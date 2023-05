Sono cambiate le scadenze della Rottamazione quater, sia quelle per aderire sia quelle per pagare. A deciderlo il governo con un consiglio dei ministri dello scorso 4 maggio. Un vertice che, tra gli altri provvedimenti adottati, ha anche stabilito una proroga di 2 mesi delle domande di adesione al nuovo Piano di definizione agevolata introdotto con la Legge di bilancio 2023.



Così, dall’iniziale 30 aprile 2023, la scadenza per inviare domanda di adesione alla Rottamazione quater è slittata al 30 giugno 2023. Proroga che, di fatto, interessa in automatico anche i termini per pagare le rate o l’intero importo delle somme dovute, incluse nel piano di pagamento agevolato del contribuente.



Ecco in breve lo schema del nuovo calendario aggiornato.

Rottamazione quater: come funziona nel 2023 Prima di tutto può essere utile ripercorrere in sintesi il succo della Rottamazione, per mettere a conoscenza potenziali contribuenti interessati a sanare i propri debiti con il Fisco.



Si chiama in gergo rottamazione, ma tecnicamente è conosciuta come Piano di definizione agevolata dei debiti. Rientra tra le misure prese da diversi anni a questa parte dai vari governi come parte di politiche di condono fiscale.

Il governo Meloni non ne vuole sapere di pubblicizzarlo come condono. Ecco perché questa maggioranza l’ha ribattezzata come misura di “tregua fiscale”. Per chi fosse interessato a conoscere e approfondire tutte le misure introdotte quest’anno e come aderire consigliamo il libro “Pace fiscale 2023“.

Stando alla norma inserita in Legge di bilancio 2023, i contribuenti con debiti pendenti, contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, possono accedere al piano di definizione agevolata quater, introdotto dal governo Meloni con la Manovra 2023. Ben ventidue anni di cartelle arretrate possono quindi essere estinte in modo agevolato.

Il contribuente che aderisce al Piano potrà saldare tutto pagando l’ammontare del debito, senza interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cosiddetto aggio. Si paga solo l’importo dell’imposta omessa e vengono azzerati tutti le sanzioni e interessi.



Come spiega l’agenzia delle entrate-riscossione sul portale istituzionale, sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Rottamazione quater: ok ai decaduti dalla rottamazione ter Una buona notizia è rivolta ai contribuenti che siano decaduti dallo scorso piano di definizione conosciuto come “Rottamazione ter“. Si tratta delle persone che magari, pur avendo aderito, non sono riusciti a pagare tutte le somme dovute. Ecco anche questi soggetti possono inviare domanda di adesione alla nuova Rottamazione quater, rispettando le nuove scadenze fissate.

Rottamazione quater: le nuove scadenze 2023 Veniamo ora al punto. Dimentichiamoci dei termini fissati dalla Legge di bilancio per l’adesione e pagamento del piano di definizione Rottamazione quater (adesione entro lo scorso 30 aprile). E’ infatti arrivato il 4 maggio 2023 il Consiglio dei ministri che ha di fatto stabilito la proroga di 2 mesi delle domande di adesione, facendo slittare tutto il calendario delle rate da versare.

Chi vuole aderire alla Rottamazione quater ha quindi ancora tempo due mesi: le domande possono essere inviate entro venerdì 30 giugno 2023. Come spiegato dalla nota stampa di Palazzo Chigi, “la manifestazione della volontà di procedere alla definizione dovrà essere resa entro il 30 giugno 2023 (e non più entro il 30 aprile 2023) e potrà essere integrata entro la stessa data”.



Si spostano in avanti anche le date per pagare le somme dovute. Ricordiamo che è possibile versare:

– in un’unica soluzione

– a rate (fino a 18 rate)



le modalità e tempi di versamento devono essere indicate in fase di invio domanda di adesione



Ecco il calendario completo e aggiornato: domanda di adesione alla Rottamazione >> venerdì 30 giugno 2023

pagamento in soluzione unica >> entro il 31 ottobre 2023

rateizzando il debito in un massimo di 18 rate , di cui le prime due con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 ,

, di cui le prime due con scadenza il e il , Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

DATA IN CALENDARIO ADEMPIMENTO 30 giugno 2023 Invio domanda di adesione 31 ottobre 2023 Pagamento in soluzione unica 31 ottobre 2023 Pagamento 1° rata (qualora si sia scelto di rateizzare il debito) 30 novembre 2023 Pagamento 2° rata ((qualora si sia scelto di rateizzare il debito) 28 febbraio 2024-25-26-27 Saldo altre rate nei successivi 4 anni 31 maggio 2024-25-26-27 Saldo altre rate nei successivi 4 anni 31 luglio 2024-25-26-27 Saldo altre rate nei successivi 4 anni 30 novembre 2024-25-26-27 Saldo altre rate nei successivi 4 anni Nuovo calendario Rottamazione quater

