Esame Avvocato 2024/25, bando in Gazzetta: prove e come prepararsi

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi del 30 luglio 2024 il bando dell’Esame Avvocato 2024, ovvero la sessione annuale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.

Non ci sono novità rispetto alla sessione precedente: è stata infatti mantenuta la modalità che prevede una prova scritta e una prova orale articolata in tre fasi.

Sarà possibile fare domanda dal 2 ottobre al 12 novembre 2024. Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i dettagli su come partecipare e su come funzioneranno le prove, insieme ai consigli per la preparazione.

Esame Avvocato 2024/25: come fare domanda Le domande di partecipazione all’esame di abilitazione devono essere inviate online dal 2 ottobre al 12 novembre 2024, attraverso la pagina che durante questa finestra temporale sarà presente nella sezione Concorsi del sito del Ministero della Giustizia. Per l’ammissione, è richiesto il pagamento di 78,91 euro tramite la piattaforma PagoPA, suddivisi in due pagamenti: il primo di 62,91 euro per tassa e contributi, e il secondo di 16 euro per l’imposta di bollo. I candidati devono registrarsi sul sito del Ministero della Giustizia, accedendo con SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), e compilare la sezione anagrafica con le informazioni personali, incluso l’indirizzo email per le comunicazioni. È obbligatorio mantenere aggiornati questi dati. Possono presentare la domanda di ammissione all’esame di abilitazione esclusivamente coloro che abbiano completato la pratica professionale entro il giorno 10 novembre 2024. Il candidato che, alla data di presentazione della domanda, non abbia ancora completato la pratica professionale, ma intenda completarla entro il giorno 10 novembre 2024, deve dichiararlo nell’apposito campo visualizzato nel form della domanda. La domanda deve essere completata seguendo le indicazioni fornite nella procedura online, scegliendo la Corte d’appello di riferimento e il Consiglio dell’ordine degli avvocati certificatore della pratica forense. Al termine della procedura, la ricevuta con il codice identificativo e il file PDF della domanda devono essere salvati e conservati dal candidato. In caso di più invii telematici, sarà considerata valida l’ultima domanda inviata. La conferma dell’invio della domanda e altre comunicazioni saranno disponibili nell’area riservata del sito. L’assenza del codice identificativo nella ricevuta comporta la non validità della domanda. Le informazioni sulle diverse fasi della procedura saranno comunicate tramite l’area riservata e non saranno gestite dalle Corti di appello.

Esame Avvocato 2024/25: prova scritta Il bando stabilisce che l’esame di abilitazione si articolerà in: una prova scritta;

una prova orale. La prova scritta viene svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra: diritto civile,

diritto penale

diritto amministrativo. Il candidato sceglie la materia predisponendo uno degli atti giudiziari dettati dal presidente della commissione d’esame. Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. Per la valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di 10 punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio di almeno 18 punti.

Esame Avvocato 2024/25: prova orale La prova orale si articolerà in tre fasi. La prima fase ha ad oggetto l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. La seconda fase verte sulla discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie scelte preventivamente dal candidato, di cui una di diritto processuale, tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e diritto processuale penale. La terza fase riguarda la dimostrazione della conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato. L’effettiva durata complessiva della prova orale deve essere determinata dalla sottocommissione secondo criteri di ragionevolezza ed equità. Le materie prescelte dal candidato per la prima e la seconda fase dovranno essere indicate già durante la presentazione della domanda. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna materia.

Esame Avvocato 2024/25: calendario prove e sedi La prova scritta per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la sessione 2024 si svolgerà dalle ore 9 del giorno 10 dicembre 2024, presso le sedi delle Corti di appello di:

Ancona Bari Bologna Brescia Cagliari Caltanissetta Campobasso Catania Catanzaro Firenze Genova L’Aquila Lecce Messina Milano Napoli Palermo Perugia Potenza Reggio-Calabria Roma Salerno Torino Trento Trieste Venezia Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento

Successivamente alla correzione degli elaborati, le buste contenenti le prove, nonché i verbali e i documenti relativi sono inviati alla Corte di appello di competenza, che procede ad abbinare le buste anonime ai rispettivi candidati per stilare l’elenco degli ammessi alla prova orale. Il Presidente di ogni Corte di appello, che valuterà i candidati, effettua un sorteggio per determinare l’ordine alfabetico con cui i candidati sosterranno la prova orale. Una volta concluso il sorteggio, le sottocommissioni stabiliscono i calendari degli esami. I dettagli relativi al luogo, alla data e all’ora della prova orale saranno comunicati ai candidati, caricando le informazioni nella loro area personale almeno trenta giorni prima della data dell’esame.

Esame Avvocato 2024/25: come prepararsi Per la preparazione alla prova scritta sono disponibili i volumi specifici che analizzano, con un percorso ragionato, gli atti d’esame statisticamente più frequenti e propongono diverse tracce svolte, con esercizi guidati, suggerimenti pratici di svolgimento e schemi di inquadramento.

