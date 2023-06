Smart working: proroghe per lavoratori fragili e genitori di under 14 nel Decreto Lavoro

Giovedì 22 giugno con 96 voti favorevoli, 55 contrari e 10 astensioni, il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023 numero 48) recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Con il via libera di Palazzo Madama il testo passa ora alla Camera dei Deputati. Nel percorso di conversione in legge non sono mancate le novità, tra cui si citano le proroghe riguardanti l’accesso allo smart working per determinate categorie di lavoratori.



Ci riferiamo in particolare a lavoratori fragili, genitori di figli under 14 e soggetti maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19. Nei loro confronti il DDL numero 685 estende, rispetto alla scadenza del 30 giugno 2023, il ricorso al lavoro a distanza, in deroga alla normativa, rappresentata dalla Legge numero 81/2017.



Analizziamo le novità in dettaglio.

Smart working: proroga per i lavoratori fragili Il nuovo articolo 28-bis del Decreto Lavoro proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per l’accesso allo smart working da parte dei cosiddetti lavoratori fragili. Tali si intendono i lavoratori, pubblici e privati, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022.



Nei confronti dei soggetti citati il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza, anche attraverso l’adibizione ad una mansione diversa, nell’ambito della stessa categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti.



Da notare che l’eventuale assegnazione di mansioni diverse, ai fini di garantire l’accesso al lavoro agile, non deve comportare alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

La normativa attualmente vigente

La proroga disposta dal D.L. Lavoro interviene sulla disposizione contenuta all’articolo 1, comma 306, Legge 29 dicembre 2022 numero 197 (Manovra 2023) con cui si è decretato sino al 30 giugno 2023 l’accesso allo smart working per i lavoratori fragili pubblici e privati.



Risorse pubbliche

La misura di estensione del lavoro a distanza per i soggetti fragili si riflette sulle casse dello Stato, nell'anno corrente, per 541.839,00 euro. Per coprire la spesa citata si provvede "mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023 – 2025"nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 "allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito" (articolo 28-bis, comma 2).

Smart working: genitori di figli under 14 In sede di conversione in legge del Decreto Lavoro è inserito il comma 3-bis all’articolo 42, con cui si proroga al 31 dicembre 2023 il lavoro agile per i genitori di figli under 14, rispetto alla precedente scadenza del 30 giugno 2023.



In sostanza, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart-working, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017 numero 81.



L’attività a distanza dev’essere in ogni caso compatibile con le caratteristiche della prestazione. La misura in parola opera a condizione che nel nucleo familiare non vi sia: Altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;

Un genitore non lavoratore.