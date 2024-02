Partita lo scorso 27 febbraio la nuova tranche di pagamenti dell’Assegno di inclusione ADI 2024. A confermalo l’Inps con il messaggio 835, con cui viene ribadita la data per gli accrediti della mensilità di febbraio 2024, a favore dei nuclei beneficiari ADI che hanno presentato domanda entro gennaio 2024 e che hanno ricevuto i primi pagamenti il 26 gennaio o il 15 febbraio scorsi.



Si tratta del doppio pagamento ADI di febbraio che già era stato comunicato in precedenza, a favore dei cittadini che, in possesso dei requisiti, hanno spedito domanda all’Inps nel range di date tra l’8 e 31 gennaio 2024.



C’è di più. Lo stesso messaggio Inps 835 mette in chiaro il calendario dei pagamenti per i rinnovi dei successivi mesi: da marzo a luglio 2024.

Assegno di inclusione ADI: pagamenti di Febbraio 2024 Come anticipato, la comunicazione Inps informa i beneficiari che Il 27 febbraio sono disposti i pagamenti della mensilità di febbraio 2024 per i nuclei familiari beneficiari dell’assegno di inclusione che hanno presentato domanda entro il mese di gennaio 2024 e che hanno ricevuto i primi pagamenti il 26 gennaio o il 15 febbraio scorsi.



Il pagamento della rata di febbraio – spiega Inps – è comunque emesso solo in costanza di requisiti, ossia solo per quei nuclei percettori per i quali risultino persistere, in fase di rinnovo mensile, i requisiti per la percezione del beneficio.

Alcuni beneficiari dell’Assegno di inclusione ricevono infatti nel mese di febbraio doppio pagamento ADI. Sono in sostanza i cittadini che hanno trasmesso domanda all’Inps nel periodo di date tra l’8 e 31 gennaio 2024.



Occhio quindi a controllare la data di invio istanza ADI, perché se rientra in questo lasso di tempo, si riceveranno a febbraio i due pagamenti relativi sia alla mensilità di gennaio sia a quella di febbraio. Per la precisione, tra il 15 e il 27 febbraio si ricevono: sia la mensilità ADI di competenza Gennaio 2024 (dal 15 febbraio). Questa è già stata disposta;

(dal 15 febbraio). Questa è già stata disposta; sia la mensilità ADI di competenza Febbraio 2024 (dal 27 febbraio).

Assegno di inclusione ADI: calendario marzo-luglio 2024 Oltre al rateo di febbraio, Inps ha anche ribadito il calendario dei pagamenti per i mesi successivi: da marzo a luglio 2024.

Si tratta delle rate successive alla prima: i cosiddetti rinnovi per i prossimi mesi. Ecco la tabella dei prossimi pagamenti:

Disponibilità importi sulle carte di inclusione in fase di rinnovo mensile martedì 27 febbraio 2024 mercoledì 27 marzo 2024 venerdì 26 aprile 2024 martedì 28 maggio 2024 giovedì 27 giugno 2024 sabato 27 luglio 2024

Nel messaggio Inps numero 25/gennaio 2024 è messo nero su bianco che sono iniziate le verifiche istruttorie sulle prime domande presentate per poter disporre i primi pagamenti, secondo questo calendario date: domande inviate dall’8 al 31 gennaio, con PAD sottoscritto entro il 31 gennaio 2024 ed esito positivo dell’istruttoria >> pagamenti di competenza gennaio disposti dal giorno 15 febbraio ;

; domande inviate dall’8 al 31 gennaio, con PAD sottoscritto entro il 31 gennaio 2024 ed esito positivo dell’istruttoria >> pagamenti di competenza febbraio dal 27 febbraio. Quindi Inps nel mese di febbraio pagherà sia l’assegno di gennaio sia quello di febbraio;

Quindi Inps nel mese di febbraio pagherà sia l’assegno di gennaio sia quello di febbraio; domande inviate dal mese di febbraio (e analogamente, nei mesi successivi) >> pagamenti disposti dal giorno 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale;

i successivi pagamenti, verranno disposti il giorno 27 del mese di competenza.

La domanda ADI 2024 Ricordiamo, che la domanda di sussidio ADI deve essere trasmessa in modalità telematica all’Inps che la riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa. La richiesta può altresì essere presentata presso gli istituti di patronato.

Piano pagamenti per le nuove domanda ADI 2024 Come spiega Inps nel messaggio online, per le domande che verranno presentate nei prossimi mesi, con esito positivo dell’istruttoria e Patto di attivazione sottoscritto, il primo pagamento è disposto come segue:

Domande presentate entro Sottoscrizione Patto di attivazione digitale ed esito positivo dell’Istruttoria Disponibilità carte inclusione con importo accreditato per il ritiro presso gli Uffici postali per i richiedenti che abbiano ricevuto l’SMS febbraio 2024 febbraio 2024 venerdì 15 marzo 2024 marzo 2024 marzo 2024 martedì 16 aprile 2024 aprile 2024 aprile 2024 mercoledì 15 maggio 2024 maggio 2024 maggio 2024 sabato 15 giugno 2024 giugno 2024 giugno 2024 martedì 16 luglio 2024

Isee 2024 per l’Assegno di inclusione ADI E’ importante ribadire che, a partire dai rinnovi del mese di marzo verrà preso come riferimento l’ISEE 2024.



Chi non ha ancora presentato la DSU 2024 in tempo per elaborare il rinnovo succederà questo: la domanda verrà posta nello stato “sospesa” in attesa della disponibilità dell’ISEE 2024;

appena disponibile l’ISEE 2024 e comunque con le elaborazioni dei rinnovi delle mensilità successive verranno recuperate anche le eventuali pregresse mensilità poste nello stato di “sospesa”. Leggi >> Assegno ADI 2024: stato domanda “sospesa”. Perché e come sbloccarla



Altri dettagli sui mesi di invio domanda ADI, sottoscrizione del PAD digitale e pagamento sono fornite da Inps nel messaggio 835, scaricabile nel box qui sotto:

