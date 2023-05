Arrivano i primi aiuti del governo per fronteggiare i danni causati dalle alluvioni dei giorni scorsi. Nel CdM di oggi, 23 maggio, è stato infatti approvato un pacchetto di misure per l’emergenza Romagna con un Decreto-legge recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché nel settore energetico“.



Questo primo pacchetto di misure, per contrastare la prima fase dell’emergenza e dare un primo respiro alla popolazione colpita, avrà una dotazione di oltre due miliardi di euro. A questa dotazione si aggiungeranno successivamente i ristori, per i quali sarà prima necessario chiudere la conta dei danni, che ammontano a miliardi di euro e per i quali si richiederà l’accesso al Fondo di solidarietà europeo. Intanto, così come comunicato da ARERA, è stato sospeso il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di acqua, rifiuti luce e gas (compresi il gpl e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal forte maltempo e dalle esondazioni.



Tra le misure in arrivo è prevista la sospensione dei versamenti tributari, delle addizionali, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché lo stop alle cartelle di pagamento, fino al 31 agosto 2023.



È stato inoltre approvata l’ordinanza di protezione civile, che estende lo stato di emergenza a tutti i territori colpiti dalla seconda alluvione di maggio.



Vediamo nei prossimi paragrafi tutte le misure in arrivo con il primo provvedimento del governo per l’emergenza Romagna, in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Decreto aiuti Romagna: stop agli adempimenti fiscali in scadenza Nel decreto aiuti è prevista la sospensione di tutti gli adempimenti tributari e contributivi in scadenza nei confronti dei soggetti residenti nei Comuni colpiti dall’emergenza, fino al 31 agosto 2023, con ripresa dei pagamenti fino al 20 novembre. Stop anche alle cartelle di pagamento, e ai piani di pagamento della definizione agevolata. I versamenti sospesi potranno poi essere pagati, al termine della sospensione, in un’unica soluzione o in 60 rate mensili di pari importo.

Decreto aiuti Romagna: stop bollette Come anticipato, la Delibera 19 maggio 2023 216/2023/R/com di ARERA ha disposto la sospensione del pagamento di bollette e avvisi di pagamento di acqua, rifiuti luce e gas (compresi il gpl e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle esondazioni in Emilia-Romagna. Tra le fatturazioni sospese rientrano tutte quelle emesse o da emettere con scadenza a partire dal 1° maggio 2023, comprese le eventuali fatture per: allacciamento,

attivazione,

disattivazione,

voltura o subentro.

Decreto aiuti Romagna: sospensione udienze e termini processuali Per quanto riguarda la Giustizia, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari dei Comuni colpiti. Sospesi inoltre fino al 31 agosto i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui almeno una delle parti è residente o ha sede nei comuni colpiti, nonché le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti.

Decreto aiuti Romagna: stop mutui L’Ordinanza numero 8 della Protezione Civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio scorso, contenente appunto primi interventi urgenti di protezione civile per le popolazioni colpite dal maltempo in Emilia Romagna dal 1° maggio scorso, dà mandato alle banche di dare seguito alla richiesta ABI di dare immediata attuazione allo stop al pagamento dei mutui per cittadini e aziende che da inizio maggio sono stati colpiti dall’alluvione in Romagna.

In particolare, si legge nell’ordinanza che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati

o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, possono richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

Decreto aiuti Romagna: Cassa integrazione Viene prevista una cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni. La misura è coperta da uno stanziamento di 580 milioni di euro.

Decreto aiuti Romagna: indennizzi settore agricolo A favore delle aziende agricole arriveranno indennizzi per un totale finanziamento di 100milioni di euro totali. Inoltre 75 milioni totali saranno utilizzati per l’acquisto di macchinari per le aziende danneggiate.

Decreto aiuti Romagna: esonero dal servizio dipendenti pubblici Tra l’elenco delle misure in via di definizione è previsto l’esonero dal servizio del personale dipendente della Pubblica Amministrazione che, a seguito degli eventi alluvionali del 16 maggio 2023, sia impossibilitato a svolgere la prestazione lavorativa, anche ricorrendo alla modalità del lavoro agile.



Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.



Sospesi inoltre tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 16 maggio o avviati successivamente.

Inoltre i dipendenti pubblici delle zone colpite impossibilitati a lavorare verranno comunque retribuiti.

Decreto aiuti Romagna: indennità lavoratori dipendenti e autonomi Per i lavoratori dipendenti del settore privato in aziende che operano nei Comuni colpiti dall’emergenza, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell’evento alluvionale, e che non hanno ancora maturato i requisiti per accedere agli ammortizzatori sociali, è prevista un’indennità una tantum fino a 3mila euro, con la relativa contribuzione figurativa.

Per quanto riguarda invece: collaboratori coordinati e continuativi,

titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,

lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali, e che operano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni colpiti dall’emergenza, è prevista un’indennità una tantum di 3mila euro.

Le due indennità saranno erogate dall’Inps.

Decreto aiuti Romagna: concorsi pubblici Sono sospesi i termini per la presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi pubblici per i cittadini residenti o domiciliati nei comuni colpiti dall’alluvione. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nei comuni colpiti, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali a partire dal 16 maggio 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero.

Decreto aiuti Romagna: didattica a distanza Per le università potrà essere prevista la didattica a distanza

Decreto aiuti Romagna: contributi a fondo perduto Dal Ministero degli affari esteri arriveranno dei contributi a fondo perduto per le imprese e aziende esportatrici colpite dai danni dell’alluvione. Misura coperta da 100 milioni di euro.

Decreto aiuti Romagna: i Comuni interessati Un primo elenco di destinatari delle misure che verranno stanziate in Consiglio dei ministri comprende 80 Comuni. Per l’Elenco completo si rimanda all’approfondimento dedicato.

Immagine di copertina: governo.it