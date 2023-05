Sono state approvate il 1° maggio con il Decreto Lavoro le istruzioni sul nuovo taglio al cuneo fiscale, annunciato con DEF 2023 approvato dal governo e pronte a introdurre una nuova sforbiciata alle tasse e ai contributi in busta paga, a vantaggio dei lavoratori. Politica inaugurata dall’ex governo Draghi e portata avanti dall’esecutivo Meloni.



La grande novità è che la sforbiciata del cuneo non si fermerà al 4 per cento (come annunciato le scorse settimana dei vari ministri), ma è salita al 7% per i lavoratori con redditi fino a 25mila euro e al 6% per quelli con redditi fino a 35mila euro. Purtroppo però solo temporaneamente.



Il nuovo taglio è stato ufficializzato da Palazzo Chigi nella nota stampa di annuncio del provvediment0 su lavoro, approvato in CDM nel giorno della festa dei lavoratori: “Il testo interviene con misure volte a ridurre il cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui”. Si innalza, dal 2 al 6 per cento, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro”.



Il via libera al Decreto Lavoro 2023 porterà quindi cambiamenti e novità soprattutto su lavoro (con il taglio al cuneo fiscale e gli incentivi alle assunzioni) e lotta alla povertà con l’introduzione della Garanzia per l’inclusione dal 2024.



Sappiamo però che già un taglio al cuneo fiscale è operativo già da gennaio 2023. Cosa cambia allora? Quali novità sono in arrivo? Le spieghiamo in questo articolo.



Taglio cuneo fiscale: come funziona da gennaio 2023 Il taglio al cuneo fiscale è stato confermato nella Manovra di bilancio 2023 targata Governo Meloni con una proroga di quanto accaduto nel 2022: cioè il 2% di riduzione in busta paga per redditi fino a 35 mila euro.

A ciò la Legge di bilancio 2023 ha aggiunto un ulteriore taglio per le fasce più deboli: la riduzione è stata aumentata di un punto per alcune fasce di popolazione. L’ulteriore sforbiciata del 3% è infatti destinata alle categorie di lavoratori fragili con un reddito fino a 25mila euro.

Al momento ci troviamo quindi di fronte a due situazioni in busta paga: i redditi fino a 25 mila beneficiano di un taglio del cuneo fiscale del 3%

i redditi sopra i 25 mila euro ed entro i 35 mila euro invece hanno in busta paga un taglio al cuneo del 2%.

Queste soglie sono attive per tutte il 2023: da gennaio a dicembre 2023

Cuneo fiscale: le novità da luglio 2023 Tutto ciò è destinato a cambiare ancora. E le novità arriveranno a luglio 2023, mese in cui entrerà in vigore la nuova riduzione del cuneo fiscale del 7% e del 6% sulla busta paga. Nel dettaglio: per gli stipendi fino a 25mila euro il taglio al cuneo sale a 7 punti percentuali (con una ipotesi di aumento in busta di circa 70-80 euro)

il taglio al cuneo (con una ipotesi di aumento in busta di circa 70-80 euro) per le retribuzioni da 25 a 35mila euro la riduzione sale a 6 punti percentuali (con un ipotesi di aumento in busta paga di circa 90-100 euro mensili)

Il Documento di economia e finanza 2023, approvato l’11 aprile dal governo Meloni, aveva infatti stanziato 3 miliardi di euro proprio per la riduzione delle tasse a favore delle fasce più deboli e svantaggiate. Il frutto di questo stanziamento è arrivato proprio sull’importo dei contributi sociali dovuti dai lavoratori in busta paga.

Questo nasce nel segno di una nuova politica fiscale, disegnata già nel DEF che punta a una rinuncia graduale ad alcune delle misure straordinarie di politica fiscale attuate negli scorsi tre anni e l’individuazione di nuovi interventi a sostegno dei soggetti più vulnerabili e per il rilancio dell’economia.

Taglio cuneo fiscale: cosa succede se si supera la soglia di reddito Chi supera il tetto di reddito fissato per accedere al taglio del cuneo (e quindi alla futura soglia decisa per il periodo maggio-dicembre) va incontro a queste conseguenze: se la retribuzione imponibile supera il limite pari a 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio;

se la retribuzione imponibile supera il limite pari a 1.923 euro, ma sia, comunque, di importo minore o pari a 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 2%;

se la retribuzione mensile non supera il limite pari a 1.923 euro, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 3%.

