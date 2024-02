Buone notizie per alcuni cittadini in possesso dei requisiti per l’Assegno di inclusione, che ne abbiano fatto domanda in un range di date specifiche. Questi infatti riceveranno due rate di sussidio sulla Carta ADI nel solo mese di febbraio 2024.



Il doppio pagamento non è per tutti i richiedenti. Alcuni hanno già ricevuto la prima erogazione dallo scorso 26 gennaio, in quanto si erano affrettati a inviare l’istanza ADI entro il 7 dello stesso mese. Altri invece si sono mossi un pochino più tardi (ma non di tanto). In questi casi i pagamenti sono stati posticipati in base a un calendario ad hoc stabilito da Inps.



Calendario che comunque non vedrà tardare molto gli accrediti. Come vediamo nei prossimi paragrafi, ci sono date già fissate come quelle di febbraio e dei mesi seguenti.



Quali sono gli importi dell’assegno di inclusione? Quali le regole della carta ADI su cui vengono depositati gli accrediti? Dove si ritira la carta prepagata? E soprattutto, chi riceve il doppio pagamento dell’assegno di inclusione a febbraio? In breve le risposte.

Chi riceve l’Assegno di inclusione 2024 E’ entrato a far parte del sistema welfare Inps dallo scorso 18 dicembre, data di avvio ufficiale delle domande online. L’Assegno di inclusione ha sostituito di fatto il reddito di cittadinanza, come strumento di lotta alla povertà e al reinserimento sociale e lavorativo.

E’ però destinato ad una platea ben definita di cittadini in stato di bisogno. L’ADI 2024 viene riconosciuto alle famiglie che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni: disabilità;

minorenne;

con almeno 60 anni di età;

in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

In aggiunta a queste pre-condizioni, sono necessari altri requisiti, tra cui: essere cittadini italiani o dell’Ue (o familiari) con diritto di soggiorno permanente o cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;

essere stati residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;

la soglia ISEE, che non dovrà essere superiore a 9.360 euro ;

; nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di:autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei ventiquattro/trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

imbarcazioni da diporto;

patrimonio immobiliare ai fini Imu con un valore oltre i 150 mila euro, con l’esclusione della prima casa;

conti in banca con importi superiori a 10mila euro.

Importo Assegno di inclusione 2024 Anzitutto il nuovo sussidio Inps viene erogato dietro condizioni specifiche. Anzitutto i beneficiario appartenente alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non ha adempiuto all’obbligo di istruzione, deve impegnarsi in percorsi di istruzione adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione, pena la decadenza dal beneficio.



I beneficiari dell’Assegno di inclusione entrano quindi nel programma di reinserimento lavorativo e contrasto alla povertà. Ricevono un assegno economico su base annua, composto da una integrazione del reddito familiare: fino a 6 mila euro annui ;

; fino alla soglia di 7.560 annui, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Come viene pagato l’Assegno di inclusione Come vengono erogati questi soldi? NON sono accreditati direttamente sul conto corrente, ma passano da una carta prepagata: la Carta ADI, che viene rilasciata al beneficiario con la somma caricata, e può essere utilizzata per comprare beni di prima necessità > Leggi qui l’elenco dei prodotti acquistabili.



Questa è disponibile per la consegna ai beneficiari presso gli uffici postali a partire dal 26 gennaio a oltranza.

Assegno di inclusione 2024: calendario pagamenti Gli accrediti sulla Carta di inclusione vengono però effettuati secondo un calendario preciso, stabilito e comunicato da Inps, a cui tutti devono attenersi.

Nel messaggio Inps numero 25/gennaio 2024 è messo nero su bianco che sono iniziate le verifiche istruttorie sulle prime domande presentate per poter disporre i primi pagamenti, secondo questo calendario date: domande inviate entro il 7 gennaio 2024 (con patto di attivazione digitale sottoscritto entro la stessa data) e con esito positivo dell’istruttoria >> pagamenti disposti dal giorno 26 gennaio 2024;

domande inviate dall’8 al 31 gennaio, con PAD sottoscritto entro il 31 gennaio 2024 ed esito positivo dell’istruttoria >> pagamenti di competenza gennaio disposti dal giorno 15 febbraio ;

; domande inviate dall’8 al 31 gennaio, con PAD sottoscritto entro il 31 gennaio 2024 ed esito positivo dell’istruttoria >> pagamenti di competenza febbraio dal 27 febbraio. Quindi Inps nel mese di febbraio pagherà sia l’assegno di gennaio sia quello di febbraio;

Quindi Inps nel mese di febbraio pagherà sia l’assegno di gennaio sia quello di febbraio; domande inviate dal mese di febbraio (e analogamente, nei mesi successivi) >> pagamenti disposti dal giorno 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale;

i successivi pagamenti, verranno disposti il giorno 27 del mese di competenza.

Doppio pagamento su Carta ADI a Febbraio 2024 Il calendario sopra descritto ha quindi messo in luce come alcuni beneficiari dell’Assegno di inclusione riceveranno nel mese di febbraio doppio pagamento ADI. Sono in sostanza i cittadini che, in possesso dei requisiti, hanno spedito domanda all’Inps nel range di date tra l’8 e 31 gennaio 2024.

Occhio quindi a controllare la data di invio istanza ADI, perché se rientra in questo lasso di tempo, si riceveranno a febbraio i due pagamenti relativi sia alla mensilità di gennaio sia a quella di febbraio. Per la precisione, tra il 15 e il 27 febbraio si riceveranno: sia la mensilità ADI di competenza Gennaio 2024 (dal 15 febbraio);

(dal 15 febbraio); sia la mensilità ADI di competenza Febbraio 2024 (dal 27 febbraio).

