Assegno di inclusione ADI: nuovi pagamenti e rinnovi di luglio 2024

Introdotto dal 1° gennaio 2024 l’Assegno di inclusione ADI si propone come misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale grazie al riconoscimento di un apposito beneficio economico e alla partecipazione dei nuclei familiari beneficiari a percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa.



Nel mese di luglio proseguono i pagamenti dell’ADI diretti a coloro che già percepiscono il sussidio, oltre a quanti devono ancora ricevere la prima mensilità del beneficio economico.



Analizziamo in dettaglio le date di ricarica delle Carte di inclusione nel mese corrente.



Soggetti che già beneficiano dell’Assegno di inclusione ADI Quanti hanno già ottenuto almeno una mensilità dell’Assegno di inclusione e sono ancora in possesso dei requisiti di spettanza della prestazione (i cosiddetti rinnovi) sabato 27 luglio 2024 avranno disponibile sulla Carta di inclusione la rata mensile dell’ADI.

Le nuove domande di Assegno di inclusione ADI Le date di accredito a luglio dell’assegno di inclusione ADI cambiano per coloro che devono ricevere il primo pagamento del sussidio. I soggetti che, entro il mese di giugno 2024, hanno: – presentato la domanda di Assegno di inclusione all’Inps;

– sottoscritto il Patto di attivazione digitale (PAD);

– ricevuto un riscontro positivo alla domanda presentata, a seguito dell’istruttoria; hanno martedì 16 luglio 2024 come data di riferimento per la disponibilità della Carta di inclusione per il ritiro presso gli uffici postali, già precaricata con l’importo della prima mensilità dell’ADI.



Come chiarito dall’Inps nel Messaggio Inps 835, a decorrere dalle domande presentate dal mese di febbraio, i pagamenti, una volta ottenuto l’esito positivo dell’istruttoria, verranno riconosciuti dal mese successivo quello di sottoscrizione del PAD.



Conseguenze identiche anche nei casi in cui il Patto di attivazione digitale non venga sottoscritto nello stesso mese di presentazione della domanda ma successivamente. Il pagamento dell’ADI, all’esito positivo dell’istruttoria, avverrà dal mese successivo la sottoscrizione del PAD.

Per esempio: – domanda presentata entro aprile 2024;

– sottoscrizione del PAD ed esito positivo dell’istruttoria a maggio 2024;

– disponibilità della Carta di inclusione con la prima mensilità del sussidio martedì 16 luglio 2024.

Tabella delle date di accredito ADI Ecco di seguito descritte in tabella le date per il pagamento dell’ADI a luglio 2024:

Primo accredito / rinnovi Domande presentate entro Sottoscrizione del PAD ed esito positivo dell’istruttoria Disponibilità della Carta di inclusione con importo accreditato per il ritiro presso gli uffici postali Disponibilità degli importi sulla Carta di inclusione, in fase di rinnovo mensile, se confermati i requisiti di spettanza del beneficio Rinnovi / / / Sabato 27 luglio 2024 Primo accredito Giugno 2024 Giugno 2024 Martedì 16 luglio 2024 /

A chi spetta l’Assegno di inclusione ADI Possono accedere all’Assegno di inclusione, previa domanda all’Inps, i nuclei familiari dove almeno un componente è in una delle seguenti condizioni: – soggetto con disabilità;

– minorenne;

– almeno sessant’anni di età;

– situazione di svantaggio e inserimento in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, certificato dalla Pubblica amministrazione.

Per ottenere il sussidio sono altresì richiesti una serie di requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza, reddituali e patrimoniali.

Gli importi dell’assegno ADI L’Assegno di inclusione accreditato mensilmente è il risultato della somma di due quote: – la quota A, ad integrazione del reddito familiare, fino ad un massimo di 6 mila euro annui, elevati a 7.560,00 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza (il valore soglia del reddito familiare dev’essere moltiplicato per il parametro risultante dall’apposita scala di equivalenza);

– la quota B, a titolo di integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, secondo un importo pari all’ammontare del canone annuo, sino ad un massimo di 3.360,00 euro annui ovvero di 1.800,00 euro annui se il nucleo è formato da persone tutte di età superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

La formula da utilizzare per il calcolo dell’ADI è la seguente: – (6.000,00 o 7.560,00 * valore della scala di equivalenza) – reddito familiare = quota A;

– Canone di locazione (nel limite di 3.360,00 o 1.800,00 euro annui) = quota B.



La somma di quota A + quota B dev’essere poi divisa per dodici al fine di ottenere l’ADI mensile.

Somme caricate sulla Carta di inclusione (Carta ADI) La Carta di inclusione è uno strumento di pagamento elettronico prepagato emesso dalla società PostePay, interamente controllata dal Gruppo Poste Italiane.



Attraverso la Carta di Inclusione viene accreditata la rata mensile dell’ADI, con la possibilità di suddividerne l’importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite.



La richiesta di individualizzazione della Carta ADI può essere presentata sia contestualmente alla richiesta del sussidio che in corso di erogazione dello stesso, a mezzo del modello ADI-Com esteso.

