Decreto scuola è legge: cosa è cambiato per concorsi, graduatorie, esami di stato e rientro in classe

In questi mesi a seguito delle disposizioni sul Coronavirus, Lucia Azzolina, Ministra dell’Istruzione, ha aggiornato sulla situazione per le scuole e i concorsi con una serie di dirette Facebook e comunicazioni ufficiali. In primis, il Miur metterà in campo nuovi strumenti per il sostegno di docenti e studenti, al fine di proseguire adeguatamente l’anno scolastico e definire il da farsi per l’inizio del prossimo.

Le misure sono contenute nel nuovo Decreto Scuola, approvato in Consiglio dei Ministri il 6 Aprile 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.93 dell’8 Aprile 2020 (vai al testo definitivo).

Il testo è passato al vaglio del Senato il 28 Maggio e della Camera il 7 Giugno ed è legge.

Ha commentato la Ministra Lucia Azzolina: “È un provvedimento nato in piena emergenza che consente di chiudere regolarmente l’anno scolastico in corso. Il testo è stato migliorato durante l’iter parlamentare grazie al lavoro responsabile della maggioranza di governo. Con l’obiettivo di mettere al centro gli studenti e garantire qualità dell’istruzione. Ora definiamo le linee guida per settembre, per riportare gli studenti a scuola, in presenza e in sicurezza”.

Vediamo assieme tutti i punti focali su aggiornamenti e nuove misure.