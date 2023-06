Scadenze 30 giugno 2023: dall’Irpef alla Rottamazione. Elenco adempimenti entro oggi

La fine del mese di giugno prevede diversi adempimenti, non solo fiscali ma anche lavorativi, contributivi, o riguardanti misure di welfare. Tra le scadenze 30 giugno 2023 c’è sicuramente da ricordare il versamento dell’Irpef relativa alla Dichiarazione dei redditi, ma anche il termine per l’invio della dichiarazione IMU e per il versamento dei contributi per artigiani e commercianti sulla quota di reddito che eccede il minimale.

Alcune scadenze sono previste per la fine di giugno dalle rispettive normative di riferimento, mentre altre, come quella per accedere alla Rottamazione quater, sono state differite al 30 giugno dopo delle deroghe.



Vediamo nei prossimi paragrafi tutte le scadenze previste per il 30 giugno 2023.

In via esclusiva per il 2023 il MEF ha previsto la proroga , per professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale ( ISA ), dei termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023, che potranno essere effettuati:

L’ acconto Irpef 2023 è dovuto se l’imposta totalizzata l’anno precedente è superiore a 51,65 euro, una volta sottratte detrazioni, crediti d’imposta, ritenute ed eccedenze. L’acconto dev’essere versato all’Erario in una o due rate, in base a quello che è l’importo dovuto:

Il calcolo dell’Irpef per un determinato periodo d’imposta avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi nel corso dell’anno successivo, a mezzo modello 730 o Redditi Persone Fisiche. In questa sede si sommano tutti i redditi imponibili a livello fiscale e si determina l’Irpef effettivamente a carico del contribuente. Quest’ultima dev’essere versata direttamente dall’interessato secondo un sistema di acconto (in una o due rate) e saldo. Ogni anno il contribuente versa il saldo dell’anno precedente (2022) e l’acconto relativo all’anno in corso (2023).

Altra scadenza relativa alla dichiarazione dei redditi è quella per gli eredi delle persone decedute nel 2022 o entro il 28 febbraio 2023, chiamati sempre entro la fine di giugno a inviare la dichiarazione dei redditi cartacea del contribuente deceduto. Chi vuole richiedere l’ esonero dal canone rai per il secondo semestre dell’anno dovrà inviare entro il 30 giugno la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo . Previsto inoltre il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca , a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023.

Scadenze 30 giugno 2023: Rottamazione quater

Il 30 giugno rappresenta anche l’ultimo giorno per aderire alla Rottamazione quater, la misura introdotta dalla Legge di bilancio 2023 che dà la possibilità ai contribuenti di accedere ad un piano di definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi avviati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Sono i commi 231-252 dell’articolo 1 del testo della Manovra a dettarne le condizioni.



In sostanza i contribuenti che hanno a loro carico debiti iscritti a ruolo dal Fisco possono accedere anche quest’anno ad un piano di definizione agevolata, per pagare quanto dovuto in maniera un po’ meno traumatica. In questo modo si potrà regolarizzare la propria posizione fiscale, facendo pace con il fisco.



L’adesione alla Rottamazione quater dei debiti consente infatti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Tutte le istruzioni per fare domanda sono disponibili nell’articolo dedicato.

Anche in questo caso è prevista una proroga per i soggetti colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna, che potranno aderire entro il 30 settembre 2023.

