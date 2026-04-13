Bonus assunzioni under 35, attenzione: c’è tempo fino al 30 aprile 2026

In sede di conversione in legge del Milleproroghe 2026 il Bonus assunzioni under 35 è stato prorogato rispetto alla precedente scadenza del 31 dicembre 2025.
In assenza di ulteriori novità normative, il bonus è comunque riconosciuto per gli eventi che si verificano sino al prossimo 30 aprile.
Datori di lavoro e professionisti devono pertanto considerare che mancano solo poche settimane per procedere ad assunzioni e trasformazioni agevolate.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
- Bonus assunzioni Under 35: cos’è?
- Bonus assunzioni Under 35: come funziona?
- Bonus assunzioni under 35: a quanto ammonta l’esonero?
- Bonus assunzioni under 35: c’è un tetto massimo?
- Come si accede al Bonus assunzioni under 35?
- Bonus assunzione under 35: cosa fare dopo l’approvazione?
- Bonus assunzioni under 35: datori di lavoro della ZES unica
Bonus assunzioni Under 35: cos’è?
Introdotto dal Decreto – Legge numero 60/2024 (DL Coesione) all’articolo 22, il bonus under 35 ha l’obiettivo di incentivare i datori di lavoro (compresi quelli del settore agricolo) ad attivare rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (o stabilizzare i contratti a termine) grazie ad un abbattimento del costo del personale legato ai contributi previdenziali a carico azienda.
Bonus assunzioni Under 35: come funziona?
Lo sgravio contributivo spetta per le:
- Assunzioni a tempo indeterminato;
- Trasformazioni a tempo indeterminato;
effettuate dal 1° settembre 2024 al 30 aprile 2026 di dipendenti in possesso (congiuntamente) dei seguenti requisiti:
- Età fino a 34 anni (da intendersi come 35 anni non compiuti);
- Assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.
I requisiti descritti devono sussistere alla data dell’evento incentivato (assunzione o trasformazione).
Bonus assunzioni under 35: a quanto ammonta l’esonero?
Il bonus si concretizza in una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi, decorrenti dalla data dell’assunzione / trasformazione.
L’esonero dal versamento dei contributi spetta nella misura del:
- 100 per cento per le assunzioni – trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025;
- 70 per cento per le assunzioni – trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2026.
Per queste ultime la percentuale di esonero è elevata al 100% se le assunzioni comportano un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Sono comunque esclusi dall’esonero (e restano pertanto dovuti in misura intera) i premi e contributi dovuti all’INAIL.
Bonus assunzioni under 35: c’è un tetto massimo?
Pur essendo quantificato in misura pari al 70 – 100 per cento dei contributi a carico azienda l’esonero è riconosciuto entro un tetto massimo mensile di 500,00 euro per singolo lavoratore.
Per i rapporti instaurati o risolti nel corso del mese, la soglia in parola è riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro, corrispondenti a 500,00 / 31, per ogni giorno di fruizione del bonus.
Nelle ipotesi di contratti a tempo parziale il massimale mensile dev’essere proporzionalmente ridotto.
Come si accede al Bonus assunzioni under 35?
I datori di lavoro interessati all’esonero devono presentare apposita domanda telematica sul sito “inps.it”, indicando:
- I dati identificativi dell’impresa e del lavoratore assunto o da assumere;
- Tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e percentuale oraria di lavoro;
- Retribuzione media mensile e aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- Indicazione della regione e della provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).
Le istanze di fruizione dell’esonero sono trasmesse all’INPS che provvede ad accantonare, nei limiti delle disponibilità, le risorse necessarie per il finanziamento della misura. Se l’istruttoria si conclude con esito positivo, il datore di lavoro è ammesso a beneficiare dell’esonero.
Datori di lavoro e professionisti possono utilizzare per l’invio delle domande la piattaforma “Portale delle Agevolazioni (ex DiReSco)” raggiungibile al seguente percorso: “Home – Tutti i servizi – Servizi per le aziende ed i consulenti”.
Si precisa che, in attesa dell’apposita circolare attuativa dell’INPS, contenente le istruzioni necessarie all’applicazione dell’esonero alla luce di quanto disposto dal Milleproroghe 2026, le domande di bonus presentate per eventi successivi al 31 dicembre 2025 sono attualmente evidenziate in stato “Non accolta provvisoria”.
Leggi anche: “Assunzioni agevolate con obbligo pubblicazione SIISL dal 1° aprile”
Bonus assunzione under 35: cosa fare dopo l’approvazione?
Il datore di lavoro che vede accordarsi dall’INPS lo sgravio under 35 utilizza quest’ultimo come credito che diminuisce le somme da versare mensilmente all’Istituto con modello F24.
L’esonero è calcolato in percentuale rispetto ai contributi previdenziali a carico azienda, nel rispetto del limite massimo annuo accordato dall’INPS, da dividere in quote mensili.
In calce al provvedimento che autorizza la fruizione dell’esonero l’Istituto si preoccupa di indicare il bonus massimo autorizzato e le corrispondenti soglie mensili.
Il bonus fruito dall’azienda è poi esposto nel flusso UniEmens da trasmettere all’INPS in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di competenza della denuncia.
L’esposizione in UniEmens deve:
- Rispettare le specifiche tecniche fornite con apposita circolare / messaggio;
- Riportare il numero di protocollo assegnato dall’INPS alla domanda presentata dal datore di lavoro / intermediario.
Pertanto, per procedere all’utilizzo dello sgravio under 35 con riguardo agli eventi incentivati successivi al 31 dicembre 2025 è necessario attendere i chiarimenti INPS.
Bonus assunzioni under 35: datori di lavoro della ZES unica
Per i dipendenti assunti dal 1° gennaio al 30 aprile 2026 (articolo 22, comma 3) in una sede o unità produttiva effettiva, dove il dipendente è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, cui si aggiungono, dal 20 novembre 2025, le regioni Marche e Umbria, spetta un esonero contributivo under 35 maggiorato.
Per le ipotesi descritte la soglia massima mensile del bonus si eleva infatti a 650,00 euro.
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Foto di copertina: iStock/AndreyPopov
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