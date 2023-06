Decreto PA 2023: governo verso il voto di fiducia

Questa mattina a Montecitorio è iniziata la discussione generale sulla conversione in legge del decreto PA 2023 “per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”. Ecco un approfondimento su tutto ciò che prevede il Decreto PA e i profili più ricercati.



Il governo pone la fiducia alla Camera l sul dl Pa, lo annuncia all’Assemblea di Montecitorio il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. La conferenza dei capigruppo dovrà decidere ora sul proseguo dei lavori. Al momento non è escluso un ricorso alla fiducia per poi tirare dritto verso l’approvazione del testo al Senato, capiamo insieme perché.

Decreto PA 2023: informazioni di base Nel provvedimento, durante l’esame in commissione di oggi, lunedì 5 giugno, sono state inserite con emendamenti la proroga fino al giugno 2024 del tanto discusso scudo erariale e l’abolizione del controllo concomitante della Corte dei Conti sulle spese del Pnrr.



Il Decreto assunzioni PA prevede la creazione di circa 3.000 nuovi posti di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, tra cui un piano speciale di reclutamento per scuole e Forze dell’Ordine. Il Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 22-4-2023. E ora cosa sta succedendo?



A infiammare lo scontro politico sono gli emendamenti che limitano i controlli della Corte dei Conti sulle spese del Pnrr. Il governo vuole fare in fretta e, al momento, non è escluso un ricorso alla fiducia per poi tirare dritto verso l’approvazione del testo al Senato.



L’iter, secondo gli addetti ai lavori, dovrebbe concludersi entro mercoledì e – dal momento che il decreto scade il 21 giugno – anche il percorso in Senato dovrebbe essere blindato. “Riteniamo che se sarà chiesta la fiducia sul decreto Pa sicuramente sarà accordata perché è un provvedimento che serve all’Italia. Per quanto riguarda la norma sulla Corte dei Conti, se vogliamo che il Pnrr possa andare a segno e cioè concludere i lavori entro il giugno del 2026, non occorrono controlli intermedi, ma finali”, taglia corto Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.



La decisione è maturata nel corso del fine settimana, dopo che ha preso forma la possibilità che il governo metta la fiducia sul decreto Pa, con gli emendamenti che limitano i controlli della Corte dei conti sulle spese del Pnrr. Una mossa che sarebbe stata letta come una prova di forza, che esclude ogni possibile discussione nel merito. A preoccupare la magistratura contabile è soprattutto la proroga del cosiddetto “scudo erariale”, che limiterebbe fortemente l’attività della Corte.



L’attuazione del Pnrr è “una sfida per tutto il Paese” come sottolinea sempre il presidente Mattarella. “Serve un approccio costruttivo da parte di tutti, affinché i progetti si realizzino e si rendicontino in modo adeguato”. Nel caso della Corte dei Conti, guardando al suo mandato e alla sua storia, l’approccio costruttivo non può che essere quello di fare controlli rigorosi.



Restiamo connessi per quanto riguarda le novità che usciranno in queste ore sul Decreto PA 2023.

Decreto PA 2023: concorsi pubblici, cosa cambia Prendendo in esame i concorsi pubblici, il governo vuole accelerare il maxi-progetto di potenziamento dell’infrastruttura pubblica funzionale tanto a mettere a terra il Pnrr quanto a ridurre i tempi e i costi burocratici offrendo una corsia preferenziale al rapido completamento delle ammissioni.

Innanzitutto, i concorsi potranno essere banditi con divisioni realizzate su base territoriale.



Questo apre alla prospettiva di sezioni locali dei bandi nazionali per il potenziamento della Pubblica Amministrazione. Questo mira a cambiare una condizione in cui, per motivi di distanza geografica, circa un quinto dei vincitori di concorso per posti da funzionario a tempo indeterminato e la metà di quelli per cariche con contratto a termine rinunciano all’immissione in ruolo per problemi logistici.



Fino al 31 dicembre 2026, inoltre, i concorsi non avranno l’obbligo della prova orale per tutti quei processi di assunzione che non hanno il vincolo di selezionare profili dirigenziali nel settore pubblico. Inoltre, via libera a una quota riservata di posti pari al 15% per coloro che hanno completato, senza demeriti, il servizio civile universale. Infine, ci sarà spazio per ripescaggi fino al 20% della graduatoria sotto l’ultimo ammesso in ogni concorso.