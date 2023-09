Con il costo carburante che sfiora ormai prezzi da capogiro (2 euro al litro) il governo punta a mettere una toppa al problema, introducendo un Bonus benzina per i redditi bassi.



L’idea iniziale del voucher da 150 euro sembra ormai tramontata per problemi di coperture finanziarie della misura. Il governo sembrava voler andare nella direzione di un buono carburanti del valore di 150 euro una tantum, da erogare su card prepagata, ampliando la platea della card spesa Dedicata a te. Ma i soldi non ci sono, quindi il contributo sarà molto più ridotto: si parla ora di 80 euro una tantum, indirizzato alle fasce più deboli della popolazione, in particolare agli stessi destinatari della social card.



Il sostegno economico è inserito nel nuovo Decreto Energia, una bozza di 12 articoli, con interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio nonché la proroga di termini normativi e di versamenti fiscali, che dovrebbe approdare al Consiglio dei ministri di lunedì prossimo.



Ecco in breve chi potrebbe avere il bonus benzina e da quando.

La novità del Bonus benzina da 80 In una precedente riunione del governo del 28 agosto era emerso che, se il costo del carburante avesse dovuto sfondare la soglia dei 2 euro, e mantenersi oltre quella soglia per qualche giorno, il governo Meloni avrebbe introdotto un bonus benzina per le fasce deboli.



E così è stato. Il tetto dei 2 euro del prezzo è già stato sfondato e sul tavolo dell’esecutivo c’è ora un nuovo Decreto Energia con misure urgenti in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie. Verrà discusso e approvato nel cdm di lunedì.



Tra le pagine della bozza, una delle misure più attese è appunto il bonus benzina o bonus carburante da 80 euro. Questo l’importo stabilito, molto più contenuto rispetto ai precedenti 150 euro ipotizzati.



Verrà introdotto quindi con un decreto d’urgenza, diretto alle fasce deboli della popolazione alle prese con il rifornimento carburante, in aggiunta alla conferma degli aiuti sulle bollette.

Come funziona il Bonus benzina da 80 euro Il bonus da 80 euro verrebbe erogato alle famiglie con reddito basso. Sarebbe valido per tutte le tipologie di carburante: diesel,

benzina,

gpl e metano

Si tratterebbe di un contributo una tantum, cioè erogato una volta sola. Verrà accreditato direttamente sulla Carta spesa Dedicata a te, su cui i mesi scorsi erano già stati caricati i 382 euro per le spese di prima necessità.



Come riportato nell’articolo una della bozza di Decreto visionata da LeggiOggi: “Al fine di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card di cui all’articolo 1, commi da 450 a 451-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite derivante dalla ripartizione della somma di cui al comma 3 del presente articolo. A tal fine, all’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «beni alimentari di prima necessità» sono aggiunte le seguenti «e di carburanti»;

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabiliti:



a) l’ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare;

b) le modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all’articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di preservare l’unicità del sistema di gestione e del titolo abilitante;

c) le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.

Destinatari del Bonus benzina da 80 La platea che beneficerà del Bonus benzina è quella dei redditi bassi. In particolare la stessa platea già beneficiaria della Carta spesa 2023, con un Isee fino a 15mila euro.



Questi soldi andrebbero utilizzati per fare rifornimento ai distributori di carburante.



Per la verifica del diritto a ottenere la nuova card per il rifornimento di carburante, potrebbe quindi essere stilata una graduatoria di beneficiari. A gestire la cosa potrebbero essere sempre l’Inps e i Comuni, esattamente come accaduto per la card Dedicata a te.

Il costo per il Bonus benzina di 80 Al contenimento degli effetti dei rialzi per il carburante dovrebbe essere destinata una dote di 10o milioni di euro. Quindi il bonus benzina sarà finanziato con queste risorse.

Per restare aggiornato sulle novità puoi iscriverti gratis alla Newsletter di LeggiOggi, compilando il form qui sotto:

Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Foto copertina istock/inside-studio