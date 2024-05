La certificazione unica pensionati 2024 è disponibile online dallo scorso 15 marzo sul portale Inps. Lo aveva già comunicato l’istituto, mettendone in prima pagina la notizia lo stesso giorno. Notizia poi confermata con l’ultima circolare Inps numero 63 del 7 maggio, che spiega in dettaglio le modalità di rilascio della CU ai titolari di trattamenti pensionistici.



Il documento fiscale dettaglia tutti i dati relativi ai redditi pensione percepiti nell’anno di imposta 2023, che verranno poi utilizzati per estrapolare l’intero anno impositivo fiscale del pensionato ai fini della dichiarazione dei redditi 2024.



In sostanza la CU certifica gli importi corrisposti dall’INPS nell’anno d’imposta di riferimento ai titolari di prestazioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali e a sostegno del reddito.



Come deve fare il pensionato/a per entrare in possesso di questo documento? Dove può visualizzarlo e scaricarlo?



Nei prossimi paragrafi una breve guida alla CU pensionati 2024 e come scaricarla direttamente online sul portale Inps.

Certificazione unica pensionati 2024: chi la riceve La Certificazione Unica pensionati (CU 2024) è un documento fiscale rilasciato dall’INPS o da altri enti previdenziali che attesta l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute fiscali applicate nel corso dell’anno precedente al pensionato. Questo documento è indispensabile per la dichiarazione dei redditi (modello 730, modello Redditi PF) e serve per: dichiarare al fisco i redditi percepiti: La CU pensionati 2024 contiene dettagli sulle pensioni percepite nel corso dell’anno, incluse eventuali pensioni di reversibilità, assegni sociali, e altre forme di sostegno al reddito per anziani e pensionati.

verificare le ritenute fiscali: Mostra le imposte già pagate sulle somme percepite, consentendo di verificare se sono dovuti ulteriori pagamenti o se si ha diritto a un rimborso.

fornire informazioni per altri benefici: Può essere utilizzata per richiedere o confermare l’accesso a benefici fiscali, assistenziali o di altro tipo, in quanto attesta ufficialmente l’importo della pensione e le ritenute subite.

Certificazione unica pensionati 2024 Inps: le modalità di invio La Certificazione Unica pensionati viene rilasciata dall’INPS in qualità di sostituto d’imposta. Come spiga lo stesso ente nella circolare 63: “l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a determinare annualmente il conguaglio fiscale di fine anno e, entro il 16 marzo di ogni anno, a rilasciare ai percettori di redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di pensione, di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, la Certificazione Unica e a trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle Entrate”.



E’ sostituto chi si occupa ogni anni di elaborare il conguaglio fiscale di fine anno e di rilasciare la CU ai percettori di redditi di lavoro dipendente (e assimilati), di pensione, di redditi di lavoro autonomo, provvigioni, e redditi diversi, trasmettendola poi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.



Per i pensionati chiaramente è l’Inps. Questo processo consente anche la predisposizione della dichiarazione precompilata per il contribuente titolare di assegni pensionistici.



Le modalità di rilascio CU ai pensionati sono diverse, e ognuno può scegliere di optare per quella preferita: Rilascio CU 2024 online : La CU può essere scaricata e stampata direttamente dell’INPS , accedendo all’area personale “MyINPS“, usando credenziali SPID, CNS o CIE. Anche l’applicazione “INPS Mobile” permette di scaricare la CU direttamente su dispositivi mobili.

: La CU può essere , accedendo all’area personale “MyINPS“, usando credenziali SPID, CNS o CIE. Anche l’applicazione “INPS Mobile” permette di scaricare la CU direttamente su dispositivi mobili. Rilascio CU cartacea agli sportelli Inps : il pensionato può richiedere la certificazione unica 2024, recandosi gli sportelli veloci delle Strutture INPS,.

: il pensionato può richiedere la certificazione unica 2024, recandosi gli delle Strutture INPS,. Rilascio CU 2024 via PEC : i pensionati, titolari di indirizzo di posta elettronica certificata PEC, possono richiedere la certificazione unica tramite l’invio al seguente indirizzo pec Inps: richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it. La richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. In questo modo la CU pensionati 2024 verrà inviata direttamente al mittente.

: i pensionati, titolari di indirizzo di posta elettronica certificata PEC, possono richiedere la certificazione unica tramite l’invio al seguente indirizzo pec Inps: richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it. La richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. In questo modo la CU pensionati 2024 verrà inviata direttamente al mittente. Istituti di patronato , CAF e professionisti abilitati: chi si vuole servire dei servizi di assistenza di terzi, può recarsi agli uffici dei patronati, caf e altri professionisti abilitati, e richiedere il documento.

, CAF e professionisti abilitati: chi si vuole servire dei servizi di assistenza di terzi, può recarsi agli uffici dei patronati, caf e altri professionisti abilitati, e richiedere il documento. Spedizione alla residenza del titolare o erede : È possibile richiedere la spedizione della CU alla residenza registrata presso l’INPS, sia per i pensionati che per gli eredi, attraverso diversi canali messi a disposizione dall’Istituto.

: È possibile richiedere la spedizione della CU alla residenza registrata presso l’INPS, sia per i pensionati che per gli eredi, attraverso diversi canali messi a disposizione dall’Istituto. Spedizione ai pensionati all’estero: I pensionati residenti all’estero possono ottenere la Certificazione unica pensionati 2024 contattando un numero telefonico dedicato e fornendo i dati richiesti. Il numero è: 0039-06 164164

CU pensionati 2024: come scaricarla online La prima modalità di rilascio citata è la messa a disposizione online della Certificazione unica pensionati sul portale Inps. In sostanza l’ente carica il documento nell’area personale del pensionato, che può così visualizzarlo e scaricarlo direttamente da lì.

Si accede all’area personale solo previa autenticazione digitale.



Quindi, gli utenti in possesso di credenziali SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE), possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2023 dal sito www.inps.it, accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area riservata “MyINPS”. Basta seguire questo percorso: accedere al portale www.inps.it;

cliccare su “Accedi”;

inserire le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e accedere all’area riservata;

cliccare su “Servizi Fiscali”.

da qui è possibile visualizzare la Certificazione unica 2024, scaricarla sul proprio pc o smartphone e stamparla. In alternativa, sempre online sul sito Inps è possibile: accedere al sito www.inps.it;

cliccare su “Pensione e Previdenza”

poi “Benefici previdenziali e detrazioni”

“Certificazione Unica”

“Utilizza il servizio “

“Cittadino”.

Scadenze Dichiarazione dei redditi 2024 Ricordiamo le scadenze 2024 sia per l’invio della certificazione unica sia per la dichiarazione 730/2024.

La certificazione unica deve essere trasmessa dai sostituti d’imposta tassativamente entro lunedì 18 marzo 2024. L’adempimento spetta quindi anche all’Inps nei confronti dei pensionati e delle pensionate. In realtà il documento è già disponibile online dal 15 marzo., come si legge nella homepage del portale “Certificazione Unica 2024. Per i pensionati e i percettori di prestazioni INPS è disponibile la certificazione unica per i redditi 2023”.

Per quanto riguarda invece la dichiarazione 730/2024, queste sono le principali deadline di quest’anno. A partire dal 30 aprile 2024: I contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione precompilata viene pubblicata sull’area riservata del contribuente.

I contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione precompilata viene pubblicata sull’area riservata del contribuente. Entro il 15 giugno 2024 : I sostituti d’imposta, i CAF o i professionisti abilitati rilasciano la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione per quelle presentate entro il 31 maggio, effettuano i controlli sulla regolarità formale della dichiarazione, calcolano le imposte e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.

: I sostituti d’imposta, i CAF o i professionisti abilitati rilasciano la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione per quelle presentate entro il 31 maggio, effettuano i controlli sulla regolarità formale della dichiarazione, calcolano le imposte e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte. Entro il 29 giugno 2024: Simili procedure vengono applicate per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° al 20 giugno.

Simili procedure vengono applicate per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° al 20 giugno. A partire da luglio ed entro novembre : I sostituti d’imposta trattengono le somme dovute per le imposte o effettuano i rimborsi. In caso di rateizzazione, trattiene la prima rata, con le ulteriori rate maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi.

: I sostituti d’imposta trattengono le somme dovute per le imposte o effettuano i rimborsi. In caso di rateizzazione, trattiene la prima rata, con le ulteriori rate maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Entro il 23 luglio : Processi simili sono applicati per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio.

: Processi simili sono applicati per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio. entro il 30 settembre 2024 : il modello 730/2024 ordinario deve essere presentato al caf/professionista abilitato o al sostituto di imposta; quello precompilato può essere trasmesso direttamente all’Agenzia delle entrate entro lo stesso giorno.

: il modello 730/2024 ordinario deve essere presentato al caf/professionista abilitato o al sostituto di imposta; quello precompilato può essere trasmesso direttamente all’Agenzia delle entrate entro lo stesso giorno. Entro il 25 ottobre: invio del modello 730/2024 integrativo

