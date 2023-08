Chi può si goda questi ultimi giorni al sapore di estate e vacanze, perché la campanella della scuola sta per suonare: le lezioni ripartono dal 5 e 11 settembre 2023, ovviamente scaglionate per Regione.



Tutte le Regioni hanno infatti definito i propri calendari per l’anno scolastico 2024/24, e i primi a tornare in classe sono gli alunni di Bolzano. A seguire poi quelli di Piemonte, Trentino e Valle d’Aosta. In coda tutti gli altri.



Ricordiamo infatti che ai singoli istituti spetta in autonomia la facoltà di adattare “il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali su proposta del collegio dei docenti”, fermo restante il limite di 200 giorni di lezioni, utili a ritenere valido l’anno scolastico.



Ecco in breve il calendario della ripartenza del nuovo anno scolastico, Regione per Regione.

Calendario Scuola 2023/24: le date Regione per Regione Come detto si comincia dalla provincia di Bolzano, che riaprirà le porte di scuole e istituti martedì 5 settembre 2023. Tutti in classe a partire da questa data. Seguono poi Piemonte, Trentino e Val D’Aosta, dove la campanella suonerà lunedì 11 settembre 2023. le altre Regioni in cosa richiameranno gli alunni in classe il 12, 13, 14 e 15 settembre. Ecco in dettaglio il calendario Regione per Regione: Provincia Bolzano: inizio lezioni 5 settembre 2023

Piemonte: inizio lezioni l’ 11 settembre 2023

Valle d’Aosta: inizio lezioni l’ 11 settembre 2023

Provincia Trento: inizio lezioni 11 settembre 2023

Lombardia: inizio lezioni il 12 settembre 2023

Veneto: inizio lezioni il 13 settembre 2023

Umbria: inizio lezioni il 13 settembre 2023

Marche: inizio lezioni il 13 settembre 2023

Abruzzo: inizio lezioni il 13 settembre 2023

Basilicata: inizio lezioni il 13 settembre 2023

Campania: inizio lezioni il 13 settembre 2023

Friuli Venezia Giulia: inizio lezioni il 13 settembre 2023

Sicilia: inizio lezioni il 13 settembre 2023

Liguria: Inizio lezioni il 14 settembre 2023

Molise: inizio lezioni il 14 settembre 2023

Puglia: inizio lezioni il 14 settembre 2023

Sardegna: inizio lezioni il 14 settembre 2023

Toscana: inizio lezioni il 15 settembre 2023

Lazio: Inizio lezioni il 15 settembre 2023

Emilia Romagna: inizio lezioni il 15 settembre 2023

Vacanze di Natale Scuola: il calendario Dopo il calendario dell’anno scolastico 2024/24 vediamo ora il periodo di chiusura delle scuole per Natale ed Epifania. Le vacanze di Natale in linea generale saranno in tutte le regioni dal 23 dicembre al 6 gennaio compresi.



Vacanze di Pasqua Scuola: il calendario Dopo Natale arriva lo stop di Pasqua. In base al calendario (più o meno omogeneo) si starà a casa dal 28 marzo al 2 aprile 2023.

Fine Anno scolastico 2023/24: il calendario Anche la campanella di fine lezione suonerà in date diverse, a seconda delle Regioni. Nella stragrande maggioranza dei casi l’ultimo giorno sui banchi sarà l‘8 giugno 2024. Eccezion fatta per: Emilia Romagna, Marche e Valle d’Aosta, Puglia, Toscana e Trentino e Bolzano. Fine lezioni Emilia Romagna 6 giugno 2024

Fine lezioni Marche 6 giugno 2024

Fine lezioni val D’Aosta 6 giugno 2024

Fine lezioniPuglia 7 giugno 2024

Fine scuola Toscana 7 giugno 2024

Fine scuola Trentino 11 giugno 2024

Fine lezioni a Bolzano 14 giugno 2024

