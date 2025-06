Indennità ISCRO 800 euro: invio domanda dal 16 giugno per il 2025

Anche quest’anno è possibile richiedere l’indennità ISCRO da 800 euro, un sussidio diventato ormai strutturale, quindi garantito tutti gli anni.

I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata possono richiederla a partire da lunedì 16 giugno 2025, se in possesso di alcuni requisiti specifici, tra cui aver prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% alla media.



A confermare l’avvio dell’iter di richiesta è stata l’Inps con un messaggio del 12 giugno, in cui comunica sia l’apertura delle domande sia la loro scadenza, fissata al 31 ottobre. Chi vuole chiederla ha quindi a disposizione qualche mese.



Dopo un periodo di sperimentazione fino, l’ISCRO è stata confermata in via strutturale dalla Legge di bilancio 2024.

I dettagli sulle domande.

Cos’è e requisiti per l’Indennità ISCRO autonomi L’ISCRO autonomi è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps, i quali esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo che: – non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

– non sono beneficiari di Assegno di inclusione;

-hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno che precede quello di presentazione della domanda;

– hanno dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro;

– sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

– sono titolari di partita IVA attiva;

– non hanno già beneficiato di ISCRO nel 2024.

Per approfondire il tema degli autonomi aderenti al regime forfettario, con le regole 2025 per il lavoro autonomo, consigliamo il volume “Nuovo reddito da lavoro autonomo”(nel box qui sotto):

FORMATO CARTACEO Nuovo Reddito di lavoro autonomo La riforma fiscale ha ridefinito i criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo, introducendo cambiamenti di grande impatto per i professionisti. L’intervento legislativo si è articolato su tre livelli:› Chiarezza normativa – Le nuove disposizioni codificano principi già consolidati, riducendo le incertezze interpretative.› Misure antielusive – Vengono stretti i margini di pianificazione fiscale, con una maggiore inclusione di componenti reddituali nella base imponibile.› Razionalizzazione del sistema – La disciplina diventa più organica e strutturata, introducendo nuovi principi come quello di onnicomprensività.Questo libro fornisce un’analisi approfondita delle nuove disposizioni, passando in rassegna tutti i componenti positivi e negativi di reddito e affrontando infine la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione tra professionisti, che consente di realizzare fusioni, conferimenti e trasformazioni senza incorrere in penalizzazioni fiscali, agevolando così la riorganizzazione e la crescita degli studi professionali. Attraverso un linguaggio chiaro e un approccio operativo, l’autore guida il lettore nell’analisi delle principali novità, offrendo strumenti pratici per interpretare e applicare la normativa. Grazie agli aggiornamenti garantiti fino al 30 novembre 2025, il volume assicura un supporto continuativo per seguire l’evoluzione normativa. La guida non solo permette di minimizzare i rischi di errori e sanzioni, ma rappresenta anche uno strumento strategico per ottimizzare la pianificazione fiscale, valorizzando ogni opportunità offerta dalla riforma. NICOLA FORTEDottore commercialista e revisore legale, pubblicista, componente della Commissione studi tributari del Notariato, componente della Commissione degli esperti relativa agli ISA, partecipa a programmi radiotelevisivi di informazione fiscale, docente presso la Fondazione Anselmo Anselmi del Notariato. Nicola Forte | Maggioli Editore 2025 24.70 € Scopri di più

Compatibilità ISCRO e Assegno ordinario di invalidità Il sussidio ISCRO è compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità. Invece NON lo è con altri trattamenti pensionistici Inps, né dell’assegno di inclusione ADI. Questo vale durante l’intero periodo di fruizione della indennità ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione.

Domanda Indennità ISCRO 2025 Un messaggio Inps ha comunicato che per quest’anno le istanze di richiesta dell’indennità ISCRO si aprono lunedì 16 giugno. Da questa data è possibile inviare domanda online per il sussidio da 800 euro ai lavoratori autonomi. L’iter di richiesta si concluderà il 31 ottobre.

Nel messaggio Inps 1858 si legge: “si comunica che a decorrere dal 16 giugno 2025 è possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2025. Pertanto, a partire dalla predetta data è nuovamente attivo il servizio di presentazione delle domande in argomento e lo stesso rimarrà disponibile fino al 31 ottobre 2025, termine ultimo per la presentazione della domanda di indennità ISCRO per l’anno 2025”. E’ utile ricordare che l’indennità non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa. Significa che non possono accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2025 i beneficiari che hanno già fruito della prestazione per l’anno 2024.

Come si invia domanda di ISCRO 2025? Il messaggio Inps spiega anche come inoltrare l’istanza per l’ISCRO. L’iter è online, come tutte le prestazioni Inps, salvo la possibilità da farsi aiutare da patronati e sportelli Inps. Per presentare la domanda è necessario accedere alla sezione: “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, disponibile nel sito Inps e raggiungibile digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca o seguendo il percorso:

> “Sostegni, Sussidi e Indennità”

> “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”

> selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti”

> “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.



Dopo l’autenticazione, è necessario selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”. Ricordiamo che l’autenticazione al servizio è possibile solo con queste modalità: SPID di livello 2 o superiore;

Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

Carta nazionale dei servizi (CNS);

IDAS. Chi non vuole fare domanda online può sempre optare per i tradizionali canali offline: tramite il servizio di Contact Center Inps (numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile a pagamento); oppure recandosi da Caf e patronati.

Durata Indennità ISCRO 2025 L’indennità viene erogata per sei mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda.

Importo Indennità ISCRO autonomi 2025 L’importo erogato è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda.



Su base mensile, l’importo che viene concesso al lavoratore, non deve essere inferiore a 250 euro e non deve superare gli 800 euro.

In sostanza la somma può andare dai 250 agli 800 euro.



Per fare un esempio ci basiamo sulle informazioni Inps: se il reddito dichiarato per gli anni 2021 e 2022 è pari rispettivamente a 6mila euro e a 5mila euro, si deve:

> determinare la media del reddito (6.000 euro + 5.000 euro = 11.000 euro/2 = 5.500 euro);

> dividere il risultato per due (base semestrale 5.500 euro /2 = 2.750 euro);

> moltiplicare il risultato per il 25% (2.750 euro x 25% = 687,50 euro);

No ISCRO senza partita IVA Importante sapere che, in caso di cessazione della partita IVA in costanza di erogazione dell’ISCRO, questa cesserà immediatamente, con conseguente recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.

Tutti i dettagli dell’indennità ISCRO sono stati forniti da Inps nella circolare 84 del 23 luglio 2024.

Allegato utile Circolare Inps 84del 23 luglio 2024 102 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social