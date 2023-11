Rullo di tamburi per l’ingresso dell’Assegno di inclusione nel nostro sistema di welfare. Si tratta del sussidio post reddito di cittadinanza, introdotto dal 2024 come misura di contrasto alla povertà e leva di reinserimento lavorativo.



Il nuovo sussidio entrerà in vigore ufficialmente il 1° gennaio 2024. Per questo si sta lavorando alla messa online della piattaforma per inviare domanda, prevista per dicembre.



Sempre da dicembre dovrebbe essere dato il via alle domande, per poi iniziare a ricevere il sussidio dal prossimo gennaio. L’obiettivo è anticipare i lavori e limitare il più possibile eventuali sovraccarichi di sistema e il rischio di crash del portale. Cosa però difficile da prevedere.



In attesa di altre novità, ecco una breve sintesi delle modalità di invio domanda per l’Assegno di inclusione e chi potrà richiederlo.

Invio domanda di Assegno di inclusione 2024 Come tutti i sussidi Inps, anche il novello Assegno di inclusione, introdotto con il Decreto Lavoro 2023, potrà essere richiesto ricorrendo all’aiuto dei Caf e patronati, che seguiranno il cittadino in tutte le fasi dell’istanza di accesso.



In alternativa si potrà procedere con l’invio della domanda online all’Inps. Questa poi verificherà il possesso dei requisiti. Ribadiamo però che la piattaforma per poter trasmettere le istanze deve ancora essere messa a punto. E’ attesa per dicembre 2023 e diventerà il punto di riferimento per chi possiede i requisiti per l’accesso all’ADI 2024.



Oltre ai controlli preventivi e successivi, l’INPS sarà tenuto a informare il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, dovrà effettuare l’iscrizione presso il “Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa” (SIISL) al fine di sottoscrivere un Patto di attivazione digitale.



Al momento, chi accede alla piattaforma SIISL non troverà alcun pulsante “accedi” sotto la voce Assegno di inclusione (come accade ad esempio con il Supporto formazione e lavoro SFL). C’è quindi attesa per l’attivazione della piattaforma in tal senso (come da immagine qui sotto).

Assegno di inclusione 2024: ecco i requisiti Quali sono questi requisiti lo vediamo in questo paragrafo. Anzitutto l’ADI viene riconosciuto alle famiglie che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

– con disabilità;

– minorenne;

– con almeno 60 anni di età;

– in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.



Qui i dettagli sulla differenza tra occupabili e non occupabili

Questi i requisiti: per poter richiedere l’Assegno di Inclusione occorrerà essere cittadini italiani o dell’Ue (o familiari) con diritto di soggiorno permanente o cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;

essere stati residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;

la soglia ISEE, che non dovrà essere superiore a 9.360 euro ;

; nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di: autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei ventiquattro/trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente; imbarcazioni da diporto; patrimonio immobiliare ai fini Imu con un valore oltre i 150 mila euro, con l’esclusione della prima casa; conti in banca con importi superiori a 10mila euro.



A cosa dà diritto l’Assegno di inclusione Diciamo subito che l’ADI 2024 è stato introdotto come uno degli strumenti di lotta alla povertà rientra che hanno presto il posto del reddito di cittadinanza. sarà in vigore dal 1° gennaio 2024 come misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.



Inoltre, , per i beneficiari dell’Assegno appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, nel patto di inclusione sarà previsto l’impegno all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione, pena la decadenza dal beneficio.

I beneficiari dell’Assegno di inclusione entreranno quindi nel programma di reinserimento lavorativo e contrasto alla povertà. Riceveranno un assegno economico su base annua, composto da una integrazione del reddito familiare: fino a 6 mila euro annui ;

; fino alla soglia di 7.560 annui, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Oltre a questi importi standard potranno anche essere erogate delle maggiorazioni e integrazioni. Per visualizzare l’elenco completo degli importi e come funziona in dettaglio il pagamento ti consigliamo questo articolo guida all’Assegno di inclusione 2024

Il valore andrà calcolato in base alla scala di equivalenza prevista. Diciamo subito che non soldi soldi gratuiti. Chi li riceve sarà obbligato ad entrare in un programma di reinserimento socio-lavorativo.



Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.

