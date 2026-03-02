Permessi ROL ed ex festività: come chiederne la liquidazione in busta paga

I singoli contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) riconoscono di norma una o più tipologie di permessi per permettere ai dipendenti di assentarsi dal lavoro pur ricevendo la stessa retribuzione prevista per i periodi di ordinaria attività.



Tra i motivi all’origine del riconoscimento dei permessi vi può essere l’esigenza di compensare l’abolizione per legge di una o più ricorrenze festive (cosiddetti permessi ex-festività) o, in generale, la volontà di ridurre la quantità di ore lavorate (in questo caso si parla di permessi ROL – riduzione orario di lavoro).



A differenza di quanto accade per le ferie, le ore di permesso previste dai CCNL possono eccezionalmente e previa richiesta scritta del dipendente essere liquidate in busta paga.



Analizziamo la questione in dettaglio.



Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

Quali effetti in busta paga?

Una volta richiesta la monetizzazione dei permessi, questi vengono convertiti in un valore economico, indicato in busta paga tra le voci in competenza, secondo la seguente formula:



Ore di permessi di cui si chiede la liquidazione * retribuzione oraria = importo indicato in busta paga.



In parallelo alla liquidazione, il quantitativo residuo dei permessi si riduce delle ore monetizzate in busta paga.

Ne consegue che le ore pagate al dipendente non potranno più essere utilizzate per assentarsi dal lavoro.



Ipotizziamo il caso del dipendente Caio, il quale ha un saldo permessi maturati e non goduti pari a 80 ore e una retribuzione oraria di 12,80 euro lordi.



Nel cedolino di febbraio 2026 l’interessato chiede la monetizzazione di 20 ore di permessi, corrispondenti a:

20,00 * 12,80 = 256,00 euro lordi.



In busta paga è di conseguenza riportata la voce a titolo di liquidazione permessi per euro 256,00 e il saldo permessi residui è diminuito di 20 ore.



Al 28 febbraio 2026 Caio ha un saldo permessi ancora da utilizzare di 80 – 20 = 60 ore.