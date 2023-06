Bonus psicologo, in arrivo lo scorrimento delle graduatorie 2022: istruzioni Inps

Con il Messaggio numero 2127 l’Inps ha rilasciato alcune importanti istruzioni che riguardano il Bonus psicologo. In particolare, i professionisti avranno tempo fino al 20 giugno 2023 per inviare all’Inps i dati di fatturazione di tutte le sedute già confermate.



Alla data del 21 giugno, le sedute non confermate o senza dati di fatturazione saranno annullate d’ufficio. Questo per permettere di individuare le risorse residue disponibili e quindi di far scorrere le graduatorie 2022. Coloro che sono risultati beneficiari dopo lo scorrimento potranno accedere all’apposita pagina all’interno del sito Inps e e visualizzare il proprio codice univoco da fornire poi allo psicologo. L’accesso al portale sarà disponibile dalla prima settimana di luglio.



Vediamo quindi tutte le novità sulle graduatorie del Bonus psicologo in attesa del decreto che sblocchi il nuovo bonus 2023.

Bonus psicologo: come funziona Le domande per ottenere il bonus psicologo 2022 si sono chiuse il 24 ottobre scorso. Con il Messaggio numero 4446 del 9 dicembre 2022 l’istituto aveva comunicato il completamento delle graduatorie e, trattandosi di un bonus con risorse limitate, non tutte le domande sono state accolte.

I beneficiari, dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma per l’invio della domanda, hanno potuto visualizzare l’esito della richiesta, l’importo assegnato e il codice univoco da comunicare al professionista per fissare le sedute.



Al termine dell’incontro lo psicologo emetterà una fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce tutti i dati sulla prestazione e l’importo nella piattaforma INPS. L’Istituto comunicherà al beneficiario l’importo utilizzato e quello disponibile. Entro il mese successivo a quello di emissione della fattura, l’Inps provvederà a rimborsare lo psicologo tramite accredito sull’Iban fornito in fase di accreditamento.

Bonus psicologo: durata Stando a quanto si legge nel Decreto attuativo della misura, il Decreto interministeriale del 31 maggio 2022, il bonus deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda. Trascorso questo periodo, il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine delle graduatorie a nuovi beneficiari.

Per questo motivo l’Inps, con il Messaggio numero 2127 dell’8 giugno scorso, ha ricordato che i 180 giorni previsti dalla norma sono trascorsi, e che l’inserimento dei dati di fatturazione per le sedute confermate deve essere completato entro e non oltre il 20 giugno 2023.

Il 21 giugno 2023 – si legge nel Messaggio Inps – tutte le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dei dati di fatturazione saranno annullate d’ufficio, per consentire l’individuazione delle risorse residue disponibili ai fini dello scorrimento delle graduatorie per l’anno 2022.

Bonus psicologo: scorrimento graduatorie 2022 Tutte le sedute effettuate e corredate dei relativi dati di fatturazione saranno validate e considerate ai fini dell’impegno delle risorse disponibili. Dopo la validazione, l’Inps potrà definire l’ammontare delle risorse regionali e provinciali residue che consentiranno, se presenti, lo scorrimento delle graduatorie.



A questo proposito si ricorda che alla misura sono stati destinati 25 milioni di euro (10 milioni dalla Legge di Bilancio 2022 e ulteriori 15 milioni dal Decreto Aiuti bis). Inoltre, l’Istituto ha chiarito che “non sarà possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie per le Regioni/Provincie autonome che non hanno provveduto al trasferimento delle risorse assegnate; sarà invece possibile uno scorrimento parziale delle graduatorie per le Regioni/Provincie autonome che hanno provveduto solo in parte al trasferimento delle risorse assegnate.”

A partire dalla prima settimana di luglio, coloro che non erano riusciti ad ottenere il bonus ma che sono in graduatoria potranno collegarsi alla pagina Inps del bonus psicologo, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità > “Per malattia” > “Bonus psicologo – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” > “Utilizza il servizio”. Dopo aver effettuato l’accesso con credenziali SPID, CIE o CNS, i nuovi beneficiari potranno visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, che deve essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia. Anche in questo caso il beneficio dovrà essere utilizzato nei 180 giorni dall’accoglimento della domanda.

Per eventuali richieste o chiarimenti l’Inps ha messo a disposizione il seguente indirizzo email: supporto.bonuspsicoterapia@inps.it

Bonus psicologo: importo L’importo massimo è di 600 euro per persona per i soggetti con Isee più basso. L’importo scenderà progressivamente all’aumentare dell’indicatore Isee, fino a ricevere l’importo minimo di 200 euro con un Isee da 30mila a 50mila euro. Il bonus sarà erogato quindi nelle seguenti misure: 600 euro per le persone con Isee fino a 15mila euro ;

; 400 euro per le persone con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro ;

; 200 euro per le persone con Isee compreso tra 30mila e 50mila euro.

Bonus psicologo: le novità del 2023 La Legge di Bilancio 2023 ha rifinanziato e reso strutturale il bonus psicologo, ma con diverse novità. Innanzitutto è stato abbassato il finanziamento annuale della misura, che prevede adesso un limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno corrente e 8 milioni di euro annui a partire dal 2024. Inoltre, è stato modificato l’importo massimo ottenibile, da 600 a 1500 euro a persona. Resta invece invariato il limite di 50mila euro dell’ISEE per poter richiedere la misura.

Questo si traduce in un’ulteriore riduzione del numero di coloro che potranno ricevere il bonus, pur possedendo i requisiti per richiederlo. La misura è tuttavia ancora in stand-by poiché in attesa del decreto attuativo, che dovrebbe però arrivare a breve.

