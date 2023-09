C’è il via libera del governo il nuovo Decreto Energia 2023, approvato, dopo circa un’ora di riunione, nel Consiglio dei ministri di oggi lunedì 25 settembre. Varati interventi dal valore di circa 1,3 miliardi di euro per le famiglie.



Un testo di soli 8 articoli, con diversi gli aiuti alle famiglie, in una nuova tranche di sostegni contro il caro benzina, caro bollette e caro vita in generale. Prima fra tutte la conferma del bonus carburanti per le famiglie con Isee basso; non manca neanche la proroga del bonus sociale bollette, con un extra bonus per alcune categorie di famiglie.



Sono poi stati rinnovati gli aiuti economici in bolletta, come l’iva al 5 per cento sul gas metano e l’azzeramento degli oneri di sistema sulle utenze.



Dulcis in fundo approvati anche lo slittamento di alcune scadenze fiscali e delle sanatorie.



Ecco la mappa delle misure di aiuto alle famiglie, decise nell’ultimo Decreto Energia di settembre 2023.

Decreto Energia 2023: bonus carburante Come da giorni si vocifera, il Decreto con gli aiuti e famiglie e imprese, introduce un Bonus benzina per i redditi bassi. Si tratta di un contributo una tantum, cioè erogato una volta sola. Verrà accreditato direttamente sulla Carta spesa Dedicata a te, su cui i mesi scorsi erano già stati caricati i 382 euro per le spese di prima necessità. L’importo esatto deve ancora essere stabilito (con successivo decreto ad hoc), ma dovrebbe attestarsi sugli 80 euro.



Si legge nella bozza di decreto ” Al fine di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card di cui all’articolo 1, commi da 450 a 451-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite derivante dalla ripartizione della somma di cui al comma 3 del presente articolo. A tal fine, all’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modifiche:

– dopo le parole «beni alimentari di prima necessità» sono aggiunte le seguenti «e di carburanti».

Decreto Energia 2023: extra bonus bollette E’ stato introdotto anche un contributo extra per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, destinato ai titolari del bonus sociale elettrico (lo sconto per i nuclei in condizioni di disagio economico e fisico). Interessata sarà una platea di circa 4 milioni di famiglie. Il contributo straordinario sarà «crescente con il numero di componenti del nucleo famigliare secondo le tipologie già previste» per il bonus sociale. Sarà l’Arera a definire l’importo esatto, ripartendo nei 3 mesi l’onere complessivo in base ai consumi atteso.



Importante dire che questo bonus extra sostituirà l’atteso bonus riscaldamento, che era stato approvato mesi fa in uno dei decreti bollette di inizio anno, e sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° ottobre 2023.

Decreto Energia 2023: proroghe aiuti in bolletta Benestare concesso anche al rinnovo degli aiuti in scadenza a fine settembre sulle bollette del gas. In particolare il provvedimento stabilisce un nuovo azzeramento degli oneri di sistema e l’iva super agevolata.



Per questo riguarda gli oneri di sistema, si legge nella bozza che ” Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas”.



Sull’iva agevolata per il gas invece: “le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture

emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto Iva del 5 per cento.

Decreto Energia: sanatoria scontrini fiscali Il testo del provvedimento modifica anche la sanatoria sugli scontrini. Le violazioni fatte su scontrini, fatture o ricevute fiscali potranno essere regolarizzate con il ravvedimento operoso.



I contribuenti che dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 abbiano commesso una o più violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi potranno cancellarle affidandosi appunto al ravvedimento operoso entro il 15 dicembre 2023. Le violazioni possono essere constatate fino al 31 ottobre 2023 e non devono essere state già oggetto di contestazione entro il perfezionamento del ravvedimento.

Decreto Energia: Bonus prima casa under 36 L’attesa proroga con modifiche delle agevolazioni under 36 per l’acquisto della prima casa, trovano spazio in questo decreto di aiuti. Qui è stabilito che la scadenza per il bonus prima casa slitta al 31 dicembre 2023. Termine che quindi viene posticipato di 3 mesi (inizialmente era in scadenza al 30 settembre).

