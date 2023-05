Tra le più importanti misure del Decreto aiuti per l’alluvione Emilia-Romagna, c’è senz’altro lo stop ai pagamenti fiscali e contributivi, che sospenderà i termini per i pagamenti di contributi e scadenze fiscali, inclusi inclusi quelli delle cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio.



Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri riunitosi il 23 maggio, dopo il quale è seguito un collegamento video di presentazione delle misure, con la premier Giorgia Meloni e il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.



Un Decreto che stanzia 2 miliardi di euro per aiutare subito le popolazioni colpite dalla seconda alluvione del 16 maggio, almeno in questa prima fase di emergenza. Gli aiuti saranno destinati a famiglie e imprese dei Comuni coinvolti dalle esondazioni.



Tra i rinvii importanti ci sono anche le prove dei concorsi avviati >> qui un focus sulle conseguenze del decreto aiuti per i concorsi pubblici



Vediamo in breve cosa prevede lo stop ai versamenti tributari e contributivi, la durata della sospensione e quando riprenderà la riscossione degli stessi.

Alluvione Emilia-Romagna: lo stop ai versamenti fiscali e contributi Le parole della premier Giorgia Meloni, e poi il comunicato di Palazzo Chigi, lo mettono nero su bianco: tra gli aiuti per l’alluvione Emilia-Romagna, è prevista la “la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio. La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi”.

Stando poi alla bozza di testo circolante in queste ore, viene chiarito all’articolo 1 che, “Nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni indicati nell’allegato al presente decreto sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023”.

Alluvione Emilia-Romagna: per chi vengono sospesi i versamenti Veniamo ora alla platea dei beneficiari delle misure inserite nel Decreto aiuti per l’alluvione Emilia-Romagna, e nello specifico della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi. Anzitutto, in generale, lo stop sarà destinato solo ai contribuenti privati e imprese dei Comuni colpiti delle esondazioni in Emilia-Romagna (sia della prima alluvione del 1° maggio sia della seconda tragica ondata del 16 maggio). Per beneficiarne occorre avere la sede legale o operativa nei territori individuati.

In questi territori esondati, lo stop ai pagamenti di natura fiscale, tributaria e contributiva interessa: contribuenti cittadini privati;

datori di lavoro;

aziende colpite;

professionisti;

consulenti;

centri di assistenza fiscale

Quali versamenti vengono sospesi in Emilia-Romagna Gli adempimenti e i pagamenti sospesi sono tutti quelli dovuti nei confronti della pubblica amministrazione, tra questi: debiti e cartelle di pagamento (quindi anche l’adesione alla rottamazione quater subirà una sospensione dei termini)

rate dei contributi previdenziali e assistenziali Inps

contributi assistenziali Inail

versamenti IVA

IMU, TARI e altre imposte sugli immobili

L’articolo 1 del decreto specifica che sono sospesi le scadenze relative ai versamenti delle ritenute alla fonte,

le scadenze delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali inclusi nell’allegato al presente decreto, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.

Lo stop vale anche per i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione

Per avere una panoramica sulla normative e le regole sui debiti fiscali di quest’anno, consigliamo il libro “Pace fiscale 2023“.

In generale, come spiegato dal governo, tutti gli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio. La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori dell’alluvione Emilia-Romagna.

Stop versamenti fiscali e contributivi: le nuove scadenze Al momento tutti i versamenti tributari e contributivi sono stati sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023. Ciò significa che la ripresa dei pagamenti dovrà avvenire dopo questa data, a seconda del tipo di adempimento.

Altri aiuti previsti per l’alluvione in Emilia-Romagna Tra le principali misure del provvedimento da 2 miliardi varato dal governo citiamo: il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del bonus 110%;

il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ai comuni e alle province interessati;

superbonus 110% prorogato a dicembre: il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del bonus 110%;

la sospensione dei pagamenti delle utenze, già deliberata dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);

il rinvio fino al 31 luglio 2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall’ evento alluvionale;

la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto luglio 2023, dei termini nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari;

la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini dei procedimenti amministrativi;

la sospensione, per società e imprese, dei versamenti relativi al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, degli adempimenti contabili e societari, del pagamento delle rate di mutui o finanziamenti di ogni genere.

Per restare informato sulle novità e approfondimenti sull’alluvione in Emilia-Romagna, puoi iscriverti gratis alla Newsletter di LeggiOggi, compilando il form qui sotto

Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social