Lo scorso 23 maggio è stato approvato in consiglio dei ministri il decreto aiuti per l’alluvione Emilia-Romagna, che contiene le prime misure contro l’emergenza esondazioni nei territori colpiti dall’alluvione e dalle esondazioni. Un mega stanziamento di 2 miliardi solo per la prima fase, quella di estrema emergenza.



Tra le misure in arrivo con urgenza a famiglie e imprese colpite dalle esondazioni in Emilia-Romagna del 3 maggio e l’ultima più grave alluvione del 16 maggio scorso, ci sono lo stop ai versamenti fiscali e contributivi e la sospensione dei mutui; e poi ancora cassa integrazione straordinaria e indennità una tantum per lavoratori agricoli, autonomi e partite iva e rimborsi per i danni subiti. Saranno anche interrotte le scadenze previste per i debiti fiscali come le rate della rottamazione e dei procedimenti esecutivi per morosità.



Tra le misure adottate, ci sarà anche la sospensione dei mutui per famiglie e imprese. Per questo occorrerà fare richiesta alla propria banca o istituto di credito.



E’ una corsa contro il tempo per gestire subito le situazioni di emergenza e per la successiva fase di ricostruzione del territorio romagnolo, letteralmente messo in ginocchio tanto nelle cittadine quanto nelle colline e campagne. Per quanto riguarda i destinatari delle misure di sostegno in arrivo, si parla di una prima grande lista di oltre 80 Comuni su tutte le province in emergenza: Faenza, Ravenna, Forlì, Cesena e, limitatamente Bologna, Rimini, Pesaro-Urbino.

Alluvione Emilia-Romagna: misure e aiuti in arrivo Le misure emanate dal governo per l’emergenza Romagna saranno organizzate in fasi: Fase 1 e Fase 2. Le cifre esatte e le misure concrete verranno messe sul piatto nel Cdm del 23 maggio. Subito 2 miliardi di euro, per gestire la fase 1 dell’emergenza con: stop a versamenti fiscali e contributivi

stop a rottamazione

lotteria straordinaria per finanziare gli interventi adottati

sospensione del calendario delle udienza nel civile, nel penale e nel tributario

rimborsi per chi ha subito i danni

risorse per le aziende agricole, con l’attivazione del fondo di garanzia

cassa integrazione soprattutto nel comparto agricolo

indennità una tantum per lavoratori autonomi e partite iva

didattica a distanza

stop bollette di luce, gas, gas e rifiuti

Alluvione Emilia-Romagna: i Comuni colpiti e destinatari degli aiuti Un primo elenco di destinatari delle misure, stanziate dal governo, è stato allegato al decreto aiuti e comprende 80 Comuni. Un secondo consiglio dei ministri (del 25 maggio) ha poi allungato la lista, comprendendo altri territori emiliano-romagnoli. In tutti questi è stato dichiarato lo stato di emergenza. I territori in elenco potranno usufruire delle misure prese per fronteggiare la prima fase di emergenza (come ad esempio il blocco dei versamenti tributari e contributivi, in un calendario 2023 che andrà avanti fino al 31 agosto). Ecco la mappa ufficiale dei Comuni Colpiti.



ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA – STATO DI EMERGENZA ARGENTA – Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola

– Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola BOLOGNA – Limitatamente alla frazione di Paleotto

– Limitatamente alla frazione di Paleotto BORGO TOSSIGNANO

BUDRIOVedrana – Limitatamente alle frazioni di Prunaro, e Vigorso

– Limitatamente alle frazioni di Prunaro, e Vigorso CASALFIUMANESE

CASTEL DEL RIO

CASTEL GUELFO DI BOLOGNA – Limitatamente alla località di capoluogo ovest

– Limitatamente alla località di capoluogo ovest CASTEL MAGGIORE – Limitatamente alle frazioni di Castello

– Limitatamente alle frazioni di Castello CASTEL SAN PIETRO TERME – Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro

– Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro CASTENASO – Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile

– Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile DOZZA

FONTANELICE

IMOLA – Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant?Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese

– Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant?Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese LOIANO

MEDICINA – Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova

– Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova MOLINELLA – Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine

– Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine MONGHIDORO

MONTE SAN PIETRO – Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola

– Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola MONTERENZIO

MONZUNO

MORDANO

OZZANO DELL’EMILIA – Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale

– Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale PIANORO – Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano

– Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO – Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca’ Nova Galeazzi e Molino della Valle

– Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca’ Nova Galeazzi e Molino della Valle SAN LAZZARO DI SAVENA – Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna

– Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna SASSO MARCONI – Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano

– Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano VALSAMOGGIA – Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle

– Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle BAGNO DI ROMAGNA

BERTINORO

BORGHI

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

CESENA

CESENATICO

CIVITELLA DI ROMAGNA

DOVADOLA

FORLI’

FORLIMPOPOLI

GALEATA

GAMBETTOLA

GATTEO

LONGIANO

MELDOLA

MERCATO SARACENO

MODIGLIANA

MONTIANO

PORTICO E SAN BENEDETTO

PREDAPPIO

PREMILCUORE

ROCCA SAN CASCIANO

RONCOFREDDO

SAN MAURO PASCOLI

SANTA SOFIA

SARSINA

SAVIGNANO SUL RUBICONE

SOGLIANO AL RUBICONE

TREDOZIO

VERGHERETO

ALFONSINE

BAGNACAVALLO

BAGNARA DI ROMAGNA

BRISIGHELLA

CASOLA VALSENIO

CASTEL BOLOGNESE

CERVIA

CONSELICE

COTIGNOLA

FAENZA

FUSIGNANO

LUGO

MASSA LOMBARDA

RAVENNA

RIOLO TERME

RUSSI

SANT’AGATA SUL SANTERNO

SOLAROLO

MONTESCUDO

CASTELDELCI

SANT’AGATA FELTRIA

NOVAFELTRIA

SAN LEO

ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA – COMUNI IN STATO DI EMERGENZA AGGIUNTI ALLA LISTA (CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 MAGGIO): PROVINCIA PESARO-URBINO: comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro e Urbino

comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro e Urbino CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE: Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Serio e di Londa

(Foto di copertina: Le mappe realizzate dal sistema del Copernicus Emergency Management Service

Per restare aggiornato su tutte le novità relative all’alluvione e all’emergenza Romagna, iscriviti gratis alla Newsletter di LeggiOggi compilando il form qui sotto