Con le pensioni di settembre 2023 potrebbero arrivare piacevoli soprese a pensionati e pensionate. Sono infatti in programma conguagli, aumenti e arretrati che potrebbero far lievitare gli assegni anche fino a 250 euro. Come sempre, il pagamento viene disposto con valuta 1° settembre, cambia solo la data di effettiva erogazione, in base alla modalità di ritiro/accredito dei soldi.



In primis si vedranno gli effetti dell’aumento delle minime sia per under 75 che per over 75 anni, con i relativi arretrati. E poi i conguagli 730 (ma anche trattenute).



Ecco cosa cambia con il cedolino pensione di settembre e il calendario dei pagamenti in contanti in Posta.

Date di pagamento Pensioni di settembre 2023 Anche il pagamento degli assegni pensione di settembre avverrà con valuta 1° settembre 2023. E’ già comunque possibile visualizzare le disposizioni di pagamento sul proprio cedolino online.

Nulla cambia per chi si fa accreditare da Inps la pensione sul proprio conto corrente bancario o postale. In questi casi la data effettiva di pagamento sarà proprio il primo giorno del mese: venerdì 1° settembre 2023.



Diverso è il caso dei pensionati e pensionate che prediligono il classico ritiro in contanti negli uffici postali. Questi dovranno invece rispettare un calendario di date scaglionate per cognome dell’interessato/a.

Ciò vale per tutti i trattamenti pensionistici, compresi: normali pensioni di vecchiaia o anzianità,

assegni ordinari di invalidità,

pensioni di invalidità,

indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili.

In questa tabella elenchiamo le varie giornate in cui i pensionati e le pensionate possono recarsi in posta a ritirare il proprio assegno, in base all’iniziale del cognome:

INIZIALE COGNOME DATA RITIRO IN POSTA Cognomi da lettera A a C Venerdì 1° settembre 2023 Cognomi da lettera D a K Sabato 2 settembre 2023 (solo la mattina) Cognomi da lettera L a P Lunedì 4 settembre 2023 Cognomi da lettera Q a Z Martedì 5 settembre 2023

Aumenti delle Pensioni di settembre 2023 Veniamo ora agli importi. Come anticipato, il cedolino di settembre porta con sé le conferme di aumento pensioni. Aumenti che sono scattati in ritardo rispetto al dovuto, ecco perché ci saranno anche gli arretrati.



A settembre, i pensionati con pensione minima avranno l’amento di 1,5 punti percentuali se under 75 e di 6.64 punti percentuali se over 75 anni; in aggiunta all’importo della pensione aumentato a 600 euro (come introdotto dalla Manovra 2023).



Gli aumenti comprenderanno il calcolo di eventuali pagamenti arretrati a cui i pensionati hanno diritto. A ciò si aggiungono eventuali conguagli con i rimborsi 730 (per chi ha Inps come sostituto d’imposta). Ecco perché alcuni assegni pensione potrebbero lievitare a settembre fino a 250 euro.



Pensioni di settembre 2023: Trattenute e conguagli Sui cedolini pensione di settembre si possono anche visualizzare le voci relative alle trattenute e ai conguagli. Come spiegato da Inps: ” Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2023, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2023.



Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione di settembre il recupero delle ritenute IRPEF relative al 2022, laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.



Infatti, nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per i quali il ricalcolo dell’IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).



Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze”.



Sui conguagli 730 con relativi rimborsi ai pensionati, a settembre vengono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno.

