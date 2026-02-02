TFR nei fondi pensione: dal 1° luglio scatta il silenzio-assenso. Cosa succede per neoassunti e dipendenti

Grandi novità in arrivo dal 1° luglio 2026 sulla destinazione del TFR.



Nell’ottica di promuovere il ricorso alla previdenza complementare come strumento di integrazione alla pensione liquidata dall’INPS, la Manovra 2026 (Legge 30 dicembre 2025, numero 199) riduce da sei mesi a sessanta giorni decorrenti dall’assunzione il periodo di tempo concesso al dipendente per scegliere se lasciare il TFR in azienda o destinarlo alla previdenza complementare.



Analizziamo le novità in dettaglio.



Fino al 30 giugno la scadenza è ancora sei mesi dall’assunzione Al contrario, fino al 30 giugno 2026 il lavoratore ha ancora sei mesi di tempo dall’assunzione per compilare il modello TFR 2 .

Cosa accade se il dipendente non esprime alcuna scelta?

Se, entro sessanta giorni dall’assunzione, il dipendente non comunica alcuna scelta al datore di lavoro opera il meccanismo del silenzio assenso cui consegue l’adesione automatica (con annesso onere contributivo) alla forma di previdenza complementare prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali.



L’iscrizione comporta il versamento di:

100% del TFR maturato dal dipendente ;

; Contributi a carico azienda;

Contributi trattenuti al dipendente in busta paga.

La misura dei contributi a carico azienda e dipendente è determinata dai singoli accordi collettivi.



In assenza di regolamentazione collettiva il fondo di destinazione dell’intero TFR è il COMETA.



I contributi a carico del dipendente, destinati al fondo di previdenza, non sono dovuti se la retribuzione annua lorda corrisposta dall’azienda è di importo inferiore all’assegno sociale.



Nei confronti del dipendente che abbia già avuto un pregresso rapporto di lavoro, l’azienda, contestualmente all’assunzione, deve fornire un’informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e verificare quale sia stata la scelta precedente.