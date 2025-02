Concorso MAECI 2025, bando 200 Amministrativi con diploma: requisiti, domanda, prove

Arriva il nuovo Concorso MAECI 2025 per diplomati. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di 200 Assistenti amministrativi, contabili e consolari. Si tratta di un’importante opportunità per entrare a far parte del personale non dirigenziale del Ministero, con un contratto a tempo pieno e indeterminato.

L’obiettivo del concorso è rafforzare la rete diplomatico-consolare del MAECI, migliorando la gestione dei flussi migratori e la protezione internazionale. La selezione avverrà tramite titoli ed esami, con una prova scritta e una prova orale, a cui si aggiunge una prova facoltativa in una o più lingue straniere. Trattandosi del MAECI, infatti, la conoscenza di almeno una lingua straniera oltre all’inglese sarà fondamentale.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti richiesti per la partecipazione, come fare domanda e come funzioneranno le prove del nuovo Concorso MAECI 2025 per Assistenti amministrativi, contabili e consolari. Per confrontarsi con gli altri candidati, ricevere aggiornamenti in tempo reale e materiale di studio inedito è inoltre disponibile il Gruppo Telegram dedicato al concorso.

Concorso MAECI 2025, 200 amministrativi diplomati: requisiti Per poter partecipare al concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti: Cittadinanza italiana .

. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale).

(quinquennale). Idoneità fisica allo specifico impiego.

allo specifico impiego. Godimento dei diritti civili e politici .

. Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

Condotta incensurabile ai sensi dell’articolo 35, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Assenza di condanne penali o provvedimenti di destituzione da impieghi pubblici.

Concorso MAECI 2025, 200 amministrativi diplomati: riserve di posti Le 200 unità saranno inquadrate nell’Area degli Assistenti, nella famiglia per le attività di amministrazione, contabili e consolari (Codice ACC). Inoltre, il bando prevede le seguenti riserve di posti: 10% per impiegati di nazionalità italiana con contratto a tempo indeterminato presso il MAECI.

per impiegati di nazionalità italiana con contratto a tempo indeterminato presso il MAECI. 15 posti riservati a persone con disabilità (art. 3, legge 68/1999).

riservati a persone con disabilità (art. 3, legge 68/1999). 30% dei posti per volontari delle Forze Armate congedati senza demerito.

dei posti per volontari delle Forze Armate congedati senza demerito. 15% per operatori volontari del Servizio Civile Universale. Le riserve non possono superare per legge il 50% dei posti messi a concorso. Pertanto, le percentuali saranno ridotte in maniera proporzionale per arrivare al 50%.

Concorso MAECI 2025, 200 amministrativi diplomati: domanda Le candidature devono essere presentate esclusivamente online attraverso il Portale inPA collegandosi alla pagina dedicata al concorso. I candidati devono autenticarsi utilizzando SPID, CIE, CNS o eIDAS per accedere alla piattaforma e compilare il format di candidatura. Durante la compilazione, ogni candidato dovrà inserire i propri dati anagrafici, i titoli di studio conseguiti e dichiarare il possesso dei requisiti richiesti. È importante indicare i titoli di studio superiori al diploma poiché saranno oggetto di valutazione per punteggi aggiuntivi. Al termine della registrazione, il sistema rilascerà una ricevuta digitale che attesterà l’avvenuto invio della candidatura.

Per poter partecipare, è obbligatorio effettuare il versamento di 10 euro come contributo di partecipazione, seguendo le istruzioni indicate nel bando. Inoltre, è necessario essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o un domicilio digitale per ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 12 marzo 2025.

Concorso MAECI 2025, 200 amministrativi diplomati: prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Prova scritta;

Prova orale;

Prova facoltativa in lingua straniera;

Valutazione dei titoli. La prova scritta consisterà in 40 quesiti a risposta multipla, da completare in 60 minuti. Il punteggio massimo assegnabile sarà di 30 punti, e per superare la prova sarà necessario ottenere almeno 21/30. La prova si terrà a Roma, e non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. I quesiti saranno suddivisi come segue: 25 domande sulle materie specifiche del profilo;

del profilo; 7 quesiti di logica e ragionamento critico-verbale per valutare le capacità di problem solving;

per valutare le capacità di problem solving; 8 quesiti situazionali che testeranno le abilità di gestione delle problematiche organizzative e decisionali. I candidati che supereranno la prova scritta saranno ammessi alla prova orale, che consisterà in un colloquio interdisciplinare nel quale verranno approfondite le stesse materie della prova scritta. Verrà inoltre valutata la conoscenza della geografia, di un’altra lingua veicolare a scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese, e dell’informatica. Anche la prova orale si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30. I candidati potranno scegliere di sostenere una prova facoltativa in una o più lingue straniere oltre a quelle obbligatorie. Questa prova consisterà in una conversazione su tematiche di attualità internazionale e permetterà di ottenere un punteggio aggiuntivo fino a 7 punti (1 punto per ogni lingua).

Concorso MAECI 2025, 200 amministrativi diplomati: valutazione dei titoli Dopo la prova orale, verranno valutati i titoli di studio e di servizio dichiarati dai candidati durante la presentazione della domanda. Tra i titoli riconosciuti vi sono: Titoli di studio (Fino a 3 punti):

1 punto per ogni laurea specialistica, laurea magistrale anche a ciclo unico o diploma di laurea;



0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;



0,50 punti per ogni master universitario di secondo livello;



0,75 punti per ogni diploma di specializzazione;



1 punto per ogni dottorato di ricerca.

Titoli di servizio (Fino a 10 punti) per esperienza professionale maturata nella Pubblica Amministrazione o nelle organizzazioni internazionali. I titoli di studio sono valutabili solo se attinenti al profilo di concorso e alle materie della prova scritta e orale.

Concorso MAECI 2025, 200 amministrativi diplomati: materie d’esame Le materie su cui verte la selezione includono: Diritto consolare .

. Diritto pubblico (con focus sul pubblico impiego).

(con focus sul pubblico impiego). Contabilità di Stato .

. Ordinamento del MAECI .

. Geografia .

. Lingua inglese (B2).

(B2). Seconda lingua straniera (B2, a scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese).

(B2, a scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese). Competenze informatiche ;

; Logica;

Competenze trasversali.

