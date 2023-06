Prestazioni occasionali nel turismo: nuovi limiti e regole

Con il Decreto lavoro arrivano importanti novità per le prestazioni occasionali nel turismo. Il 29 giugno scorso la Camera dei deputati ha approvato definitivamente con 154 voti favorevoli e 82 contrari il disegno di legge di conversione del Decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023 numero 48). Dal momento che il testo aveva già ottenuto l’ok del Senato il 22 giugno 2023, a questo punto si attende solo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per l’entrata in vigore.



Il D.L., come si comprende già dal titolo “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, contiene numerose novità per aziende e dipendenti. Si pensi all’aumento dell’esonero dei contributi IVS a carico dei lavoratori dipendenti, all’introduzione di nuovi incentivi all’occupazione giovanile, oltre che alla detassazione del lavoro notturno nel turismo e all’innalzamento della soglia di esenzione da contributi e tasse per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore.



Non manca poi un ritocco alla disciplina delle prestazioni occasionali, in particolare per quanto riguarda determinati settori economici, i quali possono beneficiare di una serie di deroghe rispetto alla disciplina ordinaria, soprattutto in termini di compensi e limiti dimensionali applicati agli utilizzatori.



Analizziamo queste ultime novità in dettaglio.

Le disposizioni del D.L. Lavoro si limitano alle fattispecie di utilizzo delle prestazioni occasionali nel turismo, nei settori congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento . Sul punto, si legge nel Dossier di Camera e Senato del 22 giugno scorso , le disposizioni derogatorie sono giustificate dal fatto che “le aziende hanno l’esigenza di assumere il personale per brevissimi periodi di tempo e, spesso, non riescono a programmare per tempo il fabbisogno di manodopera”.

Si ricorda che, in caso di superamento della soglia appena citata, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, nonché del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto si trasforma in un contratto a tempo pieno ed indeterminato .

Sempre per gli utilizzatori che operano nei settori congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento, oltre alla deroga sul tetto ai compensi l’articolo 37, comma 1, lettera b) contempla un’altra disposizione speciale, questa volta sul numero massimo di lavoratori alle dipendenze dell’utilizzatore. Vengono infatti escluse dal ricorso alle prestazioni occasionali soltanto le realtà con un numero di dipendenti (a tempo indeterminato) superiore a 25. Ricordiamo che la disciplina ordinaria stabilisce che sono esclusi dal ricorso alle prestazioni in parola gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato .

Nel percorso di conversione in legge sono state aggiunte due lettere a-bis) e b-bis) all’articolo 37, comma 1. Nello specifico si contemplano nuove possibilità per l’acquisto del Libretto di famiglia . Quest’ultimo, ricordiamolo è un libretto nominativo prefinanziato , necessario per remunerare le prestazioni occasionali rese in favore dell’utilizzatore nell’ambito di:

La seconda disposizione introdotta in sede di conversione in legge, è contenuta all’articolo 37, comma 1, lettera b-bis) e riguarda la liquidazione dei compensi ai prestatori. Per il pagamento delle prestazioni occasionali l’Inps provvede nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori (articolo 19, Decreto – legge 24 aprile 2017 numero 50).



L’accredito degli importi ai prestatori avviene il giorno 15 del mese successivo a mezzo bonifico su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del lavoratore ovvero, in mancanza del conto, con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali (in tal caso gli oneri del pagamento del compenso sono a carico del prestatore).



A richiesta del prestatore, prosegue la norma, espressa all’atto della registrazione nella piattaforma informatica Inps, invece che con le modalità sopra citate, il pagamento del compenso può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale.



Ed è qui che interviene la modifica inserita in sede di conversione in legge del D.L. Lavoro. Infatti, oltre al pagamento presso gli uffici postali, il pagamento può avvenire altresì presso le rivendite di generi di monopolio.

Si ricorda che il pagamento avviene previa generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica Inps, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica:

Le parti;

Il luogo;

La durata della prestazione;

L’importo del corrispettivo.

Sempre attraverso l’apposita piattaforma telematica l’Inps provvede all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore, nonché al trasferimento all’Inail, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, oltre che dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

