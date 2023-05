Stop a bollette luce, gas, acqua e rifiuti per cittadini, famiglie e imprese colpite dall’alluvione Romagna. E’ stato firmato un provvedimento urgente di Arera, con cui si annuncia appunto che sospende il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di acqua, rifiuti luce e gas (compresi il gpl e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal forte maltempo e dalle esondazioni.



La delibera 216/2023/R/com riguarda tutte le utenze nei Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi dal 1° di maggio, con i peggioramenti degli ultimi giorni. Sarà applicata dalla data di emanazione da parte delle autorità competenti dei provvedimenti per l’identificazione dei Comuni coinvolti.



Tra le misure adottate, ci sarà anche la sospensione dei mutui per famiglie e imprese. Per questo occorrerà fare richiesta alla propria banca o istituto di credito.

Alluvione Romagna: la delibera sullo stop bollette Come annunciato dalla nota di Arera, la delibera 216/2023/R/com è solo un primo provvedimento di urgenza, in vista degli eventuali provvedimenti straordinari che verranno adottati dal Governo a sostegno delle popolazioni interessate da alluvioni ed esondazioni. Sono quindi in arrivo nuove misure di rateizzazione dei pagamenti e agevolazioni sulle tariffe per gli operatori colpiti.

Alluvione Romagna: quali bollette sono sospese Il provvedimento Arera sospende il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di acqua, rifiuti luce e gas (compresi il gpl e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle esondazioni in Emilia-Romagna.



Sono incluse quindi tutte le utenze nei Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, a partire dal 1° di maggio fino ad oggi.

Tra le fatturazioni sospese rientrano tutte quelle emesse o da emettere con scadenza a partire dal 1° maggio 2023, comprese le eventuali fatture per:

– allacciamento,

– attivazione,

– disattivazione,

– voltura o subentro.



Inoltre, per garantire la fruizione dei servizi essenziali nelle aree colpite, non si applicherà la disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla medesima data del 1° maggio 2023

Alluvione Romagna: i Comuni in cui saranno sospese le bollette Come anticipato i comuni in cui ci sarà questa totale sospensione sono tutti quelli coinvolti dall’alluvione in Romagna. Le autorità competenti dovranno emanare dei provvedimenti per l’identificazione dei Comuni coinvolti.

Possiamo intanto dire che sicuramente rientrano i maggiori Comuni e provincie finiti sulle pagine dei giornali, nelle immagini e dirette televisive di questi giorni, tra cui: Cesena

Forlì

Faenza

Ravenna

Lugo

Villanova

Bagnacavallo

Cervia

Sant’Agata sul Santerno

Questa è solo una prima lista, perché i Comuni allegati sono circa 43.

(Foto Ansa)