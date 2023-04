Il Decreto lavoro in arrivo porterà regole e novità su diversi fronti: dalla riforma completa del reddito di cittadinanza ai bonus per l’assunzioni di giovani; dalle pensioni alle regole sui contributi e sui contratti di lavoro a termine.



Nella prima bozza di cui LeggiOggi è in possesso si possono visionare i 43 articoli con le misure in arrivo, a cominciare proprio dall’introduzione delle misure di reinserimento lavorativo Gil, Pal e Gal (in sostituzione del Reddito di cittadinanza); dal contratto di espansione e dall’accesso alla pensione anticipata con Ape sociale e Opzione donna.

vediamo in breve la sintesi delle principali novità.

Decreto lavoro 2023: arriva la Garanzia per l’inclusione 8 a 59 anni, che riceveranno solo 7 mesi di RdC quest’anno. Con la diffusione di una nuova bozza del decreto lavoro è arrivato un aggiornamento della misura che sostituirà il Reddito di Cittadinanza, che non si chiamerà più MIA, Misura per l’inclusione attiva, bensì Garanzia per l’Inclusione o Gil.

la nuova misura distingue due categorie di nuclei beneficiari: quelli in cui sono presenti soggetti over 60, minori o persone con disabilità, e quelli formati da sole persone occupabili, anche monocomponente. Nel primo caso i componenti del nucleo potranno richiedere la Garanzia per l’Inclusione, mentre per le persone considerate occupabili o “attivabili al lavoro” saranno previste altre due misure: la Prestazione di accompagnamento al lavoro e la Garanzia per l’attivazione lavorativa.

Decreto lavoro 2023: proroga contratto di espansione Si potrà ancora uscire da lavoro 5 anni prima del previsto tramite un accordo con l’azienda. Questo grazie alla proroga dei contratti di espansione, inserita nella bozza di provvedimento. La misura sperimentale sarà rinnovata fino al 2025 e per le aziende con un limite minimo di 50 unità lavorative in organico.

Ricordiamo che già nel corso del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, è stato approvato il Decreto Milleproroghe 2022, che introduce disposizioni urgenti in materia di termini e scadenze legislativi.

Tra le misure oggetto di proroga rientra proprio il contratto di espansione, la cui operatività è stata estesa, stando alla bozza di decreto, sino al 31 dicembre 2025.

Decreto lavoro 2023: istruzioni Ape sociale In tema di pensioni la prima novità portata dal Decreto lavoro è l’uniformità delle domande. In particolare la bozza prevede, già dal 2023, tre scadenze identiche per la presentazione delle domande, per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale e per il pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto per i lavoratori precoci. In particolare queste: 31 marzo,

15 luglio,

e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

Decreto lavoro 2023: sanzioni omesse ritenute L’articolo 33 del decreto modifica la disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali: la finalità è di mitigare la sanzione amministrativa in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a 10 mila euro annui.

Si legge infatti questo: “All’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: “da euro 10.000 a euro 50.000” sono sostituite dalle parole: “da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso”.

Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione”.

Decreto lavoro 2023: novità contratti a termine Il decreto lavoro smonta di fatto quanto previsto nel decreto Dignità per le causali del contratti a termine. La bozza del decreto toglie l’obbligo ai contratti sotto i 12 mesi e per quelli tra 12 e 24 mesi introduce tre causali considerate più accessibili.

Sarà possibile in questo caso motivare con specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro, per esigenze specifiche di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalla parti in assenza di previsioni contrattuali (ma con il visto di una apposita commissione di certificazione), oppure per esigenze di sostituzione di altri lavoratori.

Decreto lavoro 2023: assegno unico figli Il provvedimento corregge una norma dell’assegno unico universale per figli a carico, La maggiorazione di 30 euro (con un Isee pari o inferiore a 15.000 euro, poi l’importo cala) che è riconosciuta ai figli con entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro viene anche estesa agli orfani con un solo genitore lavoratore.

Per restare aggiornato sull'approvazione del Decreto lavoro e tutte le altre novità in tema di pensioni, welfare e lavoro iscriviti (qui sotto) alla Newsletter di LeggiOggi.