Assunzioni agevolate con obbligo pubblicazione SIISL dal 1° aprile

Il recente Decreto Sicurezza impone ai datori di lavoro privati l’obbligo dal 1° aprile 2026 di pubblicare le offerte di lavoro sul SIISL. L’adempimento si qualifica come un requisito indispensabile per poter accedere ai benefici contributivi delle assunzioni agevolate.

Per l’applicazione in concreto della novità si attende tuttavia l’apposito D.M. attuativo.

Analizziamo la novità in dettaglio.

A decorrere dal 1° aprile 2026 i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze “pubblicano la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) di cui all’articolo 5 del decreto – legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85” (articolo 14, comma 1, DL Sicurezza).

Sempre la piattaforma, stando al comma 3, espone gli esiti della verifica dei dati autocertificati dall’utente iscritto e li rende disponibili al datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.

A decorrere dal 1° aprile 2026, infatti, le comunicazioni obbligatorie (di cui all’articolo 9-bis del Decreto – Legge 1° ottobre 1996, numero 510) possono essere effettuate da datori di lavoro e soggetti abilitati e autorizzati “anche tramite il SIISL” .

Le agenzie per il lavoro (comma 4) sono tenute, nei termini sopra descritti, alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, possono accedere alla piattaforma in parola per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate .

Si attende il DM attuativo

Pur alla luce della decorrenza, dal 1° aprile 2026, dell’obbligo di pubblicazione delle offerte di lavoro sul SIISL, per l’applicazione in concreto della novità, da parte di imprese e professionisti, si attende l’apposito decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Al D.M. è altresì demandata l’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 14, rispettivamente ai commi 2 (comunicazioni obbligatorie), 3 (verifica dei dati autocertificati dal lavoratore) e 4 (obblighi in capo alle agenzie per il lavoro).