Coronavirus, decreto scuola approvato: concorsi a cattedra, aggiornamento graduatorie, esami di stato e rientro in classe

Con un nuovo Decreto il Premier Conte ha prorogato la chiusura delle attività e le altre misure restrittive al 13 Aprile, nonostante si siano rilevate le prime diminuzioni dei contagi da Coronavirus. A seguito delle nuove disposizioni anche Lucia Azzolina, Ministra dell’Istruzione, ha aggiornato la situazione per le scuole e i concorsi con una serie di dirette Facebook e comunicazioni ufficiali. In primis, il Miur metterà in campo nuovi strumenti per il sostegno di docenti e studenti, al fine di proseguire adeguatamente l’anno scolastico e definire il da farsi per l’inizio del prossimo. Le misure sono contenute nel nuovo Decreto Scuola, approvato in Consiglio dei Ministri il 6 Aprile 2020. Vediamo assieme tutti i punti focali delle nuove misure.

Coronavirus: Concorsi scuola in arrivo

Il Ministero è autorizzato a bandire i concorsi a cattedra per il reclutamento di personale docente anche durante lo stato di emergenza.

Attualmente le bozze dei bandi non sono state ancora confermate dal Cspi in quanto nei giorni prefissati era mancato il numero legale.

A quanto si evince del Decreto, il parere deve essere espresso entro 7 giorni dalla richiesta del Miur. Al termine di questo periodo si potrà proseguire a prescindere. Per i provvedimenti già emanati il termine è fissato a 7 giorni successivi all’entrata in vigore del Decreto Scuola.

I concorsi attesi sono:

Quest’ultimo potrebbe essere indetto più avanti.

Un apposito decreto ha invece fissato le prove preliminari di accesso ai corsi Tfa Sostegno al 18 e 19 Maggio.

Coronavirus: aggiornamento graduatorie

Al Consiglio dei Ministri è stata approvata la proroga della validità delle graduatorie di istituto in vigore, compresi gli elenchi aggiuntivi, all’anno scolastico 2020/2021.

Sarà data la possibilità ai docenti di inserire esclusivamente nuovi titoli di specializzazione sul sostegno entro il 31 agosto 2020.

L‘apertura e l’aggiornamento graduatorie sarà autorizzato per l’anno scolastico 2021/2022.

Coronavirus: didattica a distanza obbligatoria

Nella bozza è dedicato un articolo sulla didattica a distanza che cita: “in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo quanto stabilito al periodo precedente, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio“.

Dovrà essere garantita la didattica con l’utilizzo di strumenti informatici fino al rientro in classe per rispettare i programmi scolastici.

Coronavirus: stop a gite e viaggi di istruzione

Confermato lo stop alle gite, ai gemellaggi e ai viaggi di istruzione per tutto l’anno scolastico, anche se il rientro in classe dovesse essere a maggio o giugno.

Nella bozza si legge: “per tutto l’anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.

Coronavirus: ammissione classe successiva

Le modalità per l’ammissione alla classe successiva dipenderanno dalla data di rientro a scuola.

Infatti, qualora fosse possibile il ritorno in classe entro il 18 Maggio, il Miur potrà prevedere con apposita ordinanza un recupero degli apprendimenti per gli alunni delle classi intermedie nel corso dell’anno successivo a decorrere dal 1° Settembre 2020.

I recuperi, qualora approvati, verrebbero inseriti nell’attività ordinaria.

Nel testo si legge: “Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno e’ riferita a ciascun anno scolastico”.

Coronavirus: esami di stato e valutazione

A quanto si evince dalla bozza, potrebbero essere adottate una o più ordinanze del Miur per l’anno scolastico 2019/2020 con “specifiche misure sulla valutazione degli alunni e delle alunne e sugli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione, per assicurarne il regolare svolgimento”.

Esame di maturità

Le strade sono due. Se l’emergenza sanitaria si placasse e consentisse il rientro a scuola entro il 18 Maggio le proposte sarebbero:

Commissioni interne per esami di maturità e Presidente esterno;

per esami di maturità e Presidente esterno; Sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta da ogni singola commissione in linea con le attività svolte nell’anno.

Qualora invece non fosse possibile il ritorno in aula entro il 18 Maggio e, di conseguenza lo svolgersi degli esami in presenza, il Miur potrebbe avviare scrutini ed esame telematico.

Inoltre, nel testo della bozza si legge che il Miur potrà decidere “l’eliminazione delle prove scritte di esame e la sostituzione con un unico colloquio, stabilendone contenuti, modalità e punteggio e specifiche previsioni per i candidati esterni“.

Quindi, potrebbe essere previsto un unico esame online.

Esame scuola media

Le prove dell’Esame di Stato del primo ciclo di istruzione potrebbero non essere svolte. Infatti il Miur potrebbe prevedere con un’ordinanza:

eliminazione di una o più prove ;

; decisione del voto finale al Consiglio di classe e redazione di un elaborato dal candidato.

Se la bozza venisse approvata, l’ammissione dei candidati agli esami di Stato potrà avvenire anche senza i requisiti dell’art. 13 comma 2:

frequenza dei 3/4 del monte ore dell’anno;

votazione superiore a 6/10.

