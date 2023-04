Indennità di accompagnamento 2023: beneficiari, importi, come richiederla

Come funziona l’indennità di accompagnamento 2023? Nell’ambito delle prestazioni assistenziali garantite dall’Inps figura l’indennità di accompagnamento quale aiuto economico garantito a coloro che sono in possesso di determinati requisiti sanitari, residenti in forma stabile in Italia, a prescindere dal reddito personale annuo e dall’età.



Previa domanda all’Istituto, l’accompagnamento è diretto a quanti sono stati riconosciuti mutilati o invalidi totali con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore ovvero incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita.

Per ottenere la prestazione è quindi necessario ottenere il riconoscimento della minorazione con apposito verbale rilasciato dalla competente Commissione medico – legale istituita presso l’ASL.



L’iter di accertamento dell’invalidità inizia con il rilascio del certificato medico introduttivo da parte del medico curante.

Analizziamo in dettaglio in cosa consiste l’indennità di accompagnamento e come ottenerla.

L’indennità di accompagnamento viene corrisposta per dodici mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda all’Inps ovvero, in via eccezionale, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile. Il pagamento dell’indennità viene comunque sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo eccedente i ventinove giorni.

Grazie alla Circolare del 22 dicembre 2022 numero 135 l’Inps ha diffuso gli importi delle prestazioni assistenziali previsti per l’anno 2023. All’interno dell’allegato numero due l’Istituto riporta l’ammontare mensile dell’indennità di accompagnamento pari, per l’anno corrente, a 527,16 euro . Nel biennio precedente, la stessa prestazione è stata quantificata in:

Indennità di accompagnamento 2023: domanda

La domanda per ottenere l’indennità di accompagnamento dev’essere trasmessa all’Inps in via telematica, collegandosi al portale “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Indennità di accompagnamento agli invalidi civili” muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa è possibile rivolgersi ad un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).



Eccezion fatta per le domande di aggravamento, si legge sulla pagina del sito Inps dedicata all’indennità, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione “fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato”.



