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 12 marzo 2025. Leggi anche: “Concorso MAECI 2025, le FAQ: sedi, lingue straniere, stipendio. Cosa sapere”

Concorsi in scadenza a marzo 2025: 300 Allievi Marescialli Aeronautica È stato indetto il Concorso Aeronautica Militare 2025, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 28° corso biennale (2025 – 2027) per 300 Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare.

Possono partecipare i candidati da 17 a 25 anni (occorrerà non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età, in possesso del diploma, o che lo otterranno nel corso del 2025. La domanda di partecipazione deve essere compilata e inviata esclusivamente online tramite il Portale dei Concorsi del Ministero della Difesa (https://concorsi.difesa.it) fino alle 23:59 del 15 marzo 2025. È richiesto l’accesso con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Concorsi in scadenza a marzo 2025: 1198 Allievi Marescialli Guardia di Finanza Concorso Guardia di Finanza 2025, arriva la nuova selezione annuale per giovani diplomati. È stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 1.198 allievi marescialli al 97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, per l’anno accademico 2025/2026. Il concorso è aperto sia al personale già in servizio presso la Guardia di Finanza sia a tutti i civili italiani. La domanda di partecipazione al concorso Guardia di Finanza 2025 andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale concorsi della Guardia di Finanza, all’indirizzo concorsi.gdf.it. Sarà possibile accedere tramite SPID o CIE. Nel caso di candidati minorenni, occorrerà seguire le ulteriori istruzioni presenti nel bando di concorso. È inoltre richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Sarà possibile fare domanda fino alle ore 12.00 del 26 marzo 2025. Per ulteriori dettagli si rimanda all’approfondimento dedicato al concorso.

Concorsi in scadenza a marzo 2025: 10 Assistenti Agenzia Dogane Bolzano Dei 569 posti previsti dal Concorso Agenzia Dogane 2025 per Assistenti Amministrativo Tributari diplomati, 10 sono riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano, per cui è stata bandita una procedura autonoma. La procedura è analoga a quella nazionale, ma si muove in modo parallelo e prevede la seguente ripartizione dei posti: 6 posti al gruppo linguistico tedesco;

3 posti al gruppo linguistico italiano;

1 posto per il gruppo linguistico ladino. Oltre al diploma, occorrerà l’appartenenza a uno dei tre gruppi linguistici e l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca B2 (ex livello B). Per i ladini anche l’esame di ladino B2 (ex livello B). La domanda andrà inviata via PEC all’indirizzo dir.bolzano-trento@pec.adm.gov.it, utilizzando il facsimile presente nella pagina istituzionale dell’Agenzia dedicata al concorso, entro il 29 marzo 2025. Nella stessa pagina è presente il bando con tutti i dettagli sul concorso.

