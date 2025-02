Concorso MAECI 2025, le FAQ: sedi, lingue straniere, stipendio. Cosa sapere

Il Concorso MAECI 2025 per 200 Assistenti amministrativi, contabili e consolari rappresenta una grande opportunità per accedere a una posizione dinamica nel cuore delle relazioni internazionali. Lavorare per la Farnesina vuol dire anche rappresentare il nostro Paese nei rapporti con gli altri Stati.

Visto che il requisito di accesso è il diploma, la selezione è aperta a tantissimi candidati, ma sarà importante conoscere almeno una seconda lingua straniera oltre all’inglese. Sulle lingue, le sedi e su altri dettagli che riguardano il concorso sono arrivate diverse domande alla nostra redazione, sia sui canali social che sul Gruppo Telegram dedicato al Concorso MAECI 2025.

Nei prossimi paragrafi proveremo quindi a rispondere alle domande più frequenti (FAQ) sul concorso provando a fare chiarezza sulla selezione.

Preparati con il Manuale completo! FORMATO CARTACEO Concorso MAECI 200 Assistenti amministrativi contabili consolari Il manuale presenta in maniera chiara, completa e approfondita tutti gli argomenti richiesti dal bando di concorso indetto dal MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) per 200 Assistenti amministrativi, contabili e consolari (cod. ACC). Il volume presenta, in particolare, le materie che saranno oggetto della prova scritta, ovvero:- Elementi di diritto pubblico;- Rapporto di pubblico impiego;- Elementi di contabilità di Stato;- Elementi di diritto consolare;- Logica deduttiva e ragionamento critico-verbale;- Quesiti situazionali;- Elementi di geografia (online);- Ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (online).Nella sezione online raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro sono disponibili anche:- simulatore di quiz,- sezione di quiz di lingua inglese,- sezione dedicata all’informatica,- videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo. Autori Vari | Maggioli Editore 2025 37.05 € Scopri di più

Concorso MAECI 2025: le FAQ sulla selezione

Posso indicare solo la lingua Inglese come lingua straniera per la prova orale? No. Come espressamente previsto dal bando di concorso all’art. 7, comma 2, la prova orale prevede l’accertamento della lingua inglese, attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, nonché l’accertamento di ALTRA lingua veicolare a scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese, attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Pertanto, occorre indicare obbligatoriamente altra lingua veicolare a scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese.

Devo allegare delle certificazioni che attestino il livello B2 delle lingue straniere? Non è necessario. Sarà la prova orale ad accertare che la conoscenza dei candidati rientri almeno al libello B2 del Quadro Europeo di Riferimento per le lingue.

Posso inserire un indirizzo PEC non intestato a me? No. Ai sensi dell’articolo 4 del bando di concorso, per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale.

Ho effettuato il pagamento della tassa di concorso ma non risulta nel portale. Cosa devo fare? Se il pagamento è stato effettuato occorre innanzitutto conservare la ricevuta di pagamento. La domanda può essere inviata anche se la tassa risulta ancora “da pagare”. Potrebbero volerci fino a 48 ore per la verifica dell’avvenuto pagamento. In caso di ulteriori attese si invita il candidato a verificare con il proprio esercizio bancario l’avvenuto pagamento.

Qual è la sede di lavoro? La sede del MAECI in Italia si trova a Roma, presso il Palazzo della Farnesina.

Posso lavorare anche all’estero? Al momento dell’invio della domanda ogni candidato dovrà dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all’estero alle dipendenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di essere disposto a trasferirsi in qualsiasi sede all’estero ove l’Amministrazione lo destini a prestare servizio. C’è un tempo minimo di permanenza nella sede di Roma che è pari a 18 mesi, al termine dei quali si può essere trasferiti in una delle diverse sedi estere.

Quanto guadagna un Assistente? I vincitori saranno inquadrati nell’Area degli Assistenti del CCNL Funzioni Centrali. Lo stipendio base ai sensi del nuovo CCNL approvato a gennaio 2025 è di 20.884,37 euro lordi annui, a cui aggiungere la tredicesima mensilità e ulteriori eventuali indennità. Gli assistenti impiegati nelle sede estere percepiscono anche la cosiddetta ISE, Indennità di servizio all’estero, che serve a compensare il costo della vita e le condizioni specifiche del Paese di destinazione. L’importo dell’ISE varia in base a diversi fattori, tra cui: costo della vita locale, condizioni di sicurezza e disagio, e carico familiare. L’indennità ISE non ha natura retributiva.

Conseguirò il diploma alla fine dell’Anno Scolastico in corso. Posso partecipare? No. I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, tra cui il diploma, devono essere posseduti entro la scadenza del termine per l’invio delle domande, che è fissata per il 12 marzo 2025.

Se sono in possesso di una laurea avrò un punteggio aggiuntivo in graduatoria? La selezione è per titoli ed esami. Questo vuol dire che al punteggio ottenuto nelle prove d’esame si sommerà anche quello ottenuto con la valutazione dei titoli. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 punti sulla base dei seguenti criteri:<br><br>- 0,50 punti per ogni laurea triennale con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale di cui al punto successivo;<br>- 1 punto per ogni laurea specialistica, laurea magistrale anche a ciclo unico o diploma di laurea;<br>- 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;<br>- 0,50 punti per ogni master universitario di secondo livello;<br>- 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione;<br>- 1 punto per ogni dottorato di ricerca.<br><br>Occorre tuttavia chiarire che i titoli di studio saranno valutabili solo se attinenti al profilo di concorso e alle materie della prova scritta e orale. Saranno valutati anche i titoli di servizio (Fino a 10 punti) per esperienza professionale maturata nella Pubblica Amministrazione o nelle organizzazioni internazionali.

Concorso MAECI 2025: quali saranno le prove? La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Prova scritta;

Prova orale;

Prova facoltativa in lingua straniera;

Valutazione dei titoli. La prova scritta consisterà in 40 quesiti a risposta multipla, da completare in 60 minuti. Il punteggio massimo assegnabile sarà di 30 punti, e per superare la prova sarà necessario ottenere almeno 21/30. La prova si terrà a Roma, e non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. I quesiti saranno suddivisi come segue: 25 domande sulle materie specifiche del profilo;

del profilo; 7 quesiti di logica e ragionamento critico-verbale per valutare le capacità di problem solving;

per valutare le capacità di problem solving; 8 quesiti situazionali che testeranno le abilità di gestione delle problematiche organizzative e decisionali. I candidati che supereranno la prova scritta saranno ammessi alla prova orale, che consisterà in un colloquio interdisciplinare nel quale verranno approfondite le stesse materie della prova scritta. Verrà inoltre valutata la conoscenza della geografia, di un’altra lingua veicolare a scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese, e dell’informatica. Anche la prova orale si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30. I candidati potranno scegliere di sostenere una prova facoltativa in una o più lingue straniere oltre a quelle obbligatorie. Questa prova consisterà in una conversazione su tematiche di attualità internazionale e permetterà di ottenere un punteggio aggiuntivo fino a 7 punti (1 punto per ogni lingua).

Concorso MAECI 2025: come prepararsi alle prove?

Il Manuale Concorso MAECI 200 Assistenti amministrativi contabili consolari presenta in maniera chiara, completa e approfondita tutti gli argomenti richiesti dal bando di concorso indetto dal MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) per 200 Assistenti amministrativi, contabili e consolari (cod. ACC). Il volume è disponibile anche su Amazon.

Concorso MAECI 2025: l’approfondimento Abbiamo parlato più dettagliatamente del Concorso MAECI 2025 nell’approfondimento dedicato, disponibile cliccando qui: “Concorso MAECI 2025, bando 200 Amministrativi con diploma: requisiti, domanda, prove”

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso:

Iscriviti Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Foto di copertina: iStock/HowLettery