Concorso Guardia di Finanza 2025, 1198 Allievi Marescialli: come partecipare

Concorso Guardia di Finanza 2025, arriva la nuova selezione annuale per giovani diplomati. È stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 1.198 allievi marescialli al 97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, per l’anno accademico 2025/2026. Q

Il concorso è aperto sia al personale già in servizio presso la Guardia di Finanza sia a tutti i civili italiani. I posti sono così suddivisi:

1.108 posti per il contingente ordinario , di cui: 20 riservati ai candidati con attestato di bilinguismo (italiano/tedesco); 8 riservati a coniugi, figli o parenti di secondo grado di personale delle Forze Armate e di Polizia deceduto in servizio.

, di cui: 90 posti per il contingente di mare , suddivisi in: 40 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC); 25 per la specializzazione “nocchiere” (NCH); 20 per la specializzazione “tecnico di macchine” (TDM); 5 per la specializzazione “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta” (TSC).

, suddivisi in:

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti richiesti per partecipare, come fare domanda e quali saranno le prove.

Concorso Guardia di Finanza 2025, 1198 Allievi Marescialli: chi partecipa Possono partecipare al concorso: Militari della Guardia di Finanza , appartenenti ai ruoli di sovrintendenti, appuntati e finanzieri, nonché ufficiali di complemento o in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio;

, appartenenti ai ruoli di sovrintendenti, appuntati e finanzieri, nonché ufficiali di complemento o in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio; Cittadini italiani che abbiano compiuto 17 anni e non abbiano superato i 26 anni di età alla data di scadenza del bando;

che abbiano compiuto di età alla data di scadenza del bando; Titolo di studio : diploma di istruzione secondaria di secondo grado (o da conseguire nell’anno scolastico 2024/2025);

: diploma di istruzione secondaria di secondo grado (o da conseguire nell’anno scolastico 2024/2025); Idoneità psico-fisica e attitudinale ;

; Godimento dei diritti civili e politici e assenza di condanne penali.

Concorso Guardia di Finanza 2025, 1198 Allievi Marescialli: domanda La domanda di partecipazione al concorso Guardia di Finanza 2025 andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale concorsi della Guardia di Finanza, all’indirizzo concorsi.gdf.it. Sarà possibile accedere tramite SPID o CIE.

Nel caso di candidati minorenni, occorrerà seguire le ulteriori istruzioni presenti nel bando di concorso. È inoltre richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Sarà possibile fare domanda fino alle ore 12.00 del 26 marzo 2025.

Concorso Guardia di Finanza 2025, 1198 Allievi Marescialli: prove La selezione del Concorso Guardia di Finanza 2025 per l’ammissione al 97° corso allievi marescialli si articolerà nelle seguenti fasi: prova scritta di preselezione;

prova scritta di cultura generale;

prova di efficienza fisica;

accertamento dell’idoneità psico-fisica;

accertamento dell’idoneità attitudinale;

prova orale;

prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera;

valutazione dei titoli. La prova scritta di preselezione si svolgerà a partire dal 7 aprile 2025 e consisterà in un questionario con 100 domande a risposta multipla così suddivise: 35 volte ad accertare le abilità logico-matematiche;

25 volte ad accertare le abilità linguistiche e la conoscenza orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana;

20 vertenti su argomenti di storia ed educazione civica (n. 10 per ogni disciplina);

20 volte ad accertare la conoscenza della lingua inglese e dell’informatica (10 per ogni disciplina). La sede, l’elenco dei candidati ammessi alla prova, il calendario e le modalità di svolgimento saranno resi noti a partire dal 27 marzo 2025. Saranno ammessi alla successiva prova scritta i candidati che si saranno collocati nei primi: 4.210 posti della graduatoria del contingente ordinario;

80 posti della graduatoria riservata ai possessori dell’attestato di bilinguismo;

400 posti della graduatoria del contingente di mare, così distinti:

200 posti della graduatoria per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC);



125 posti della graduatoria per la specializzazione “nocchiere” (NCH);



50 posti della graduatoria per la specializzazione “tecnico di macchine” (TDM);



25 posti della graduatoria per la specializzazione “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta” (TSC). La successiva prova scritta di cultura generale consisterà nella scrittura di un elaborato, unico per tutti i candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Durante la prova possono essere consultati il vocabolario della lingua italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari, se privi di appunti e annotazioni. La prova si terrà alle ore 08:00 del giorno 6 maggio 2025, in una sede che verrà comunicata dopo lo svolgimento della prova di preselezione insieme ai risultati di quest’ultima. I candidati che otterranno un punteggio di almeno 10/20 passeranno alle successive prove. Chi avrà superato le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici e attitudinali dovrà sostenere una prova orale su tre diverse materie: storia ed educazione civica;

geografia;

matematica. Per ogni materia i candidati dovranno rispondere a due domande, che saranno estratte tra quelle contenute nell’elenco di cui all’Allegato 7 del bando, scaricabile qui.

Concorso Guardia di Finanza 2025, 1198 Allievi Marescialli: come prepararsi

