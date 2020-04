Coronavirus, quando ripartono i concorsi pubblici: un possibile calendario

Si avvicina sempre più il termine dei 60 giorni imposto dal decreto dell’esecutivo per la sospensione dei concorsi pubblici, stabilito per il continuo diffondersi del Coronavirus.

I primi segnali di miglioramento fanno ben sperare: il riavvio della stagione concorsuale potrebbe concretizzarsi dal 16 Maggio. La conferma finale potrebbe arrivare dopo Pasqua.

Intanto i nuovi bandi in Gazzetta Ufficiale continuano ad essere pubblicati, ma le prove di selezione potrebbero essere svolte in ritardo. Vediamo assieme un possibile calendario.

Concorsi Pubblici 2020: nuovi bandi e sospensione prove

Il Decreto Cura Italia ha stabilito la sospensione concorsi pubblici per 60 giorni.

Tale provvedimento però riguarda esclusivamente i concorsi con selezione per esami, le cui prove saranno rinviate al termine del periodo. Possono tenersi regolarmente le procedure “su basi curriculari o in modalità telematica“.

La sospensione non blocca quindi la pubblicazione dei bandi.

Tante domande arrivano in redazione in merito alla situazione dei prossimi mesi per le procedure concorsuali. Per rispondere, riprendiamo alcune righe del post Facebook che ha recentemente pubblicato Giuseppe Cotruvo, autore della casa editrice Maggioli Editore ed esperto di quiz di logica:

“Non si parla di annullamento di concorsi, ma addirittura sarà necessario rendere più snelli e rapidi i concorsi per consentire di colmare i vuoti in organico presenti in tanti settori strategici della macchina burocratica. Per questo motivo si sta continuando a bandirli. In prospettiva futura, però, non è escluso che le ripercussioni della crisi possano farsi sentire anche sulla macchina dei concorsi” – e a conclusione – “Il prossimo anno qualcosa potrebbe accadere, in termini di contenimento della spesa per nuove assunzioni, ma al momento è prematuro parlarne“.

I concorsi per quest’anno continueranno ad essere banditi, infatti non si prevedono modifiche nelle capacità assunzionali delle Pubbliche Amministrazione.

Quindi i concorsi già avviati verranno portati a termine, mentre quelli in arrivo verranno banditi regolarmente.

Concorsi Pubblici: un possibile calendario

Di seguito elencheremo tutti i concorsi già avviati e i concorsi in arrivo con alcune indicazioni sullo svolgimento.

Concorso Funzionari Giudiziari

La prova preselettiva del Concorso Ministero Giustizia, gestito dal Ripam Formez, è già stata svolta.

Siamo in attesa di indicazioni sulla data della prova scritta e dell’esito del ricorso in atto che potrebbe portare a conseguenze in termini di tempo. Ancora non ci sono indicazioni ufficiali, tuttavia salvo ulteriori rallentamenti di matrice legale, potrebbe svolgersi tra fine maggio e fine giugno.

Concorso Mibact

Rinviata la prova scritta, precedentemente fissata al 24 Aprile. La nuova data potrebbe essere nota già dopo Pasqua e individuata nel mese di giugno.

Oltre al Concorso per 500 figure da assumere tramite i Centri per l’Impiego già espletato, per il 2020 sono previsti bandi per:

250 funzionari amministrativi;

389 assistenti (64 assistenti informativi e 334 assistenti amministrativo-gestionali).

Concorso Inail

Ancora non è stata indicata la data della preselettiva. L’avviso potrebbe essere pubblicato nella seconda metà di aprile e la prova a cavallo tra giugno e luglio.

Concorso Ispettori Inail: le novità

Concorso Inps

Fonti interne confermano che il bando di concorso Inps per consulenti della protezione sociale sia atteso tra agosto e ottobre. La prova preselettiva potrebbe svolgersi tra fine 2020 e inizio 2021.

In arrivo nelle prossime settimane i concorsi Inps per informatici e per avvocati da assegnare nelle sedi territoriali, con prove presumibilmente in autunno.

Concorso 2700 Cancellieri e Concorso Direttori Ministero Giustizia

Attesi per la primavera i bandi del Concorso 2700 Cancellieri Esperti e del Concorso Direttori del Ministero della Giustizia. Le procedure potrebbero favorire candidati esterni, piuttosto che il personale già operante.

La preselezione potrebbe svolgersi a settembre/ottobre.

Concorsi Agenzia Entrate

In arrivo due bandi per assunzioni all’Agenzia delle Entrate:

Concorso funzionari amministrativo-tributari , atteso nel 2021;

, atteso nel 2021; Concorso funzionari tecnici (ingegneri, architetti e forse anche geometri), previsto in estate con prima prova a fine anno.

A quanto si evince dal capitolato tecnico per l’affidamento della gestione dei concorsi pubblici pubblicato sul sito dell’Agenzia dell’Entrate, si prevedono infatti nuove assunzioni per 300 dirigenti e 2300 figure non dirigenziali tra giuristi, economisti, statisti e professionisti del reparto tecnico.

La preselettiva dovrebbe svolgersi tra giugno e luglio. Il 19 Maggio intanto verrà reso noto il calendario della preselettiva e la banca dati dei quiz.

Concorso Magistratura

Il 24 Aprile verrà pubblicato il calendario prove ma potrebbe essere suscettibile di rinvio a settembre, per dar spazio all’assunzione dei funzionari ed evitare la sovrapposizione con altri concorsi.

Ancora non è stata presa una decisione in merito, quindi la prospettiva di svolgimento a giugno è concreta.

Concorso Segretari Comunali

Gli esiti delle prove scritte sono attesi tra giugno e luglio.

Concorsi Senato

Il 21 Aprile verranno pubblicate le informazioni sulla prova preselettiva del Concorso 60 Coadiutori Parlamentari e sul concorso 30 Assistenti Parlamentari.

Concorso Camera Deputati

La preselezione del Concorso 50 Assistenti Parlamentari per la Camera dei Deputati potrebbe essere svolta a luglio.

Si attende invece la conferma del calendario prove del Concorso 30 Consiglieri Parlamentari, fissato a fine maggio.

Concorsi Regione Lombardia

Riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione: l’invio sarà consentito fino alle ore 12 del 5 Maggio.

Concorsi Regione Emilia Romagna

Nella seconda metà di aprile verranno diffuse indicazioni in merito alle prove scritte.

Le prove saranno svolte tra fine maggio e fine giugno.

Corso-Concorso Regione Campania

In fase di elaborazione il regolamento per avviare i tirocini entro inizio maggio.

Concorso Centri Impiego Campania

Le preselettive potrebbero essere svolte tra giugno e luglio.

Concorso Centri Impiego Puglia

Atteso nelle prossime settimane il bando di Concorso Puglia per 500 posti nei Centri per l’Impiego.

Concorso Comune Torino

La prova preselettiva del Concorso istruttori Torino si terrà dal 9 all’11 giugno.

Maxi Concorso Comune Roma

Atteso tra aprile e giugno il bando di Concorso Comune Roma. La preselettiva potrebbe essere svolta in autunno.

Il comunicato stampa diffuso dall’Amministrazione a inizio anno ha posto in evidenza le figure professionali richieste:

1470 non dirigenziali;

43 dirigenziali.

Concorso Comune Roma: cosa sappiamo a oggi

Fonte: Cotruvo test e concorsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA