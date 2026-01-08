Taglio IRPEF 2026: cosa cambia per il ceto medio? Le nuove aliquote e simulazioni

Una delle prime (e poche) misure di sostegno ai redditi previste dalla Manovra 2026, approvata con Legge 30 dicembre 2025 numero 199, modifica in maniera strutturale il calcolo dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), rimodulando di fatto il taglio al cuneo fiscale.



Con l’articolo 1 comma 3, la manovra (in vigore dal 1° gennaio 2026) riduce l’aliquota percentuale da applicare sulla porzione di reddito annuo da 28 mila a 50 mila euro.



Restano invece invariate le altre aliquote al 23 e 43 per cento.



Analizziamo la novità in dettaglio.



Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

Le precedenti aliquote Irpef 2025 Gli scaglioni IRPEF in vigore sino al 31 dicembre 2025 sono tre, con percentuali rispettivamente pari al 23, 35 e 43 per cento, come descritto in tabella:

Reddito imponibile annuo ai fini fiscali Aliquota da applicare allo scaglione di reddito annuo Imposta lorda progressiva Fino a 28 mila euro 23% 6.440,00 euro Oltre 28 mila e fino a 50 mila euro 35% 6.440,00 + 7.700,00 = 14.140,00 euro Oltre 50 mila euro 43% 14.140,00 euro + il 43% sulla porzione di reddito eccedente i 50 mila euro

Cosa cambia con la Manovra 2026 La Legge numero 199/2025 modificando l’articolo 11 del TUIR, comma 1, lettera b) riduce l’aliquota percentuale da applicare sul secondo scaglione di reddito, quello che riguarda i redditi oltre 28 mila e fino a 50 mila euro annui.

Nello specifico, la percentuale passa dal 35 al 33 per cento.



Per i lavoratori dipendenti la novità si traduce in una minore trattenuta fiscale in busta paga, posto che l’IRPEF è applicata dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta all’atto dell’erogazione della retribuzione e successivamente versata dal medesimo all’Erario con modello F24.



Alla minore trattenuta fiscale si accompagna un aumento del netto liquidato al dipendente.



Da notare che l’articolo 1, comma 3 della legge di bilancio interviene esclusivamente sull’aliquota del secondo scaglione IRPEF, lasciando inalterate le percentuali al 23 e 43 per cento, come si può notare dalla tabella:

Reddito imponibile annuo ai fini fiscali Aliquota da applicare allo scaglione di reddito annuo Imposta lorda progressiva Riduzione dell’IRPEF lorda rispetto agli scaglioni in vigore fino al 31 dicembre 2025 Fino a 28 mila euro 23% 6.440,00 euro – Oltre 28 mila e fino a 50 mila euro 33% (ridotta rispetto al 35% in vigore fino al 31 dicembre 2025) 6.440,00 + 7.260,00 = 13.700,00 euro 440,00 euro Oltre 50 mila euro 43% 13.700,00 euro + il 43% sulla porzione di reddito eccedente i 50 mila euro –

Un esempio di calcolo dell’IRPEF lorda Considerando un contribuente con reddito annuo imponibile ai fini fiscali pari a 30 mila euro l’IRPEF lorda si ottiene: applicando il 23% al reddito fino a 28 mila euro, 28.000,00 * 23% = 6.440,00 euro;

applicando il 35% al reddito eccedente la soglia di 28 mila euro e fino a 30 mila euro, 2.000,00 * 35% = 700,00 euro. L’imposta lorda annua è pertanto pari a 6.440,00 + 700,00 = 7.140,00 euro.

Come cambiano gli scaglioni IRPEF mensili Nel momento in cui corrisponde la retribuzione il datore di lavoro, come anticipato, calcola l’IRPEF a carico del contribuente, la trattiene in busta paga e versa le somme in parola all’Erario con modello F24.



Nel determinare la ritenuta fiscale il datore deve commisurare gli scaglioni di reddito in base al periodo di paga, di norma mensile.



Per determinare gli scaglioni mensili è sufficiente assumere le soglie di reddito annuo e dividerle per dodici. Questo significa che i nuovi scaglioni IRPEF mensili in vigore dal 1° gennaio 2026 sono i seguenti: 23 per cento sui redditi mensili imponibili fino a 2.333,33 euro;

sui redditi mensili imponibili fino a 2.333,33 euro; 33 per cento (in luogo della precedente aliquota del 35 per cento) sui redditi da 2.333,34 a 4.166,66 euro;

(in luogo della precedente aliquota del 35 per cento) sui redditi da 2.333,34 a 4.166,66 euro; 43 per cento sui redditi da 4.166,67 euro. Leggi anche Stipendi 2026, in vigore la detassazione degli aumenti. Esempi e simulazioni

Come cambia l’IRPEF lorda? Tabella con simulazioni La modifica del secondo scaglione IRPEF intervenendo direttamente sul disposto dell’articolo 11 del TUIR ha natura strutturale e non sperimentale.



Come anticipato, dal 1° gennaio 2026, per effetto di quanto disposto dalla legge di bilancio l’imposta lorda calcolata per i dipendenti con reddito annuo superiore a 28 mila euro risente del passaggio di aliquota dal 35 al 33.



Nessuna novità invece per quanti si collocano al di sotto della soglia di 28 mila euro, dal momento che resta invariata l’aliquota al 23 per cento.



Ecco di seguito una serie di simulazioni:

Reddito annuo imponibile ai fini fiscali Imposta lorda annua fino al 31 dicembre 2025 Imposta lorda annua dal 1° gennaio 2026 Riduzione dell’IRPEF lorda annua a decorrere dal 1° gennaio 2026 Fino a 28.000,00 euro 6.440,00 euro 6.440,00 euro 0 31.000,00 euro 7.490,00 euro 7.430,00 euro 60,00 euro 35.000,00 euro 8.890,00 euro 8.750,00 euro 140,00 euro 40.000,00 euro 10.640,00 euro 10.400,00 euro 240,00 euro 45.000,00 euro 12.390,00 euro 12.050,00 euro 340,00 euro 52.000,00 euro 15.000,00 euro 14.560,00 euro 440,00 euro 60.000,00 euro 18.440,00 euro 18.000,00 euro 440,00 euro

L’IRPEF ottenuta è quella definitiva? La riduzione del secondo scaglione IRPEF ha effetti esclusivamente sul calcolo dell’imposta lorda.

Le ritenute fiscali a carico del contribuente (in cui rientrano anche quelle trattenute in busta paga) sono il risultato dell’operazione:

IRPEF lorda (calcolata secondo gli scaglioni di reddito al 23, 33 e 43 per cento) – detrazioni fiscali = IRPEF netta a carico del contribuente.

Si precisa tuttavia che per un dipendente senza detrazioni fiscali (a seguito di sua formale rinuncia e/ o perché non ne ha diritto) l’imposta lorda che risulta dagli scaglioni sopra descritti è identica a quella effettivamente a suo carico.

Continua a ricevere news sulla Legge di bilancio 2026 iscrivendoti alla Newsletter gratuita di LeggiOggi. Compila il form qui sotto:

Iscriviti Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social

