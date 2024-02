Stato domanda Piattaforma interessata Descrizione

Sospesa per accertamento Procedura ADI La domanda è in stato sospesa per accertamenti in attesa del completamento di ulteriori verifiche nei seguenti casi: Accertamento da parte del Comune del possesso dei requisiti di residenza;Verifiche a seguito dell’individuazione di discordanze ISEE / ANPR;Verifica della condizione di svantaggio e inserimento in percorsi di cura e assistenza presso i servizi socio-sanitari

Sospesa in corso di fruizione Procedura ADI La fruizione della prestazione è interrotta in quanto non risultano più soddisfatti i requisiti per percepire l’indennità, a causa di eventi connessi al percorso di attivazione. In tal caso i dettagli sono disponibili selezionando il simbolo “!” e consultando l’apposito banner

Le ipotesi interessate sono: Avvio di attività lavorativa non comunicata (è necessario in tal caso presentare il modello ADI Com entro 30 giorni);Mancata presentazione ai servizi sociali entro 120 giorni;Mancata presentazione ogni 90 giorni ai servizi sociali;Mancata presentazione ai Centri per l’impiego entro 60 giorni;Mancata conferma ogni 90 giorni della partecipazione alle attività ai Centri per l’impiego;Avvio rapporto di lavoro a termine da 1 a 6 mesi, con pagamento sospeso e possibilità di riattivazione della misura al termine dell’attività lavorativa;Mancata verifica positiva di alcuni requisiti durante i controlli mensili per situazioni che possono essere sanate